Wunderkammer acaba de reeditar Ferias y atracciones del crític d’art i poeta Juan Eduardo Cirlot (1916-1973), un autor fonamental per la poesia i l’art, pont entre les avantguardes de Barcelona, Madrid i París. Ho ha fet coincidint amb els cinquanta anys de la seva mort. El volum, que inclou fotografies d’Antoni Centelles, fetes especialment per aquella primera edició entre desembre de 1949 i febrer de 1950, s’actualitza amb un pròleg d’Enrique Granell qui analitza en profunditat les interioritats de l’obra, un recorregut minuciós per un parc d’atraccions, escenaris que sempre van atraure els artistes d’avantguarda com Apollinaire, Picasso, Breton, Buñuel, John Cage i al mateix Salvador Dalí amb els quals el crític d’art va mantenir un vincle estret.

Ferias y atracciones no és una obra aïllada dins la producció de Cirlot, sinó que el vincula amb tres llibres previs: Susan Lenox (1947), Diariamente (1948) i Nebiros (1950), els dos primers poemaris, i, el darrer, una novel·la. Per entendre el procés de creació d’aquest llibre, Granell remet el lector al context viscut per l’autor, el primer crític que va escriure una aproximació teòrica al treball dels artistes plàstics de Dau al Set. Així, Cirlot va visitar París el 1949 on va conèixer André Breton, per mitjà, suposadament, de Joan Miró. Arran d’aquell viatge, va anar descobrint noves facetes dels parcs d’atraccions, un fenomen ja present a la capital catalana en aquells anys cinquanta. «Cadascuna de les descripcions representarà una oportunitat per introduir sota una fina superfície de la realitat la profunditat del destí, de l’atzar, de la misèria o de la mort».

A l’inici del llibre, l’autor recorda que «sense estar boges, moltes persones experimenten la necessitat de fugir de la història de les seves existències i de buscar llocs on el transcurs tingui un sentit». Aquests són els parcs d’atraccions que a Cirlot li serveixen per «introduir el lector en un món de relacions i símbols suggerits a vegades per quadres, a vegades per textos, a vegades a través simplement de noms propis –com el de T.S. Eliot– i al·lusions», també de llegendes antigues i dels clàssics. De forma destacada, José Gutiérrez Solana, a qui defineix com «un dels adeptes tètrics a la Feria». La roda, el laberint o el mateix Hades són els símbols ocults que amaguen aquests llocs de diversió i que Cirlot, amb la sensibilitat i erudició, revela.