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Salut

El festival Flow Empordà ultima els detalls per a la seva primera edició a Cantallops el 19 de setembre

L'Alt Empordà es convertirà en un referent en turisme conscient i salut integrativa amb una programació d'actes multidisciplinars

L'experiència combinarà coneixement, pràctiques vivencials, natura, comunitat i música en directe i es farà a Can Xiquet

Els tres fundadors de l’associació Flow Emporda, impulsors del festival: Ricardo Galaza, Míriam Monteys i Xavi Roura.

Els tres fundadors de l’associació Flow Emporda, impulsors del festival: Ricardo Galaza, Míriam Monteys i Xavi Roura. / Cedida

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Redacció

Redacció

Cantallops

A punt de celebrar-se el 19 de setembre, el festival Flow Empordà es prepara per convertir l'entorn natural de Can Xiquet, a Cantallops, en l'epicentre de la salut, la consciència i el benestar integral a la comarca. La iniciativa, que va donar a conèixer el seu naixement a finals del juliol passat, proposa una jornada d'un sol dia pensada per aturar el ritme quotidià i reconnectar a través del coneixement, la natura i la pràctica vivencial. L'esdeveniment compta mb un aforament limitat d'entre 300 i 350 persones per garantir una experiència íntima, respectuosa amb el territori i adaptada al ritme de cada assistent.

Àmplia programació

L'organització ha dissenyat una programació multidisciplinària on les ponències, les pràctiques corporals i les actuacions culturals s'entrellaçaran al llarg de tot el dia. El públic podrà assistir a xerrades, càpsules pràctiques i taules rodones sobre salut, estil de vida, alimentació, psicologia i longevitat, d'aquesta manera es posarà en valor el talent i les iniciatives que ja s'estan desenvolupament a la comarca. La trobada comptarà amb les aportacions i ponències de professionals de referència com la biòloga i experta en psiconeuroimmunologia Maria Fernández, la terapeuta naturista i periodista Míriam Monteys, l'especialista en storytelling Román Zabal, l'impulsor de projectes de salut i ecoturisme Pau Calero, així com reconeguts experts com Valerie Espinasse, Sílvia Mogas, Vanessa Carrés, Cote Framis i Bel Bellvehí.

Paral·lelament als espais teòrics, els assistents tindran l'oportunitat d'endinsar-se en disciplines corporals i experiències sensorials tan diverses com el Rocket Yoga o les sessions impartides per instructors com Dina la Yogi Nómada, el Qi Gong, el ioga del riure, el mindfulness dinàmic, l'Ecstatic Dance o les propostes immersives de l'artista Albert Cuevas. La jornada s'ha concebut com una trobada oberta i intergeneracional, motiu pel qual les famílies disposaran d'un espai propi adaptat a la mainada amb dinàmiques de moviment, expressió artística, imaginació i descoberta del medi natural.

Tropical Mystic actuarà dins el Festival.

Tropical Mystic actuarà dins el Festival. / Cedida

Diferents modalitats d'entrada

A mesura que avanci la tarda, el festival evolucionarà cap a una celebració col·lectiva i festiva al mig de la natura. La secció musical de la jornada estarà amenitzada per les sessions de DJ Inguela i culminarà amb dos concerts en directe d'alta intensitat emocional. D'una banda, el grup de música vibracional Shirai oferirà una experiència immersiva a través de les veus, instruments ancestrals i bols de quars dissenyada per conduir el públic cap a un estat de profunda ressonància. També hi participarà Tropical Mystic, una proposta que fusiona afrohouse, ritmes tribals, electrònica i percussió en directe per crear una experiència vibrant que convida al moviment i la connexió amb el cos. Cal destacar que el Festival ha obert noves modalitats d’entrada perquè cadascú pugui viure Flow a la seva manera: dia complet per 59 euros o tarda i nit 39 euros.

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Impulsat per Ricardo Galarza, Míriam Monteys i Xavi Roura, Flow Empordà vol consolidar l'Alt Empordà com un referent en salut integrativa i turisme conscient.

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