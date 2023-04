La diada de Sant Jordi és un dia especial per a tots els enamorats. Aquest dia és tradició regalar una rosa a la teva estimada i un llibre al teu estimat, tot i que, aquesta tradició ha passat de ser de parelles a ser per a totes les persones estimades. Ara, la rosa o el llibre també el podem regalar a la nostra mare, pare, fills, amics...

Hem convertit la tradició de Sant Jordi en un dia per demostrar l'amor a tots els nostres éssers estimats

La rosa és un dels detalls més preuats d'aquest dia, igual que els llibres. L'avantatge que té un llibre és que és molt difícil que es faci malbé, però una rosa, si no és de vidre o d'un altre material, no natural, al cap de pocs dies es mustiarà. En aquest article esbrinaràs com conservar la teva rosa de forma natural i sense dedicar-li més temps del que tens.

La rosa per si sola no sobreviurà més de 24 hores. Si aquesta rosa la posem en aigua, la podem mantenir viva uns dies més, però si la volem mantenir viva, almenys durant dues setmanes, presta atenció a aquestes recomanacions.

Posar-la en aigua i anar-la canviant cada dos dies és primordial i d'urgència vital perquè la rosa es mantingui viva i pugui adquirir els nutrients i la hidratació que necessita per sobreviure

També, és molt important, posar-la a l'ombra i allunyar-la de fonts de calor. Mantenir una temperatura adient per la nostra rosa serà clau per la seva supervivència i esplendor. És molt important, tot i que no quedi tan bonica, treure-li l'embolcall de plàstic amb la qual ens la regalen perquè l'excés de calor que li provocarà i el no poder estar "lliure" farà que es panseixi abans d'hora.

I ara, els secrets més inèdits per aconseguir una conservació òptima

Posar una aspirina, un paracetamol o un raig de vinagre a l'aigua, ajuda al fet que durin més temps Netejar el gerro cada dia amb aigua i sabó i, sobretot, que no quedi ni una gota d'escuma perquè sinó la nostra rosa, morirà! Emplenar el gerro amb aigua sense calç Tallar la tija en un angle de 45 graus i fer-ho cada 3 dies, aproximadament, d'aquesta manera li estem allargant la vida perquè estem renovant la tija i fem que absorbeixi amb més força els nutrients de l'aigua.

Ara ja sabeu com mantenir viva la flama de l'amor del vostre estimat o estimada, conserveu la rosa i l'amor de Sant Jordi, de segur us durarà per a tota la vida! Bona diada.