La generació ansiosa: com afecten les noves tecnologies als joves
L’ús intensiu de les pantalles pot afectar la salut mental dels joves, les relacions socials, el son i la capacitat de concentració
Les noves tecnologies i els dispositius digitals formen part del nostre dia a dia. Diversos estudis apunten que poden influir en el desenvolupament humà, però entre els joves s’ha observat un augment dels trastorns d’ansietat. La psicòloga Helena Esparraguera, de Tàndem Psicòlegs, assenyala quatre afectacions. I assenyala que "els joves que passen molt de temps davant les pantalles són més propensos a patir depressió, ansietat i altres trastorns mentals. En canvi, els que formen part d’equips esportius o comunitats tenen una millor salut mental", explica Esparraguera.
Privació social
Una primera conseqüència de l’ús intensiu de les pantalles és la pèrdua de relacions reals. Els joves necessiten interactuar i estar en comunitat. "El perill no és tant que puguin parlar per videotrucada, sinó que molts adolescents es tanquen hores sols interactuant en videojocs, sense contacte real". La disminució del temps amb els amics és un efecte dels canvis tecnològics. Esparraguera apunta que hi ha joves que se senten ignorats, "un fet dolorós, i encara més quan s’està desenvolupant la personalitat". En aquest sentit, una enquesta del 2014 revelava que el 62% dels infants d’entre 6 i 12 anys no rebien tota l’atenció dels seus pares quan parlaven amb ells perquè estaven distrets amb el telèfon quan intentaven parlar-hi.
Privació de son
Aquesta presència constant de les pantalles no només afecta les relacions socials, sinó també els hàbits quotidians, sobretot el descans. L’ús de dispositius al llit fa que dormin menys del que necessiten, i això afecta el cervell i el cos. El son és vital per rendir bé a l’escola i durant la pubertat. "Quan el son es pertorbat som més propensos a deprimir-nos i a desenvolupar problemes de conducta".
Fragmentació de l’atenció
La falta de descans també té conseqüències sobre la concentració, un problema que s’agreuja amb l’arribada constant d’estímuls digitals. Al llarg del dia poden arribar unes 192 notificacions al telèfon, i això altera i fragmenta l’atenció. Aquest fenomen passa factura a la capacitat dels adolescents per pensar.
Els estudiants amb accés a telèfons mòbils paren menys atenció als professors. "Les persones no són multitasca i només poden dirigir l’atenció d’una tasca a una altra. Així, és probable que una infància basada en el telèfon interfereixi en la funció executiva del cervell de per vida, és a dir, en la concentració", afirma Esparraguera.
Addicció
A aquesta dificultat per mantenir l’atenció s’hi afegeix la capacitat d’algunes aplicacions per retenir l’usuari molta estona. El telèfon intel·ligent pot actuar com una eina que administra dopamina digital les 24 hores del dia a una generació permanentment connectada. Algunes aplicacions poden activar el mateix circuit de recompensa que intervé en altres conductes addictives.
"No podem dir que tots els joves siguin addictes, però sí que hi ha un bucle semblant que fa segregar dopamina ràpidament, i això influeix en la seva conducta", conclou Esparraguera.
Tàndem Psicòlegs està al carrer Santa Llogaia, 84 de Figueres. Per a més informació podeu visitar www.tandempsicolegs.cat. Trucar o enviar un whatsapp al 682 520 95.
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