CONSELL INTERTERRITORIAL
Les comunitats demanen negociar de nou l’Estatut marc i Sanitat respon que «no hi ha cap excusa per tornar a posar el comptador a zero»
Totes les comunitats demanen reobrir des del principi la negociació d’un text que rebutgen els metges que, al juny, van protagonitzar la seva cinquena vaga contra la reforma
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L’Estatut marc ha tornat a protagonitzar el ple extraordinari del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) celebrat aquest dimecres de manera telemàtica. Totes les comunitats autònomes, juntament amb Ceuta i Melilla, han demanat alMinisteri de Sanitat reobrir des del principi la negociació d’un text que rebutgen els metges, que, al juny, van protagonitzar la seva cinquena vaga contra la reforma i ja amenacen amb mobilitzar-se novament el setembre.
En la roda de premsa posterior al CISNS, la ministra Mónica García ha assegurat que «no hi ha cap excusa per tornar a posar el comptador en zero» i ha rebutjat reiniciar la negociació com han sol·licitat les comunitats en una nova carta, al considerar que no es millorarien les condicions laborals dels professionals i suposaria trencar l’acord assolit amb els sindicats de l’àmbit.
Saltar-se la llei
«Ja els dic que ni em saltaré la llei, ni deixaré en ‘stand by’ les condicions laborals dels professionals que fa 20 anys que esperen. Tampoc trencaré l’acord assolit amb els sindicats majoritaris, amb qui hem estat treballant l’Estatut marc», ha afirmat García per al·ludir a CCOO, UGT, CSIF i SATSE.
«No trairé els professionals en les seves justes demandes justes», ha afegit. «Són com el gos de l’hortolà, que ni volen millorar les condicions, ni ens deixen a nosaltres tampoc millorar les condicions», ha criticat la ministra sobre les comunitats autònomes.
Un nou acord
En una carta, donada a conèixer aquest mateix matí, les 17 comunitats, «sense excepció», han tornat a exigir a la ministra obrir un nou procés de negociació de l’Estatut Marc, des de les seves fases inicials, amb «diàleg, lleialtat institucional i voluntat d’arribar a un acord».
Així l’hi han traslladat en un acord conjunt, «el tercer d’aquestes característiques, i idèntic als dos subscrits anteriorment per totes les comunitats», exposat aquesta vegada per la consellera de Sanitat canària, Esther Monzón, durant la sessió plenària del CISNS.
Conflicte enquistat
La situació actual de la tramitació de l’avantprojecte de llei de l’ Estatut Marc era un dels punts del dia de la reunió. Una altra trobada que, novament, ha acabat sense consens. «Pretendre reformar l’Estatut Marc d’esquena als qui l’han d’aplicar és tan absurd com dissenyar un avió sense parlar amb els qui han de fer-lo volar», han apuntat consellers de salut com el càntabre César Pascual.
«Estem vivint a les nostres pròpies carns l’impacte directe i brutal sobre l’assistència sanitària d’un conflicte laboral enquistat», ha apuntat. L’objectiu ara, ha dit Pascual, és mirar de frenar «al més aviat possible» aquesta situació, que «compromet la capacitat dels serveis de salut i que, de prologar-se molt més, afectarà irremeiablement la qualitat en l’atenció i la seguretat dels pacients».
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