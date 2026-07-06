CRIS CONTRA EL CÀNCER
Una nova estratègia de teràpies dirigides ofereix esperança en càncer d’ovari, un dels tumors més agressius
CRIS Contra el Càncer finança una investigació basada en l’ús d’ADCs, una tecnologia que permet dirigir tractaments selectivament a les cèl·lules tumorals
Tot i que els resultats són prometedors la investigació segueix en fase preclínica i encara queda camí abans que aquestes teràpies puguin arribar a les pacients
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Nieves Salinas
La Fundació CRIS Contra el Càncer ha finançat una investigació que es basa en l’ús d’ADCs –anticossos conjugats a fàrmacs–, una tecnologia que permet dirigir tractaments selectivament a les cèl·lules tumorals, i reduir el mal a les sanes. El càncer d’ovari és un dels tumors més agressius i complexos de tractar. En molts casos es detecta tard, quan la malaltia ja s’ha estès per la cavitat abdominal, cosa que dificulta molt el tractament.
Cada any es diagnostiquen prop de 4.000 casos a Espanya. Al nostre país, a més, aquest tumor provoca al voltant de 2.000 morts a l’any. Tot i que la cirurgia i la quimioteràpia aconsegueixen respostes inicials, al voltant del 70% de les pacients recauen al llarg dels primers anys, i desenvolupen resistència al tractament, apunta la Fundació. Malgrat avenços recents com certs medicaments dirigits contra punts febles dels tumors – com els inhibidors de PARP o les teràpies antiangiogèniques –, les opcions terapèutiques continuen sent escasses, apunta l’entitat.
La investigació està liderada pel doctor Atanasio Pandiella al Centre d’Investigació del Càncer (CSIC, Universitat de Salamanca i Fundació d’Investigació del Càncer de la Universitat de Salamanca), el grup del qual pertany al consorci CIBERONC i a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Salamanca.
On fa falta
El treball, explica CRIS Contra el Càncer, parteix d’ «una idea senzilla però molt eficaç»: si una molècula és present en quantitats elevades a les cèl·lules tumorals i no tan present a les sanes, pot servir com una espècie de ‘porta d’entrada’ per dirigir el tractament directament al càncer.
En lloc d’atacar tot l’organisme, aquest enfocament actua de forma molt més selectiva, apunta l’entitat
Això és el que fan els ADCs. Aquestes teràpies combinen tres elements: una antigacos que reconeix una molècula de la cèl·lula tumoral, un fàrmac molt potent i una unió química que controla quan s’allibera aquest fàrmac. Una vegada que l’anticòs es fixa al tumor, el conjunt anticòs-fàrmac entra a la cèl·lula i aquesta té mecanismes que permeten l’alliberament del medicament al seu interior, destruint-la des de dins.
En lloc d’atacar tot l’organisme, aquest enfocament actua de forma molt més selectiva. Aquesta precisió fa dels ADCs teràpies eficaces i amb relativament baixa toxicitat per a les pacients, expliquen els investigadors.
Dues línies de treball
L’equip del doctor Pandiella, expert en aquest tipus de teràpies, ha desenvolupat dos estudis complementaris. En un d’ells, ha fet servir cetuximab, un anticòs ja utilitzat en clínica, com a plataforma per generar diferents ADCs mitjançant la seva unió amb diferents fàrmacs antitumorals. En l’altre, ha desenvolupat on ADC dirigit contra CD98hc, una molècula altament expressada a les cèl·lules de càncer d’ovari i per a la qual, fins ara, no existeixen ADCs desenvolupats en aquesta malaltia.
Els resultats en models de laboratori i en cèl·lules procedents de pacients han sigut «molt positius».
En els dos casos, els resultats en models de laboratori i en cèl·lules procedents de pacients han sigut «molt positius». Els tractaments van aconseguir «frenar de forma important el creixement tumoral i, en alguns casos, reduir la mida del tumor i limitar l’aparició de metàstasi».
A més, es va observar un augment de la supervivència en els models experimentals i no es van detectar efectes tòxics rellevants. També es va comprovar que els ADCs s’acumulaven sobretot al tumor, amb escassa presència en teixits sans, una cosa especialment important de cara a reduir efectes secundaris i que reforça la seva potencial com a possible teràpia.
Un canvi de paradigma
Una de les idees «més interessants» relacionada amb l’ús d’ADCs, apunta CRIS Contra el Càncer, és que ja no fa falta que una molècula sigui la causant directa del creixement tumoral perquè tingui valor terapèutic i utilitzar-se com a punt feble de la cèl·lula tumoral. N’hi ha prou que serveixi per identificar les cèl·lules tumorals i dirigir-hi un tractament més potent.
L’entitat remarca que aquest canvi de perspectiva «pot ampliar molt les possibilitats en càncer d’ovari, un tipus de tumor en què les teràpies dirigides han tingut fins ara un impacte limitat». Un dels ADCs analitzats es dirigia contra una molècula anomenada EGFR, que ja s’havia intentat bloquejar en el passat amb resultats «modestos» en pacients. Ara, en lloc d’intentar ‘apagar-la’, s’utilitza com una via d’accés per portar el fàrmac a l’interior de la cèl·lula tumoral.
Resultats prometedors
L’altre ADC estudiat, dirigit contra la molècula CD98hc, obre la porta a utilitzar-la com a nova diana. «Representaria un nou punt feble del càncer, cosa que podria ajudar a superar part de la resistència que presenten alguns tumors davant els tractaments actuals», apunta la fundació.
Tot i que els resultats «són prometedors» la investigació segueix en fase preclínica. Això significa que encara queda camí abans que aquestes teràpies puguin arribar a les pacients. Els pròxims passos inclouen validar les troballes en models més complexes, identificar quins pacients podrien beneficiar-se més i avançar cap a assajos clínics quan hi hagi prou evidència experimental amb un bon volum de dades de laboratori.
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