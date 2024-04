L'esmorzar de Sant Jordi del Grup 62 dona el tret de sortida a la diada dels seus autors premiats

Com cada any, el tradicional esmorzar literari de Sant Jordi del Grup 62 ha donat el tret de sortida a la marató de signatura de llibres dels seus autors més premiats. Cap a quarts de nou del matí, Jordi Puntí, premi Sant Jordi per 'Confeti'; Jaume Clotet, premi Josep Pla per 'La Germandat de l'Àngel Caigut'; i Ramon Gener, premi Ramon Llull per 'Història d'un piano', han protagonitzat la trobada literària que l'editorial organitza amb la premsa des de fa uns anys a la Farga, i que inicia a la llarga jornada que cada autor té programada.

"Avui que sigui el que sigui, no vinc a una competició, vinc a gaudir del dia amb els lectors, que és un tòpic, però és també el més cert de tot", ha resumit Gener. El guanyador del Ramon Llull, que enguany celebra el seu primer Sant Jordi com a autor de ficció, ha assegurat que viu amb molta il·lusió que els lectors s'apropin a ell. "És bonic que vinguin, que et diguin que ja s'han llegit el llibre, que el porten a mitges o que l'han comprat pel seu fill", ha expressat. Segons ha explicat, en el moment de les signatures, sempre demana als seus lectors que li expliquin "en 15 segons" qui són i perquè estan allà, per tal de poder-los fer una dedicatòria "més personalitzada". "Potser fa una hora que fan cua o han baixat fins a Barcelona perquè jo els pugui signar un llibre i, això, a pesar de ser un tòpic, és molt bonic", ha reiterat.

Preguntat per les llistes dels més venuts, que enguany no es faran públiques a última hora de la tarda com passava cada any, Gener ha subratllat que és una qüestió que "ni el relaxa ni el posa nerviós", tot i que l'autor fa setmanes que és el més venut. Amb tot, ha afirmat que no s'esperava "res" de tot el que ha viscut des de la publicació d'"Història d'un piano" i ha sentenciat que viu la diada amb ànim de "compartir" amb els seus lectors.

Jaume Clotet, Ramon Gener i Jordi Puntí al tradicional esmorzar de Sant Jordi del Grup 62. / ACN

Al seu torn, el guanyador del Sant Jordi, Jordi Puntí, ha afirmat que la diada serà un "dia de retrobament" amb molta gent que "vol comentar ell llibre". Preguntat per com afronta la jornada amb un premi a la butxaca, ha assegurat que la viu "amb més intensitat". "És diferent, no m'ha presentat mai a cap premi i, evidentment, no n'havia guanyat mai, i es viu amb una intensitat més gran, perquè hi ha més gent que ho espera", ha apuntat.

Així mateix, també sobre la llista dels més venuts, ha assegurat que li sembla una "gran idea" que s'hagi decidit no publicar al final del dia. "Més venut no vol dir més llegits, més llegits no vol dir més comprats, més estimats... Que cadascú es diverteixi i vagi a buscar el llibre que li agradi, que remeni, que no compri el mateix llibre que el seu veí o la seva tieta, que comprem llibres diferents, com més millor, perquè hi ha d'haver gustos per tothom", ha assenyalat.

"Hem d'escriure per arribar a nous públics i per a la gent que té poc contacte amb els llibres"

Finalment, el guanyador del premi Josep Pla, Jaume Clotet, ha afirmat que, després del guardó, viu la diada amb "un extra de responsabilitat, pressió i una mica de vertigen". Tot i això, ha celebrat que durant la vigília de Sant Jordi plogués tot el que va ploure "perquè així ja no plou avui" i ha assegurat que, entre els lectors, espera trobar persones "que diuen que no llegeixen mai o poc i que s'han llegit el llibre, els ha agradat i l'han recomanat".

Clotet ha admès que el premi té una part bona perquè dona a l'autor "visibilitat i notorietat", però també ha indicat que genera una "expectativa alta" al lector. Tanmateix, ha sentenciat que el seu propòsit és escriure "per a tots els públics" i fomentar la lectura entre aquells que no la tenen integrada en el seu dia a dia. "Si sempre escrivim per la gent que sempre llegeix, no arribarem molt lluny: hem d'escriure per arribar a nous públics i per a la gent que té poc contacte amb els llibres", ha conclòs.