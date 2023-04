La diada de Sant Jordi arriba diumenge amb molta energia acumulada. Les darreres setmanes, no han deixat d’encadenar-se presentació rere presentació que han mogut molt públic. Cal destacar el recital Despertar la poesia, viscut a Roses aquest divendres passat on van reviure sis veus de poetes empordaneses, o l’estrena de Lladó Lletres Llibres, on els autors i autores locals van ser els protagonistes. També ho seran, en concret un centenar dels que enguany presenten novetat, aquest dissabte en la tradicional trobada que promou la biblioteca de Figueres, a les 11 del matí. Una hora abans, davant el mateix edifici, es presenta Creàlit, la xarxa de creació literària de Figueres i l’Alt Empordà que vol ser un punt de trobada, un nucli de suport i un espai per compartir experiències. Creàlit l’integren disset creadors i és fill del Figueres de Por.

Aquells que imaginen mons i els traslladen a un llibre són, evidentment, el centre neuràlgic de Sant Jordi. Tota la seva feina es trobarà a les parades de llibres que es desplegaran arreu de la comarca, la més destacada, per capitalitat, serà la Rambla de Figueres amb quasi un centenar de parades de llibres i roses d’editorials, llibreries i entitats diverses. En les d’editorials, com Brau o Cal·lígraf, ja s’ha previst que els autors s’hi atansin per signar exemplars i parlar amb els lectors.

Però Sant Jordi va molt més enllà dels llibres i les roses. És una jornada festiva que inclou un munt d’activitats, tant el mateix dia com els dies previs. Aquesta setmana encara s’han programat diverses presentacions: Els contes de Lesbos, del figuerenc Àngel Burgas, dimecres a la biblioteca de Figueres; Ca la Nieves, de Montse Castaño, dissabte a l’Alfolí de la Sal de l’Escala; Fent ganyotes a la mort, d’Anna Vila Llansó, dissabte al Sindicat de Navata; Històries de tramuntana, de diversos autors, dissabte a Vilamacolum o La Modesta, de Rosa Maria Moret, dissabte, a Torroella de Fluvià. També hi haurà lectures de textos i recitals poètics i musicals, com Tres veus, d’Esther Artero, un espectacle pensat com un homenatge a dues dones artistes desaparegudes, a la biblioteca de l’Escala, el divendres.

La festa inclou propostes que conviden a conèixer, moure’s i endinsar-se pels paisatges literaris, tot al mateix temps. Així, Josep Maria Dacosta i Dolors Dalmau presenten la ruta Una visió naturalista de Les Closes, inspirada en el llibre homònim de Maria Àngels Anglada, dissabte a Vilamacolum, una activitat a la qual cal apuntar-se prèviament. No és l’única sortida. Dacosta també guiarà l’itinerari Coll de Portús-coll de Panissars, rememorant els deu anys de la novel·la Dies de frontera, de Vicenç Pagès Jordà. En aquest sentit, aquest escriptor figuerenc serà el gran absent –va morir l’any passat–, però alhora el més recordat i present gràcies als seus darrers llibres i els que els precediren. Val a dir que a ell se li va dedicar el tradicional berenar literari de la mítica llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí i va rebre el premi de la crítica Serra d’Or d’assaig per l’obra pòstuma, Kennedyana.

Biblioteca a l’aire lliure

Els dies previs a Sant Jordi i, fins i tot, aquest diumenge, se succeiran un munt d’actes i espectacles. Cal destacar la recreació de la llegenda de Sant Jordi, dissabte a Castelló d’Empúries o Ballar és cosa de llibres, de Pere Faura, un muntatge on els llibres es converteixen en la teva parella de ball o l’acompanyant per anar al teatre, dissabte al Teatre de Figueres. D’altra banda, cal destacar l’estrena que va fer l’institut Alexandre Deulofeu de Figueres fa uns dies d’una caseta-quiosc en un espai del pati. La idea és que aquesta serveixi com a biblioteca a l’aire lliure, així com un punt de trobada i d’intercanvi cultural. El primer convidat va ser Joan Manuel Soldevilla.