Vols fer un regal molt original per Sant Jordi? T'expliquem com fer-lo pas a pas

Dimarts que ve és Sant Jordi. I ho celebrarem, si els temps ens ho permet, és clar. Però, ja tens el regal per la teva parella, filla, mare, avi, àvia, amic...? A qui vulguis!

Si encara no saps quina rosa regalaràs o quin llibre, no et preocupis, perquè ja no et farà falta. Avui et portem una creació molt bonica on podràs demostrar tota la teva creativitat i amor.

Punt de llibre del Drac de Sant Jordi

Si a la persona a la qual vols regalar un llibre perquè és un o una gran amant de la lectura, la vols sorprendre, només necessitaràs uns minuts del teu temps i un material molt ràpid i senzill de trobar. T'expliquem el material que necessites i com fer el punt de llibre de la usuària @nataliaabellanmelero de TikTok.

Material

Cartolina verda

Cartolina blanca

Cartolina vermella

Cola

Tisores

Llapis

Goma d'esborrar

Regle

Ulls ballarins

Instruccions

Agafa la cartolina verda i dibuixa un quadrat amb una mida de 14 x 14 centímetres. T'aconsello que agafis el regle i el llapis, per si t'equivoques.

Retalla el quadrat.

Divideix el quadrat en quatre parts iguals, 7 centímetres per 7 centímetres.

Retalla un d'aquests quadres i aparta'l.

Ara tindràs dues puntes llargues (sortints). Agafa els quadrats sortints i talla'ls per la seva diagonal. T'han de quedar com dos triangles (punxes o banyes).

Doblega els dos triangles per la línia del quadrat, i el segon triangle, enganxa'l amb cola per tal que quedi una butxaqueta. T'ha de quedar un rombe al final.

Posa els dos ulls ballarins i enganxa'ls amb cola a la part on hi ha la butxaqueta (els dos triangles enganxats). L'accés a la butxaca ha de ser per sota; o sigui, que si hi poséssim quelcom a dins cauria immediatament perquè està de cap per vall.

Agafa la cartolina vermella i fes una petita llengua. Per calcular la mida, pots posar-la sobre el que ja tens fet. La llengua sortirà de la butxaqueta i no pot arribar fins a la punta, si no es faria malbé. Fes-li un tall en forma de triangle en una punta, per simular una llengua de drac.

Agafa la cartolina blanca i fes unes dents en forma de triangle i enganxa-les al costat de la llengua. Les enganxarem per dins la butxaqueta, així no es veurà la cola i quedarà bonic i net.

Agafa la cartolina vermella, altra vegada i talla triangles petits per simular les punxes i posa-li al voltant del cap, enganxades per la part de darrere del rombe.

Us deixem el vídeo perquè pugueu veure com fer-ho al detall. Ara ja teniu el detall perfecte per sorprendre aquest Sant Jordi. I recordeu que si voleu altres models, els podeu trobar per YouTube o TikTok i, si no, utilitzeu la vostra imaginació, que ben segur que si us hi poseu us sorprendrà.