Taques blanques a les dents: què són i quan cal consultar el dentista?
La Clínica Dental Isern té de diverses tècniques per tractar aquests casos
És habitual observar la presència de petites taques blanques a les dents. Tot i que sovint no representen un problema greu, aquestes marques poden generar preocupació, sobretot quan afecten l’estètica del somriure o apareixen en infants i adolescents.
Les taques blanques són zones de desmineralització de l’esmalt dental. Això vol dir que aquest ha perdut part dels seus minerals i, com a conseqüència, algunes àrees es veuen més blanques que la resta de la dent. En alguns casos, aquestes taques poden estar relacionades amb una fluorosi dental, una alteració en la formació de l’esmalt o fins i tot amb l’inici d’una càries.
Causes de les taques
Entre les causes més habituals hi ha la fluorosi, que apareix quan les dents han estat exposades a un excés de fluor durant el seu desenvolupament, especialment durant la infància. També és freqüent la descalcificació, sobretot en persones que han portat bràquets i que no han pogut mantenir una higiene bucal adequada al voltant dels aparells. L’acumulació de placa pot afavorir la pèrdua de minerals i provocar aquestes marques visibles.
Les càries en una fase inicial també poden presentar-se en forma de taques blanques abans d’evolucionar cap a tonalitats marronoses o negres. A més, una dieta rica en aliments àcids o ensucrats pot contribuir a debilitar l’esmalt i facilitar-ne l’aparició.
Hipoplàsia
Una altra causa habitual és la hipocalcificació o hipoplàsia de l’esmalt, que es produeix quan l’esmalt no s’ha desenvolupat correctament. En alguns casos, els traumatismes a les dents de llet també poden afectar el desenvolupament de les dents permanents i fer que erupcionin amb taques blanques.
Quan aquestes marques són conseqüència d’una hipoplàsia de l’esmalt o d’un traumatisme, sovint no cal fer cap tractament, sempre que no hi hagi cavitació ni risc per a la salut dental. Ara bé, si la taca provoca una incomoditat estètica, es pot valorar cada cas segons l’edat del pacient i l’estat de la dent per decidir quin és el tractament més adequat.
Tractaments
Actualment, hi ha diverses opcions per tractar les taques blanques, segons la causa i la gravetat. Entre les tècniques més habituals hi ha la microabrasió de l’esmalt, la infiltració amb resina o l’emblanquiment dental.
En casos més severs, també es poden valorar carilles o corones per cobrir les taques i millorar l’estètica dental.
"Si detecteu taques blanques a les dents o a les dels vostres fills, el més recomanable és consultar un dentista. Només un professional podrà determinar-ne l’origen i indicar si cal fer algun tractament o simplement fer-ne un seguiment", expliquen des de la Clínica Dental Isern.
"Una visita a temps pot ajudar a prevenir problemes futurs i a conservar una boca sana". I és important triar una clínica dental de confiança com la Clínica Dental Isern, un centre mèdic que ofereix als seus pacients el millor servei odontològic i l’assistència més àmplia. Els professionals que hi treballen estan altament qualificats i en constant formació. També tenen a disposició dels pacients les tècniques més avançades i els materials de més qualitat.
Contacte
Per a més informació podeu visitar la Clínica Dental Isern, al carrer Sant Llàtzer, 62 de Figueres, o trucar al 972 500 651. També podeu visitar la seva web www.clinicadentalisern.com.
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