L'alumnat de 2n de primària, des de fa alguns anys, participen en el concurs de dibuix infantil per a elaborar la portada del programa de Sant Jordi. Des del Departament d’Ensenyament, s’assigna cada any, de forma rotativa, un element de la llegenda de Sant Jordi: drac, princesa i cavaller i rosa. Un jurat format per representants dels centres educatius i l’Ajuntament, escullen de cada centre educatiu, els dibuixos que conformaran la portada.

Aquest any, els guardonats han estat: Malakel Kchin, amb el dibuix de la princesa, de l’Institut Escola El Bruel- Empuriabrava; Jep Gusó, amb el dibuix del cavaller i la rosa, de l’escola Ruiz Amado i Menghan Wu, amb el dibuix del drac, de l’escola Joana d’Empúries.

A partir d’aquests tres dibuixos s’ha elaborat la portada del programa de la setmana de Sant Jordi. A més, amb tots els dibuixos de l’alumnat que ha participat, s’han elaborat tres lones per exposar els dibuixos, que es podran veure al claustre de Santa Clara, així com una lona dels dibuixos guanyadors.

Per a premiar els dibuixos escollits i la resta d’alumnat participant, des del Departament d’Ensenyament s’ha acudit a cada centre educatiu per fer entrega de diferents obsequis. Pels alumnes dels dibuixos guanyadors, se’ls ha premiat amb una caixa de retoladors, un llapis i un quadern de dibuix. A les classes participants, se’ls ha entregat un xec regal per a gastar en productes de papereria, un pòster del programa i se’ls farà entrega de la lona on apareixen els dibuixos de tots els alumnes que han participat.

Per altra banda, l’alumnat de l’Institut Escola El Bruel-Empuriabrava i l’Institut de Castelló d’Empúries, han participat en el projecte “Un jove, un llibre”. Els alumnes, fan una proposta literària a partir d’algun llibre que hagin llegit ells mateixos, que s’inclouen en la programació de Sant Jordi, de manera que s’obté un recull de més de 20 recomanacions lectores per adolescents i joves. El dia 24 d’abril s’oferirà un esmorzar als alumnes que han participat en el projecte i als seus docents per reconèixer-los la tasca i agrair-los la seva participació.

Amb relació a aquest projecte, es voldria destacar que el collage elaborat per l’alumna Marina Garre Puig de 3r de secundària de l’Institut de Castelló d’Empúries, inicialment presentat pel concurs del cartell de Carnaval, va ser seleccionat per a ser portada de les recomanacions lectores de l’alumnat incloses en el programa.

També, des del Departament de Cultura, han comptat amb la col·laboració dels centres educatius, la llar d’infants, els PTT, la UEC i la residència Toribi Duran per a decorar diferents espais municipals del Centre Històric del municipi que poden visitar-se al llarg de la setmana dedicada a Sant Jordi.

Des del consistori s'anima a visitar el Centre Històric doncs al llarg del cap de setmana per a veure les diferents exposicions, consultar el programa per veure les activitats organitzades per l’Ajuntament i les recomanacions lectores, així com apropar-vos a les parades de diverses entitats que podreu trobar a la plaça dels Homes per adquirir les roses, llibres i altres elements que vulgueu regalar en aquest dia tan especial al nostre municipi i territori.