DERMATOLOGIA
Un estudi detecta mal arterial, sense símptomes, en pacients amb psoriasi: «La pell no explica tota la història»
La malaltia es manifesta a la pell, però pot afectar altres teixits: entre els quals les artèries, on la inflamació mantinguda pot afavorir l’acumulació de colesterol
L’objectiu no és convertir cada diagnòstic de psoriasi en «una alerta cardiològica, sinó afinar el cribratge», assenyalen els experts
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Nieves Salinas
Les plaques a la pell, els brots o la picor són les manifestacions més visibles de la psoriasi. Però ara els metges demanen ampliar la mirada: la inflamació que caracteritza aquesta malaltia pot tenir repercussions més enllà de la pell. L’estudi EDSAP, publicat a ‘JAAD International’ i amb participació de la Universitat Francisco de Vitòria, apunta que la psoriasi moderada-greu s’associa amb dany arterial subclínic abans que apareguin símptomes cardiovasculars. «La pell no explica tota la història», es ressenya.
La psoriasi és una malaltia inflamatòria sistèmica. Es manifesta principalment a la pell, però pot afectar altres teixits. Entre aquests hi ha les artèries, on la inflamació mantinguda pot afavorir l’acumulació de colesterol en forma de plaques d’ateroma. Aquest mal vascular pot avançar sense provocar símptomes, assenyalen els autors. A més, a la psoriasi es pot desenvolupar «de manera accelerada» per la inflamació sistèmica característica de la malaltia.
Símptomes cardíacs
Per això l’estudi EDSAP analitza el risc abans que apareguin símptomes cardíacs, amb tècniques d’imatge cardiovascular avançades capaces de detectar lesions primerenques en artèries femorals, caròtides i coronàries. «La pell no explica tota la història», es ressenya. El 77% dels pacients analitzats presentava plaques d’ateroma a la paret de les artèries estudiades –femorals, caròtides i coronàries–, cosa que es coneix com a arterioesclerosi subclínica, malgrat no haver rebut abans un diagnòstic de malaltia cardiovascular.
En general, es tractava de persones de mitjana edat amb psoriasi moderada-greu. Segons Álvaro González-Cantero, dermatòleg de l’Hospital Universitari Ramón y Cajal de Madrid i professor de la Facultat de Medicina de la UFV, un dels aspectes més importants d’aquest treball és que reforça la necessitat d’entendre la psoriasi com una malaltia sistèmica.
Alta prevalença
L’estudi descriu una alta prevalença de dany vascular primerenc en pacients amb psoriasi moderada-greu. Traslladat a la pràctica clínica, el missatge és que atendre les lesions cutànies importa, però l’estudi suggereix que també convé incorporar una mirada cardiovascular més completa.
La investigació va incloure 120 pacients amb psoriasi moderada-greu i sense diagnòstic previ de malaltia cardiovascular. A tots se’ls va realitzar una ecografia vascular en artèries femorals i caròtides, a més de tomografia computaritzada coronària amb i sense contrast. Aquesta combinació va permetre comparar el que passava a les artèries de les cames, el coll i el cor.
Salut vascular
Carlota Abbad-Jaime de Aragón i Emilio Berna-Rico, autors principals de l’estudi, destaquen que una de les fortaleses del treball és oferir una visió completa de la salut vascular. Davant estudis previs centrats en un sol territori arterial, EDSAP avalua diferents àrees de l’arbre vascular alhora i permet determinar si l’arterioesclerosi apareix de manera aïllada o presenta una distribució més extensa pel cos.
L’objectiu no és convertir cada diagnòstic de psoriasi en «una alerta cardiològica, sinó afinar el cribratge», assenyalen els experts
Per la seva banda, Leticia Fernández-Friera, cap del Servei de Cardiologia d’HM CIEC i especialista en imatge cardiovascular, assenyala que aquest tipus de tècniques d’imatge poden contribuir a identificar amb més precisió quins pacients necessiten proves més complexes. L’objectiu no és convertir cada diagnòstic de psoriasi en «una alerta cardiològica, sinó afinar el cribratge quan hi ha inflamació crònica, factors metabòlics o dubtes que una escala de risc no resol».
Artèries femorals
Les artèries femorals van ser el territori més afectat, amb plaques d’ateroma en el 57,1% dels casos. El segon territori vascular més afectat va ser el coronari, amb plaques en el 51,3%, seguit molt de prop per les artèries carregades, on es van identificar plaques en el 49,6%.
A més, la placa femoral va mostrar l’associació més forta amb els paràmetres coronaris, cosa que suggereix que l’estudi d’aquest territori podria aportar informació útil per identificar de manera precoç pacients amb més risc. Les femorals es van associar més amb l’afectació coronària. Aquest resultat encaixa amb una línia prèvia de treball del grup.
L’equip de recerca planteja que l’ecografia perifèrica pot aportar informació útil abans de recórrer a tècniques coronàries més complexes i pot ajudar a «ordenar millor el risc» en pacients amb psoriasi moderada-greu.
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