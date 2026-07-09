Salut
Consells per a protegir-se de la calor, mosquits i meduses
Beure encara que no es tingui set, evitar acumulació en recipients i netejar la picada de medusa amb aigua salada, recomanacions d’estiu
Aquest any, la campanya d’estiu del departament de Salut de la Generalitat fa una crida a conscienciar sobre els efectes de la calor i a prevenir-los, en un escenari en què les onades de calor són habituals i freqüents, com les ja patides a Catalunya en les darreres setmanes. En aquest sentit, al llarg de la setmana passada es van registrar a Catalunya 312 atencions per cops de calor als serveis d’urgències d’atenció primària o dels hospitals, així com 128 deshidratacions i 2 síncopes, entre d’altres.
Tothom s’ha de protegir contra tot plegat, però especialment les persones més vulnerables: infants, gent gran, dones embarassades, persones que treballen a l’aire lliure, malalts crònics, etc. Tothom ha de conèixer els millors consells per passar un estiu més fresc i tenir clar l’ABC de la calor: Aire, Beure i Casa. Així, a l’aire lliure, es recorda la conveniència d’anar per l’ombra, de buscar refugis climàtics i d’evitar sortir a l’hora de més sol; en segon lloc, cal hidratar-se sovint encara que no es tingui set; i, per últim, a la llar, és imprescindible controlar la temperatura, utilitzar, si es pot, ventiladors i aire condicionat, abaixar persianes per evitar que entri el sol i obrir-les al vespre per refrescar, entre d’altres.
El mosquit tigre, a ratlla
De nou, enguany el Govern ha extremat les mesures de prevenció i control a Catalunya de les arbovirosis, infeccions víriques transmeses per mosquits i altres artròpodes que afecten cada any milions de persones arreu del món. Un dels vectors de transmissió és el mosquit tigre, la proliferació del qual s’ha d’evitar impedint llocs d’aigua on puguin créixer larves. Sovint són petites acumulacions d’aigua estancada en recipients —galledes, gerros, plats de test, etc.— que es deixen a la intempèrie i que romanen uns quants dies. A les llars, la mesura més efectiva és retirar-los o foradar-los, invertir-los, cobrir-los o canviar-ne l’aigua setmanalment.
Per evitar les picades del mosquit tigre, són diverses i conegudes les mesures que poden ser efectives: instal·lar tela de mosquitera que impedeixi que entrin; vestir màniga i pantalons llargs, preferiblement de color clar; i seguir estrictament les instruccions d’ús de repel·lents, sense aplicar-los a la cara.
Si, malgrat tot, la picada ha estat inevitable, cal rentar i desinfectar bé la zona i tractar-ne els símptomes: rentar-la amb aigua i sabó com més aviat millor, no fregar-se ni rascar-se la pell, i aplicar una compresa de gel o gel embolicat en un drap a l’àrea afectada. A més, cal evitar prendre qualsevol medicament per al dolor que no hagi prescrit un facultatiu: de fet, en la majoria de casos, les picades es poden tractar fàcilment a casa amb productes comercials que disminueixen la picor.
Aigua salada
Una altra picada semblant per les molèsties que causa és la de les meduses, que, si es toquen encara que estiguin mortes, tant a l’aigua com a la sorra, poden injectar una substància a la pell que provoca coïssor. Per tractar la picada, cal no rascar-se ni fregar la zona afectada amb tovalloles o altres peces. L’ideal és rentar la ferida amb aigua salada: mai amb aigua dolça, perquè això activaria les cèl·lules i augmentaria la quantitat de toxina injectada. També és molt recomanable omplir una bossa de plàstic amb gel i aplicar-la com més aviat millor, durant uns 5 minuts, sobre la zona de la picada.
Tot plegat s’ha de fer com més aviat millor i, si les molèsties continuen o generen inflamació de la zona de contacte o d’altres parts del cos —com ara els llavis, la llengua o la gola—, tremolors, nàusees, marejos o dolor intens, cal anar a un centre sanitari d’urgències o trucar al 061 CatSalut Respon.
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