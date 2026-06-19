Avenç mèdic
Fita quirúrgica: el Vall d’Hebron realitza la primera cirurgia pediàtrica d’Europa amb un robot que fa una sola incisió
L’equip d’Urologia Pediàtrica ha extirpat el ronyó i l’urèter infectat d’un nen de 12 anys a través d’un únic tall, cosa que permet menys complicacions i una recuperació més ràpida
Patricia Martín
L’equip d’Urologia Pediàtrica i Trasplantament Renal de l’Hospital Vall d’Hebron ha realitzat la primera cirurgia pediàtrica d’Europa amb un robot quirúrgic que fa una sola incisió, cosa que permet una recuperació més ràpida del pacient. El protagonista d’aquesta nova fita mèdica és un nen de 12 anys, a qui se li ha extirpat un ronyó i l’urèter després que una infecció causada pel dipòsit de múltiples pedres, algunes de la mida d’una cirera, deixés els dos òrgans sense funció.
Han passat 16 anys des que un robot quirúrgic va entrar per primera vegada als quiròfans del Vall d’Hebron, per operar una nena amb un tumor d’ovari. Aquella intervenció es convertiria en la primera cirurgia robòtica realitzada per un servei de Cirurgia Pediàtrica a Europa i marcaria l’inici d’una etapa de cirurgia mínimament invasiva. Des d’aleshores, la tecnologia ha evolucionat i els primers dispositius, desenvolupats inicialment per la NASA, han donat pas a sistemes més precisos, flexibles i menys invasius.
De fet, el nou robot, anomenat SHURUI Single Port (SP) i desenvolupat per l’empresa xinesa Surgerii Robotics, que ha triat Vall d’Hebron com a porta d’entrada d’aquesta tecnologia a Europa, en comptes de quatre braços que requereixen diverses incisions per introduir la càmera i els instruments quirúrgics, té un únic braç i accedeix al cos a través d’una única incisió de tot just dos centímetres i mig. Per aquesta entrada, s’introdueix tot el material, inclosa una càmera de 360 graus, que es desplega com si fossin els tentacles d’un pop microscòpic, cosa que permet arribar a espais anatòmics reduïts.
En la primera intervenció amb la nova tecnologia, realitzada fa un parell de setmanes, un equip multidisciplinari, liderat pel cap d’Urologia Pediàtrica i Trasplantament Renal, Marino Asensio, va operar un nen de 12 anys, pacient de la doctora Glòria Royo, cirurgiana adjunta. "Hem pogut realitzar l’extracció del ronyó i l’urèter que s’havien infectat i havien deixat de funcionar arran del dipòsit de múltiples pedres, algunes de més de tres centímetres", ha descrit la doctora. "El sistema ens ha facilitat l’extracció del ronyó i l’urèter complet amb una sola incisió", ha destacat.
La ràpida recuperació
Al seu torn, Asensio ha comentat que quan l’hospital els va explicar que adquiririen, gràcies al fons STEP de la Unió Europea, el nou robot quirúrgic els "va entusiasmar la idea" perquè quan un nen ha de ser operat, "la dinàmica de tota família es veu alterada". I com més aviat rep l’alta el pacient, "abans la família recupera la seva dinàmica habitual i això ho permet la cirurgia mínimament invasiva".
Mentre que David Virós, president de la Comissió de Cirurgia Robòtica i cap de Servei d’Otorrinolaringologia i cirurgia de cap i coll, ha destacat que el nou robot, que ja s’ha utilitzat en altres cirurgies urològiques pediàtriques i s’utilitzarà també en intervencions d’adult, no només permet reduir el "dany quirúrgic", sinó també, ja que necessita una única incisió, "fer cirurgies en localitzacions on abans no era possible". Per tot això, l’hospital preveu realitzar entre 200 i 300 cirurgies més a l’any i en procediments més complexos.
El Vall d’Hebron ha volgut remarcar que els robots no operen de manera autònoma, sinó que és el cirurgià el que dirigeix la intervenció des d’una consola situada fora de la zona estèril on disposa d’una visió tridimensional de l’interior del pacient, ampliada fins a deu vegades. "Per als professionals, aquests sistemes aporten més precisió, permeten accedir a zones reduïdes i abordar cirurgies complexes amb menys estrès físic, eliminant factors com la tremolor o el cansament postural", ha afegit Asensio.
"I per als pacients, els beneficis són múltiples: tenen menys sagnat, menys complicacions i menys dolor postoperatori, estades hospitalàries més curtes, una recuperació més ràpida i un millor resultat estètic, aspectes especialment importants en pediatria", afegeix.
Centre de referència
El Vall d’Hebron és un centre de referència en cirurgia robòtica i complexa en diferents especialitats. Per exemple, en urologia pediàtrica, és l’únic centre d’Espanya amb un programa de cirurgia robòtica ininterromput, que supera les 200 intervencions. Com a centre de referència, atén pacients de tot l’Estat.
Amb aquest nou equipament, el Vall d’Hebron disposa ja de quatre quiròfans amb cirurgia robòtica: tres de multiport i un de monoport. Per a l’equip de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu, el nou sistema obre noves possibilitats sobretot en procediments hepatobiliopancreàtics i colorectals complexos, on la combinació de precisió i mínima invasivitat pot afavorir la recuperació dels pacients.
- El somni frustrat de repoblar Molinàs: 'Deu anys després, ningú de nosaltres té l'habitatge solucionat
- Multa de 200 euros per circular a la velocitat correcta però no respectar la norma del seient del darrere
- Els jubilats no hauran de declarar l’IRPF si la seva pensió no supera el límit establert
- Un home de 58 anys planta cara a la Seguretat Social i aconsegueix jubilar-se amb una pensió de 2.252 euros tot i l’edat
- Carmen, la madrilenya que va arribar a Castelló d'Empúries per cuidar la filla malalta que ha emocionat Quim Masferrer: 'La gent és molt bona
- Aturen un ciclista per fer servir el mòbil mentre circulava i li descobreixen 4,5 quilos de droga
- Milers de jubilats poden reclamar fins a 1.800 euros a la Seguretat Social pel complement de maternitat
- Bones notícies per als jubilats: un ajut permet augmentar la pensió en més de 700 euros al mes