Ous, carn magra, cereals i marisc: un estudi associa dos nutrients amb una millor funció cognitiva durant l'envelliment
Un treball liderat per la URV relaciona un consum més elevat d'aliments rics en colina i betaïna amb una millor atenció en persones grans.
Nieves Salinas
Un nou estudi ha observat que una ingesta més elevada de dos nutrients presents de manera natural en diversos aliments, la colina —present als ous, el peix, les carns magres i els productes lactis— i la betaïna —present als cereals integrals, els espinacs, la remolatxa i alguns mariscs—, s'associa amb una evolució més favorable d'algunes funcions cognitives en persones grans amb sobrepès o obesitat i síndrome metabòlica.
L'estudi —liderat per investigadors de la Universitat Rovira i Virgili (URV), l'Institut de Recerca Biomèdica CatSud (IRBCatSud) i el Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Fisiopatologia de l'Obesitat i la Nutrició (CIBEROBN), i publicat a The American Journal of Clinical Nutrition— s'ha dut a terme amb dades de 6.610 participants del projecte PREDIMED-Plus, un dels assaigs clínics més grans d'Europa sobre alimentació i estil de vida.
Hàbits alimentaris
L'equip investigador va avaluar els hàbits alimentaris i la funció cognitiva d'homes i dones d'entre 55 i 75 anys durant un període de dos anys. La investigació es va centrar en dos nutrients presents de manera natural en diversos aliments: la colina i la betaïna.
La colina és un nutrient essencial implicat en la formació de les membranes cel·lulars i en la producció d'acetilcolina, un neurotransmissor fonamental per a processos com la memòria i l'aprenentatge. La betaïna, que deriva de la colina, participa en diferents processos metabòlics i de protecció cel·lular.
Els resultats mostren que les persones amb una ingesta més elevada de colina van presentar una evolució més favorable de l'atenció i del llenguatge al llarg dels dos anys de seguiment. Paral·lelament, una ingesta més elevada de betaïna es va associar amb una millor evolució de la funció executiva —el conjunt de capacitats que permet planificar, resoldre problemes o prendre decisions— i també del llenguatge. Les associacions van ser especialment evidents entre els participants amb els consums més elevats d'aquests nutrients.
Consum habitual
«Els nostres resultats suggereixen que nutrients presents en aliments de consum habitual poden contribuir a preservar determinades funcions cognitives durant l'envelliment», expliquen Héctor Vázquez-Lorente i José María Manzanares-Errazu, primers autors de l'estudi i investigadors del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la URV.
«Cada vegada disposem de més evidència que l'alimentació també influeix en la salut cerebral», assenyalen els experts.
Per a Jordi Salas-Salvadó, investigador principal del projecte PREDIMED-Plus i catedràtic de Nutrició de la URV, aquest treball reforça la importància de la dieta més enllà de la salut cardiovascular: «Cada vegada disposem de més evidència que l'alimentació també influeix en la salut cerebral. Els nostres resultats indiquen que nutrients com la colina i la betaïna podrien contribuir al manteniment d'algunes funcions cognitives durant l'envelliment».
Estratègies de nutrició
Els investigadors consideren que promoure patrons alimentaris rics en productes que aportin colina i betaïna podria formar part de futures estratègies nutricionals orientades a preservar la salut cognitiva durant l'envelliment.
Tanmateix, subratllen que caldran estudis amb un seguiment més prolongat per confirmar aquests beneficis i determinar fins a quin punt poden contribuir a prevenir el deteriorament cognitiu i la demència a llarg termini.
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