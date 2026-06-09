A LES FARMÀCIES
Ni cúter ni cinta adhesiva per enganxar el cartró dels medicaments: Sanitat avança cap a l’eliminació del cupó precinte
Se substituirà el cupó dels medicaments finançats per un sistema digital; els dos mecanismes coexistiran fins que garanteixi la preparació operativa
El Consell de Ministres ha aprovat també el projecte de llei de les organitzacions de pacients, que reconeix jurídicament la singularitat d’aquestes entitats
El Govern redueix el copagament farmacèutic a les rendes baixes i mitjanes amb més trams i nous límits
Nieves Salinas
El Govern ha aprovat aquest dimarts un reial decret que actualitza la regulació del sistema de verificació de medicaments i avança cap a l’eliminació del cupó precinte. Amb la nova normativa, es donarà pas a un sistema digital i els farmacèutics ja no necessitaran tallar el cartró a l’embalatge dels medicaments finançats pel Sistema Nacional de Salut (SNS),ni utilitzar zel per enganxar el cupó en fulls de comprovació, una escena quotidiana a les apotecaries. «Vam decidir adeu al cúter, als adhesius, a la burocràcia a les farmàcies i donem pas a un sistema més modern i precís», ha dit en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres la titular de Sanitat, Mónica García.
El model digital elimina la retallada dels cupons-precinte i la impressió de milions de justificants, redueix la càrrega administrativa i reforça la traçabilitat dels medicaments davant alertes sanitàries. A Espanya, el País Valencià ha sigut pionera en la substitució del cupó precinte per verificació digital i ja l’ha implantat, des de fa més d’un any, a tota la seva xarxa de farmàcies.
La norma a la que ha dado luz verde el Consejo de Ministros modifica el Real Decreto 1345/2007 y busca actualizar la regulación del Sistema Español de Verificación de Medicamentos, facilitar la integración de los servicios de farmacia y otras entidades autorizadas en su funcionamiento y avanzar en la digitalización de la prestación farmacéutica del SNS.
Identificador únic
La verificació de medicaments és una eina fonamental per prevenir l’entrada de fàrmacs falsificats a la cadena legal de subministrament, accentua Sanitat. El nuevo sistema se basa en la incorporación de dispositivos de seguridad en los envases de determinados medicamentos, entre ellos un identificador único que permite comprobar su autenticidad y garantizar su trazabilidad a lo largo de toda la cadena de distribución.
La reforma adapta el marc normatiu a l’evolució tecnològica del sistema i actualitza determinats aspectes del seu funcionament. Però sobretot, fa un pas més cap a la substitució del cupó precinte per un sistema digital d’identificació dels medicaments finançats. Els dos mecanismes, explica Sanitat, coexistiran fins que es completi la implantació del Sistema Espanyol de Verificació de Medicaments i es garanteixi la preparació operativa dels sistemes d’informació de les comunitats autònomes.
Una vegada culminat aquest procés, l’identificador únic substituirà progressivament el cupó precinte
Una vegada culminat aquest procés, l’identificador únic substituirà progressivament el cupó precinte, cosa que permetrà avançar cap a un model més digital per a la gestió de la prestació farmacèutica, simplificant procediments administratius i millorant l’eficiència dels sistemes d’informació, augura el ministeri.
Farmàcia hospitalària
La norma actualitza a més el paper del Node SNSFarma,la infraestructura tecnològica de l’SNS, que s’utilitza per a l’intercanvi d’informació relacionada amb els medicaments finançats públicament. La reforma redefineix la seva relació amb el reposador nacional de verificació i concentra la seva funció en les operacions realitzades pels serveis de farmàcia hospitalària i altres entitats autoritzades a dispensar medicaments amb càrrec a l’SNS.
Així mateix, facilita la integració dels serveis de farmàcia hospitalària i altres entitats autoritzades a dispensar medicaments amb càrrec al Sistema Nacional de Salut en els processos de verificació.
Llei de Pacients
D’altra banda, el Consell de Ministres ha aprovat el Projecte de Llei de les Organitzacions de Pacients, que reconeix jurídicament la singularitat d’aquestes entitats i reforça la seva participació en el desenvolupament de les polítiques sanitàries. La iniciativa les reconeix com a agents fonamentals de la governança del Sistema Nacional de Salut.
El projecte defineix les organitzacions de pacients d’àmbit estatal com entitats privades sense ànim de lucre, els òrgans de govern del qual han d’estar integrats majoritàriament per pacients, familiars o cuidadors no professionals, amb activitat en més d’una comunitat o ciutat autònoma i inscrites en el Registre Nacional d’Associacions.
La llei, que ve a "cobrir una llacuna jurídica i parteix com a iniciativa del Govern", ha dit Mónica García en roda de premsa. La norma reconeix aquestes entitats una sèrie de drets en la seva relació amb l’Administració com l’accés a la informació per a la defensa dels seus interessos, a participar en l’elaboració i avaluació de plans i estratègies quan totes les opcions estiguin obertes i a formar part d’un cens estatal per facilitar-ne la interlocució i accés a programes de formació contínua.
Entitats que han de comptar amb «regles clares que reforcin la seva transparència», ha dit la ministra Mónica García que, a més, ha explicat que vuit representants de les organitzacions de pacients passaran a formar part del Comitè Consultiu del Sistema Nacional de Salut.
- Nòmades de tot Europa aconsegueixen el perillós opi silvestre a Espanya: 'No volem que se sàpiga i vingui més gent
- Xènia Cardona i Estrella Martos, parella dins i fora de la pista i un Amos de l'Àrea especial amb el Vilafant
- La família d’una alumna d’un institut de Figueres denuncia un presumpte cas d’assetjament escolar
- Una dona haurà de retornar 22.918 euros d’una pensió per tenir el fill empadronat a casa
- Estrenen el documental sobre la Bíblia de Sant Pere de Rodes, amb Lluís Roura i Narcís Bardalet com a protagonistes
- El poble de l'Empordà on es refugia Sergio Dalma: té poc més de 130 habitants i forma part del triangle dalinià
- “Ser alcaldessa de l’Escala és la il·lusió de la meva vida”
- Autopista col·lapsada a l'Emporda: el debat dels peatges a l'AP-7