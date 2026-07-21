CONSELL DE MINISTRES
La nova llei antitabac preveu multes de fins a 600 euros per als menors que fumin
Les platges, les terrasses, les piscines, les marquesines... seran espais lliures de fum i no es podrà fumar en un radi inferior a 15 metres dels accessos a edificis públics
La venda de cigarrets electrònics, xixa, les bosses de nicotina i altres productes queda limitada a botigues especialitzades
El Govern aprova aquest dimarts la llei antitabac, que prohibeix fumar i vapejar en terrasses, piscines i marquesines
Nieves Salinas
El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el projecte de llei del tabac, un dels projectes més ambiciosos del Ministeri de Sanitat, que serà remès a les Corts per iniciar-ne la tramitació parlamentària. Entre les novetats destacades hi ha que, per primera vegada, es prohibeix als menors d’edat el consum de productes de tabac, i no només la seva venda o subministrament, com passava fins ara. Les infraccions comportaran multes d’entre 200 i 600 euros que hauran d’assumir els seus pares. A més, s’amplia la prohibició de fumar –també aplicable als cigarrets electrònics i a altres productes relacionats, que només es podran vendre en botigues especialitzades–, a espais com les platges.
La norma modifica la llei 28/2005, de mesures sanitàries davant el tabaquisme, amb l’objectiu d’ampliar els espais sense fum, reforçar la protecció de la infància i l’adolescència, i adaptar la legislació als nous productes relacionats amb el tabac. La llei de mesures sanitàries davant el tabaquisme va rebre el primer vistiplau del Consell de Ministres el setembre del 2025. Aquest dimarts, ha tornat al Consell per al seu reconeixement definitiu.
Protegir els menors
La normativa avança en la protecció dels menors que, amb la llei aprovada, ara ja no només no podran comprar tabac, sinó tampoc fumar ni consumir productes com els cigarrets electrònics. Sanitat no ha especificat com es controlarà que els menors fumin –la norma no té caràcter punitiu, sinó preventiu, indiquen des d’aquest departament–, però equipara aquesta prohibició amb l’existent en el consum d’alcohol en menors, també sancionable.
Fonts d’aquest departament indiquen que les sancions econòmiques que pot rebre un menor per fumar són commutables per treballs en benefici de la comunitat.
«Lleis anhelades»
En la roda de premsa després del Consell de Ministres, la titular de Sanitat, Mónica García, ha remarcat que la reforma, igual com la llei del medicament, suposa l’actualització «més rellevant» de la normativa estatal davant el tabaquisme des de fa més d’una dècada. «Són dues lleis molt anhelades», ha assenyalat García que, ha emfatitzat, «es vol marcar un abans i un després en la protecció de la salut pública».
La ministra ha assenyalat que la realitat del tabaquisme «ha canviat», en al·lusió als nous productes la regulació dels quals s’equipara ara a la del tabac tradicional. Sobre l’ampliació dels espais lliures de fum, va al·ludir a un dels aspectes més polèmics; les terrasses d’hostaleria. «Qualsevol persona que vulgui prendre un cafè hauria de poder fer-ho sense que el fum formi part del seu menú».
En el cas d’un altre dels grans avenços, la prohibició explícita de fumar als menors, ha indicat que es pretén actuar d’una forma «molta més preventiva».
Espais sense fum
La reforma amplia els espais lliures de fum i hi incorpora les terrasses de bars, restaurants i altres establiments de restauració, les platges marítimes i fluvials, les piscines d’ús col·lectiu, les instal·lacions esportives, els parcs nacionals, els vehicles de treball (excepte quan s’utilitzin exclusivament per a ús personal) i els recintes on se celebrin espectacles públics, com ara teatres, cinemes, concerts i altres esdeveniments, també quan es facin a l’aire lliure.
No es podrà fumar en un radi inferior a 15 metres dels accessos a edificis públics, centres sanitaris, socials, universitats o museus
El text crea també entorns de protecció reforçada al voltant d’espais especialment sensibles. Així, no es podrà fumar en un radi inferior a 15 metres dels accessos a edificis públics, centres sanitaris públics i privats, centres socials, educatius, universitats, centres d’investigació, museus, biblioteques, centres culturals, centres esportius i parcs o recintes infantils.
Cigarrets electrònics
El text respon als canvis produïts en els patrons de consum, especialment entre la població jove, i a l’auge de nous productes com els cigarrets electrònics amb i sense nicotina, els productes a base d’herbes per fumar o xixa, les bosses de nicotina i altres productes que imiten o s’associen a l’acte de fumar, la venda i el subministrament dels quals, per cert, quedaran limitats a botigues especialitzades.
La reforma estén als cigarrets electrònics i a altres productes relacionats amb les mateixes limitacions de consum previstes per al tabac convencional als espais on estigui prohibit fumar
La reforma estén als cigarrets electrònics i a altres productes relacionats les mateixes limitacions de consum previstes per al tabac convencional als espais on estigui prohibit fumar. La norma adapta així la legislació a l’aparició i expansió de nous productes, com els dispositius amb i sense nicotina, els productes a base d’herbes per fumar o xixa i altres productes amb o sense nicotina que imitin l’acte de fumar o que estiguin relacionats amb el seu consum tradicional o social.
Les bosses de nicotina queden fora d’aquesta equiparació amb el tabac en els espais sense fum, tot i que la norma sí que en prohibeix el consum als menors d’edat. La reforma limita també la venda i subministrament d’aquests productes a botigues especialitzades, que hauran de complir els requisits que s’estableixin mitjançant ordre ministerial.
Aquesta mesura, incideix Sanitat, respon al creixement d’aquests productes, especialment entre adolescents: segons ESTUDES 2025, el 49,5% de les persones de 14 a 18 anys ha provat alguna vegada cigarrets electrònics i el consum l’últim mes ha passat del 14,9% el 2019 al 27,1% el 2025.
La publicitat
La norma reforça les restriccions a la publicitat, promoció i patrocini del tabac, dels dispositius per al seu consum i dels productes relacionats. S’aplicaran en tots els mitjans i suports, incloses les màquines expenedores, internet i qualsevol forma de promoció directa o indirecta.
També limita la promoció en els punts de venda. No es podran dur a terme accions en aparadors ni utilitzar cartelleria que, per les seves característiques o ubicació, sigui visible o perceptible des de l’exterior dels estancs i les botigues especialitzades.
La norma recupera, a més, l’Observatori per a la Prevenció del Tabaquisme, suprimit el 2014. Entre les seves funcions, proposar iniciatives, programes i activitats per complir els objectius de la llei o establir objectius de reducció de la prevalença del tabaquisme.
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