Salut
El doctor José Manuel Felices, sobre com encendre l’aire condicionat del teu cos: "Fer l’estrella de mar i posar-te crema hidratant fa que estiguis més fresc"
El divulgador mèdic també recomana que fiquis la funda del coixí a la nevera abans de dormir per fer front a les nits tropicals
O. Casado
L’arribada de la calor al nostre país torna a portar temperatures per sobre dels 40ºC. El meteoròleg Mario Picazo explica que, tot i que aquesta setmana les temperatures no seran tan elevades com les de la setmana passada, sí que hi haurà valors per sobre d’aquests 40ºC. Les zones del nostre país que veuran com els termòmetres les asfixien seran l’oest d’Andalusia, el sud d’Extremadura i algunes comarques de la Vall de l’Ebre.
A més d’aquesta calor durant el dia, les nits tropicals tornaran a ser les protagonistes a la costa del Mediterrani i en zones del sud peninsular. Poder dormir mentre fora hi ha més de 25ºC es converteix moltes vegades en una missió (gairebé) impossible.
Dormir amb calor i sense aire condicionat
Moltes persones són reticents a dormir amb l’aire condicionat posat, ja que aquest aire sec i fred fa que es llevin amb mal de coll o, fins i tot, amb mal d’esquena. Altres no aposten per aquest mètode perquè creuen que després la factura de la llum serà molt elevada, tot i que res més lluny de la realitat. Un expert en aire condicionat explicava fa poc que un equip amb tecnologia inverter encès durant 8 hores no suposa més d’un euro en la despesa de llum.
En qualsevol cas, si ets dels que no t’agrada dormir amb l’aire condicionat, pots fer cas dels consells del metge José Manuel Felices. Aquest doctor i divulgador científic té més de mig milió de seguidors a Instagram i ofereix consells i recomanacions de salut.
En una de les seves últimes publicacions parla de com dormir aquestes nits en què la calor apreta sense necessitat d’una forma molt senzilla: encenent l’aire condicionat del teu cos.
Refredar el coixí
Aquest truc és molt senzill. Unes hores abans fica la funda del coixí a la nevera. Abans d’anar a dormir, treu-la i posa-la; ja veuràs com t’ajuda a adormir-te més fresc i més ràpid.
Crema hidratant
Si el que vols és dormir més fresc durant més temps i no despertar-te a la nit, "et pots posar una crema lleugera per tot el cos abans d’anar al llit. Així, abans que la crema s’absorbeixi, tindràs una sensació de frescor prolongada per tot el cos".
L’estrella de mar
Finalment, el doctor Felices ofereix un consell una mica "controvertit" si dorms amb algú: fer l’estrella de mar. És a dir, dormir completament estirat, amb els braços i les cames separats del cos, perquè "així multipliques la superfície de pell exposada, acceleres l’evaporació de la suor i evites que la calor quedi atrapada a les aixelles i als engonals". Això pot ser complicat si comparteixes llit, així que tu mateix...
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