Salut
L’alerta dels podòlegs sobre la pedicura russa: eliminar la cutícula pot provocar infeccions
Els especialistes adverteixen que aquesta tècnica estètica pot danyar el creixement de l’ungla i deixar-la exposada a bacteris, fongs i virus
EP
La pedicura russa s’ha popularitzat durant els darrers anys perquè promet un esmaltat més net, precís i durador. No obstant això, els podòlegs alerten que aquesta tècnica pot comprometre seriosament la salut de les ungles quan implica retirar completament la cutícula.
L’Il·lustre Col·legi Oficial de Podologia de la Comunitat Valenciana (ICOPCV) recorda que la cutícula no és un simple element estètic, sinó una barrera natural de protecció que impedeix l’entrada de microorganismes i protegeix la zona on es forma l’ungla.
“La cutícula no és allà per casualitat. És l’escut que protegeix l’ungla davant de bacteris, fongs i virus”, explica Jorge Escoto, podòleg i membre de la junta directiva de l’ICOPCV. Segons l’especialista, eliminar-la únicament per motius estètics suposa retirar una defensa natural de l’organisme.
Per què és important la cutícula?
La cutícula és una fina capa de pell situada a la base de l’ungla. La seva funció principal és actuar com un segell protector entre la pell i la làmina unguial i evitar l’entrada de bacteris, fongs, virus i brutícia.
També protegeix la matriu unguial, la zona responsable del creixement de l’ungla. Una manipulació agressiva o repetida d’aquesta part pot alterar el procés de creixement i provocar ungles deformades o irregulars.
Infeccions i danys permanents
Segons els podòlegs, retirar aquesta barrera pot incrementar el risc de patir paroníquies, unes infeccions doloroses al voltant de l’ungla que poden estar causades per bacteris o fongs.
La manipulació continuada de la cutícula també pot provocar danys a la matriu unguial i fer que l’ungla creixi amb solcs, ondulacions, deformacions o irregularitats permanents.
A més, l’organisme pot respondre generant una pell cada vegada més gruixuda i endurida com a mecanisme natural de defensa davant de les agressions repetides.
Quins riscos té la pedicura russa?
La popularitat creixent del fresatge o pedicura russa ha portat moltes persones a considerar-la un tractament beneficiós per a la salut del peu. Els especialistes remarquen, però, que es tracta d’una tècnica exclusivament estètica.
Als centres d’estètica, el torn s’utilitza habitualment per retirar la màxima quantitat possible de cutícula i de pell pròxima a l’ungla, amb l’objectiu d’aconseguir que l’esmalt quedi més pròxim a la base i duri més temps.
“Per aconseguir aquest acabat, en moltes ocasions també es desgasta l’eponiqui, la pell viva situada al costat de la cutícula, deixant la zona molt més exposada davant de possibles infeccions”, assenyala Escoto.
Quan utilitzen el torn els podòlegs?
Els podòlegs també fan servir instrumental rotatori, però amb una finalitat sanitària i clínica. En una consulta podològica, asseguren, no s’elimina mai una cutícula sana.
El torn s’utilitza per tractar patologies concretes, com les durícies doloroses que apareixen als canals unguials, conegudes com a onicofosi, per netejar amb seguretat els solcs d’una ungla o per abordar altres alteracions que requereixen un tractament professional.
La diferència principal és que el podòleg actua seguint criteris de salut, mentre que els tractaments estètics busquen principalment un resultat visual.
Com s’han de cuidar les cutícules?
El Col·legi de Podologia recomana mantenir la cutícula íntegra, hidratar regularment la pell que envolta l’ungla i evitar-ne la retirada agressiva.
També aconsella acudir a un podòleg davant de qualsevol dolor, inflamació, canvi de color, deformació o alteració en l’aspecte de les ungles.
“La millor pedicura no és la que elimina les defenses naturals del peu, sinó la que les respecta. Una cutícula sana és la primera garantia per gaudir d’unes ungles fortes i lliures d’infeccions”, conclou Escoto.
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