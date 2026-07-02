Violència infantil a Catalunya
Vall d’Hebron defensa que "va protegir" el nadó maltractat "en tot moment" i demana a Salut l’arxiu de l’expedient sancionador
L’hospital assegura que si va tardar 48 hores a activar el protocol antimaltractament va ser perquè, durant aquell temps, va estar fent-li proves mèdiques per obtenir un "diagnòstic objectiu" i prendre decisions
Beatriz Pérez
L’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona defensa que el nadó presumptament maltractat pels seus pares va estar "protegit en tot moment" una vegada el menor va posar peu al centre sanitari. Segons ha pogut saber El Periódico, diari del mateix grup editorial que l’EMPORDÀ, el gran hospital català, de referència en maltractament físic i sexual infantil, ha presentat ja les seves al·legacions a l’expedient sancionador que la Conselleria de Salut ha obert contra aquest centre, els hospitals Sant Joan de Déu i Sant Pau i el CAP Roger de Flor al considerar que no van actuar a temps en la protecció d’aquest menor que, en el moment dels fets –mitjans del març passat– tenia només sis setmanes. El departament ha imposat una multa de 6.000 euros a cada un d’ells. Les multes de Salut posen al mateix nivell els centres que no van detectar el maltractament que l’hospital que sí que ho va fer i sí que va activar el protocol de violència infantil: Vall d’Hebron.
Les al·legacions de Vall d’Hebron a aquest expedient sancionador se sumen a les que la setmana passada va presentar l’Hospital Sant Joan de Déu, també sancionat. Tant Vall d’Hebron com Sant Joan de Déu sol·liciten l’"arxivament" de l’expedient. Però el cas de Vall d’Hebron és, potser, el més paradigmàtic de tots: Salut va decidir sancionar-lo també a ell al considerar que l’hospital va tardar 48 hores a activar el protocol antimaltractament i, durant aquell temps, va mantenir el nadó ingressat en una mateixa habitació al costat dels seus pares. A Sant Joan de Déu, Sant Pau i el CAP Roger de Flor, Salut els va sancionar per no haver percebut els indicis de violència, malgrat que presentava hematomes i fissures anals segons l’auto del jutge, i donar-li l’alta.
Tanmateix, Vall d’Hebron –on va arribar derivat per Sant Pau, que sí que va veure sospites la segona vegada que el menor va ser a aquest centre, però no la primera– sí que va veure aquests indicis i per això va ingressar al nadó tot just arribar a aquest hospital, el 16 de març. Però si no va activar aquell mateix dia el protocol de violència infantil és perquè abans va necessitar fer més proves, esgrimeix l’hospital, que insisteix que "va salvar la vida" del nen. El pare del menor es troba en presó preventiva i la mare, en llibertat provisional. El nadó està des d’aleshores amb una família d’acollida, continua fent controls periòdics a Vall d’Hebron i es troba bé.
"La prioritat immediata de Vall d’Hebron va ser estabilitzar les lesions del nadó, que es trobava en risc vital, garantir la seva protecció mitjançant l’ingrés hospitalari i completar, en menys de 48 hores, totes les exploracions i proves mèdiques necessàries per obtenir un diagnòstic objectiu que permetés orientar tant l’assistència sanitària com les decisions dels organismes competents en matèria de protecció del menor", assenyalen a aquest diari fonts coneixedores d’aquestes al·legacions. "Per tant, sol·licitem l’arxivament de l’expedient sancionador, al considerar que Vall d’Hebron va actuar d’acord amb el protocol aplicable, va mantenir el menor protegit en tot moment i va activar immediatament els mecanismes de comunicació amb les autoritats competents", afegeixen aquestes fonts.
Cronologia dels fets
Abans que s’activés el protocol de maltractament infantil a Vall d’Hebron el 18 de març, aquest nadó de llavors sis setmanes –va néixer el 3 de febrer– havia estat, per aquest ordre, a l’Hospital del Mar –1 de març–, a Sant Joan de Déu –7 de març–, al CAP Roger de Flor i Sant Pau –en ambdós llocs el 10 de març– i de nou a Sant Pau –el 16 de març–. Va ser el 16 de març quan els metges de Sant Pau, alertats per una fractura al fèmur, el van derivar a Vall d’Hebron, hospital de referència en maltractament físic i sexual, que va ingressar automàticament el nen i que va activar el protocol de violència infantil el 18 de març, després de dos dies de proves mèdiques. Tanmateix, aquest nen presentava lesions "evolutives", és a dir, de llarga durada, que cap sanitari no havia percebut.
Segons la interlocutòria del jutge, el dia en què va arribar a Sant Joan de Déu, aquest nadó presentava un hematoma a la "zona escrotal", un altre hematoma facial –concretament a la galta dreta– i una fissura anal. Va visitar el centre per "irritabilitat i taquicàrdia", segons la interlocutòria del jutge. Li van donar l’alta el mateix dia. Els sanitaris que van tractar el menor en els diferents centres no van veure en aquests signes indicis de violència i, per tant, no van activar el protocol. La Conselleria de Salut va admetre en el seu moment que hi havia hagut una "discriminació positiva" perquè la mare del nen era infermera a l’Hospital Vall d’Hebron.
Tanmateix, Sant Joan de Déu nega que hi hagi hagut cap "negligència" i així ho va fer constar en les seves al·legacions a la sanció de Salut. "No hi va haver negligència per part dels nostres professionals sanitaris, ni tampoc es va produir cap error diagnòstic. En qualsevol cas, convé recordar que un possible error diagnòstic, per si sol, no implica necessàriament una infracció, especialment quan els professionals han actuat d’acord amb els estàndards mèdics exigibles", recull l’hospital en les seves al·legacions. Fonts del centre asseguren que, per tot això, han sol·licitat "que es declari que no hi va haver cap infracció i, en conseqüència, que s’arxivi l’expedient sancionador".
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