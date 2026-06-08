Investigació
Una nova teràpia millora els resultats en un càncer de pulmó que es diagnostica en no fumadors i és resistent als tractaments habituals
Un assaig clínic internacional ha identificat l’eficàcia de sunvozertinib per a un tipus de tumor que es desenvolupa per una alteració molecular poc freqüent i és especialment difícil de tractar
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Nieves Salinas
Un assaig clínic internacional ha identificat l’eficàcia del fàrmac sunvozertinib com una alternativa terapèutica eficaç per a un subtipus de càncer de pulmó amb més resistència als tractaments convencionals i que s’acostuma a diagnosticar en pacients que no fumen. Els resultats d’aquest estudi, en què han participat especialistes de l’Àrea de Càncer de Pulmó del Cancer Center Clínica Universitat de Navarra (CCUN), han sigut publicats a ‘The New England Journal of Medicine’, la segona revista mèdica de més impacte científic del món.
L’assaig demostra l’eficàcia de la teràpia com a tractament de primera línia per a pacients amb càncer de pulmó no microcític avançat amb mutacions d’inserció a l’exó 20 del gen EGFR, un tipus de tumor que es desenvolupa per una alteració molecular poc freqüent i especialment difícil de tractar, explica el CCUN.
No fumadors
Aquesta mutació representa un percentatge reduït dels càncers de pulmó (entorn del 2%) i s’acostuma a diagnosticar en pacients no fumadors. El desenvolupament de tècniques avançades de diagnòstic molecular està permetent identificar millor aquestes persones i comprovar que aquesta alteració és més habitual del que es pensava fins al moment, remarca la clínica.
El doctor Gonzalo Fernández Hinojal, oncòleg mèdic de l’Àrea de Càncer de Pulmó del CCUN i únic autor espanyol signant de la publicació, remarca que aquests pacients «comptaven amb opcions terapèutiques limitades, ja que no responen a les teràpies dirigides convencionals per a les mutacions més habituals d’EGFR».
Diversos fàrmacs desenvolupats específicament per a aquesta alteració no havien aconseguit demostrar una superioritat clara davant la quimioteràpia estàndard
De fet, afegeix, diversos fàrmacs desenvolupats específicament per a aquesta alteració no havien aconseguit demostrar una superioritat clara davant la quimioteràpia estàndard. Per això, la importància d’aquesta troballa».
Més supervivència
Els resultats de l’assaig mostren que els pacients tractats amb sunvozertinib experimenten una prolongació significativa de la supervivència lliure de progressió i una millor resposta al tractament en comparació amb aquells que van rebre quimioteràpia convencional. A més, les respostes obtingudes amb l’inhibidor es mantenen durant més temps, i consoliden el potencial de l’estratègia terapèutica per a aquest grup de pacients.
«Som davant una malaltia rara per a la qual no hem comptat amb tractaments especialment adequats. En els últims anys, el càncer de pulmó amb mutació a EGFR és un camp emergent de recerca en el qual disposem de nous anticossos com amivantamab», indica l’oncòleg.
«El més rellevant d’aquest estudi és que els pacients responen millor i durant més temps a una teràpia dirigida d’administració oral que a la quimioteràpia, una cosa que fins ara no havíem aconseguit demostrar de manera tan clara en aquest grup de pacients», explica el doctor Fernández Hinojal.
Alteracions genètiques
El CCUN assenyala que ha contribuït a l’assaig mitjançant la inclusió de pacients diagnosticats o derivats al seu programa de càncer de pulmó a les seves seus de Madrid i de Pamplona, cosa que «posa de manifest la importància de la col·laboració entre hospitals i de l’accés a programes de recerca clínica per a pacients amb alteracions genètiques poc freqüents».
«Aquest treball demostra també la importància de realitzar una caracterització molecular completa des del diagnòstic. Sense aquests estudis genètics de precisió, molts pacients no podrien rebre un diagnòstic detallat ni accedir a tractaments innovadors o a assajos clínics», conclou l’especialista del centre hospitalari.
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