Informe de Sanitat
El consum habitual d’alcohol entre els joves espanyols cau un 60% en les dues últimes dècades
Entre les persones de 15 a 24 anys, la prevalença de consum habitual ha passat del 43,8% al 17,9%
Nieves Salinas
Un informe monogràfic sobre consum d’alcohol, publicat pel Ministeri de Sanitat, mostra "una transformació significativa" dels hàbits durant les últimes dues dècades. Entre el més destacat del treball, basat en les dades de l’Enquesta de Salut d’Espanya (ESdE2023). Entre el més destacat del treball que, en les dues últimes dècades, el consum habitual d’alcohol entre els joves ha caigut un 60%.
L’informe analitza l’evolució, característiques i determinants del consum de begudes alcohòliques en la població resident a Espanya de 15 i més anys. Un consum, ressenya Sanitat, que continua descendint "de forma sostinguda i arriba a la seva reducció més intensa entre la població jove", mentre persisteixen patrons d’ingesta intensiva i desigualtats socials i de gènere.
Una vegada per setmana
El 2023, el 31,1% de la població consumia alcohol almenys una vegada per setmana, davant el 48,4% registrat el 2006. Entre les persones de 15 a 24 anys, la prevalença de consum habitual ha passat del 43,8% al 17,9%, cosa que suposa una reducció pròxima al 60 % i la caiguda més gran observada entre tots els grups d’edat analitzats.
Així mateix, el 33,2% de la població declara no haver consumit alcohol durant l’últim any, situant Espanya entre els països de la Unió Europea amb més proporció de persones abstemies. No obstant, adverteix Sanitat, l’informe posa de manifest una paradoxa en els patrons: malgrat comptar amb una de les taxes d’abstinència més elevades d’Europa, Espanya ocupa la segona posició en consum diari d’alcohol, només per darrere de Portugal.
Caps de setmana
A més, l’informe identifica canvis rellevants en la manera de beure. Entre les persones consumidores habituals, el volum mitjà diari de consum es concentra cada vegada més en els caps de setmana, on arriba a triplicar el registrat durant els dies laborables.
A més, els episodis de consum intensiu o binge drinking han augmentat de forma significativa durant l’última dècada. El 2023, el 16,7% de la població va declarar haver realitzat algun episodi de consum intensiu d’alcohol en els últims dotze mesos. Tot i que aquest patró continua sent més freqüent entre els homes, s’observa un increment en els grups d’edat intermèdia, entre els 25 i els 64 anys, així com en determinats grups de dones joves, cosa que constitueix un aspecte d’especial rellevància des de la perspectiva de la salut pública.
Diferències de gènere
Els resultats mostren importants diferències segons sexe, edat, nivell educatiu, situació laboral i classe social. Entre els homes, els nivells més elevats de consum i les prevalences més elevades de risc es concentren en persones amb menor nivell educatiu, en situació d’atur i entre la població jubilada.
En les dones hi ha prevalences més elevades entre les d’estudis superiors, ocupades i pertanyents a classes socials més afavorides
En les dones, al contrari, alguns indicadors de consum per sobre dels límits de baix risc i de consum intensiu presenten prevalences més elevades entre aquelles amb estudis superiors, ocupades i pertanyents a classes socials més afavorides.
Quant a les preferències de consum, la cervesa continua sent la beguda alcohòlica predominant en la majoria dels grups d’edat. Per la seva banda, el vi manté un pes relatiu més gran entre les persones de 65 i més anys, reflectint diferències generacionals en els patrons de consum.
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