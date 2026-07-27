INCAPACITAT TEMPORAL
Els metges inspectors de la Seguretat Social denuncien retards de 730 dies en les baixes: «Una demora inaudita»
Fa mesos que el col·lectiu està de mobilitzacions i critica el col·lapse del sistema d’Incapacitat Temporal
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Nieves Salinas
Els metges inspectors de la Seguretat Social, que fa mesos que estan mobilitzats per les seves condicions de treball, tornen aquest dilluns a col·lapsar el sistema d’Incapacitat Temporal (IT). Silvia Ledo, secretària general de SIMEDISS, el sindicat que representa el col·lectiu, assenyala a EL PERIÓDICO que continuen «lluitant en defensa de tots, mentre el sistema cada vegada va més a la deriva: superem els 730 dies en la primera valoració d’incapacitat i veiem les sol·licituds de valoració d’incapacitat permanent (IP), a instàncies de part, amb una demora inaudita de més de mig any quan sempre s’ha citat en menys d’un mes».
Aquest dilluns, com estan fent cada dia 27 al llarg dels últims mesos, els metges inspectors tornen a la vaga convocats per SIMEDISS. Critiquen que aquestes demores tenen una «repercussió molt greu sobretot per al ciutadà malalt en situació de vulnerabilitat econòmica, que no està en actiu o que no cobra cap prestació econòmica».
Mesures resolutives
El sindicat torna a posar sobre la taula les seves condicions laborals: són molt pocs –uns 478 metges a tot Espanya– per a la càrrega de feina que tenen. Es queixen que s’està «prioritzant, cada dia més, la valoració mèdica no presencial exempta de rigor, pretenent amb això equiparar l’acte mèdic a un simple acte administratiu, cosa que suposa una indefensió absoluta per al ciutadà i per al nostre col·lectiu».
«En comptes d’adoptar mesures resolutives i establir estratègies de solució permanent que puguin revertir la situació, s’han anat prenent decisions arbitràries i irresponsables que cada vegada han anat vulnerant més drets d’aquest col·lectiu i de la ciutadania a la qual ens devem, i s’ha arribat ara a una situació que fa inviable a aquest col·lectiu poder treballar amb rigor i dins de la legalitat, i s’ha deteriorat la gestió fins al col·lapse actual», assenyalava SIMEDISS en una carta dirigida a la titular del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz.
Mobilitzacions
L’Administració, assenyalava recentment Silvia Ledo a aquest diari, ha de dotar de mitjans humans i tècnics el Sistema Nacional de Salut per tractar «en temps i forma les diferents patologies».
A més, «ha de dotar de metges i mitjans Inspecció per controlar la situació d’IT, així com supervisar el compliment de la llei de prevenció de Riscos Laborals a les empreses i ha de dotar de suficients placesMIR l’especialitat de Medicina del Treball per facilitar el compliment de la llei».
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