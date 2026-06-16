Com detectar la miopia infantil i quan cal portar els infants a revisió
Apropar-se massa a les pantalles, no veure bé la pissarra o aclucar els ulls, maldecaps freqüents al final del dia escolar o rendiment acadèmic que baixa sense causa poden ser indicadors d’un problema visual que convé revisar
Cada cop més infants de l’Alt Empordà desenvolupen miopia a edats primerenques. El Dr. Zaben explica per què actuar entre els 6 i els 16 anys és clau per evitar complicacions futures. Si el teu fill s’acosta massa a la pantalla, es queixa que no veu la pissarra o parpelleja contínuament quan mira de lluny, pot estar desenvolupant miopia infantil.
És un problema cada cop més freqüent entre els infants de Figueres i de tot l’Alt Empordà, però, detectat a temps, es pot controlar i frenar-ne la progressió.
A Optipunt Figueres, el Dr. Zaben, doctor en optometria amb més de 30 anys d’experiència, lidera un equip especialitzat en visió infantil que atén famílies de tota la comarca.
Què és la miopia infantil?
La miopia fa que els objectes propers es vegin nítids, però que els llunyans es vegin borrosos. Succeeix perquè el globus ocular creix excessivament i la imatge es forma davant de la retina.
En els infants, el problema és més greu: l’ull encara està en creixement i, per tant, la miopia pot progressar cada any fins als 18-20 anys.
Senyals d'alerta
Molts infants no diuen que hi veuen malament perquè, senzillament, no saben com és veure-hi bé. Per això, cal estar atents a:
- S’apropa molt a la pantalla o al televisor.
- Es queixa que no veu la pissarra.
- Parpelleja o acluca els ulls en mirar de lluny.
- Té maldecaps freqüents al final del dia escolar.
- Presenta un rendiment acadèmic que baixa sense causa aparent.
Si detectes dos o més d’aquests senyals, és el moment de demanar una revisió optomètrica infantil. Cada any sense control, la graduació pot continuar augmentant. Les ulleres convencionals corregeixen, però no frenen.
Actuar abans dels 16 anys
Una miopia alta per sobre de les 6 diòptries augmenta el risc de patir, a l’edat adulta, complicacions greus com el despreniment de retina, el glaucoma, les cataractes prematures o la degeneració macular miòpica. Els tractaments són molt més efectius mentre l’ull encara creix.
A Optipunt recomanen una primera revisió als 3 anys i revisions anuals després, sobretot si hi ha antecedents familiars.
Optipunt és l’òptica de referència en optometria infantil de la comarca, amb una valoració de 4,9 estrelles en més de 430 ressenyes. El Dr. Zaben i el seu equip ofereixen plans personalitzats segons l’edat, l’estil de vida i el grau de miopia de cada nen.
Experiència adaptada
L’experiència de la primera visita està adaptada als infants: tranquil·la, amable i pensada perquè fins i tot els més petits o més neguitosos s’hi sentin còmodes. Inclou anamnesi familiar, mesura de la refracció amb tecnologia avançada, topografia corneal si s’avalua l’orto-k, avaluació de la salut ocular i un informe personalitzat amb el pla de tractament. La miopia no desapareix sola, però pot controlar-se amb el tractament adequat i en el moment adequat. Cada any compta, i cada diòptria que s’evita és una millora en la salut futura del nen.
Tractaments
Els tractaments que ofereixen a Optipun són:
- Ortoqueratologia (Orto-K): lents nocturnes que remodelen la còrnia. Frenen la progressió fins a un 50%.
- Lents diürnes de defocus: alternativa per a nens que no s’adapten a l’orto-k.
- Ulleres de control: lents amb tecnologia de defocus, ideals per als nens més petits.
- WIVI Vision: tecnologia 100% espanyola per al seguiment objectiu de la salut visual.
WIVI Vision ha estat desenvolupat per E-Health Technical Solutions. Permet avaluar i fer un seguiment objectiu i precís de la salut visual d l’infant mitjançant tests digitals validats clínicament.
Contacte
Per a més informació podeu trucar al 972 506 386 o al 636 549 357 o visitar la web www.optipunt.com. La consulta està situada a la plaça de l’Escorxador.
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