Hospitals
'Cocaïna rosa', cànnabis, òxid nitrós... les drogues que preocupen els metges d'Urgències
Malgrat l'aparició de nous consums, l'alcohol és present en més del 56% dels episodis atesos als serveis hospitalaris
Nieves Salinas
El consum de noves substàncies psicoactives com l'anomenada «cocaïna rosa» i l'òxid nitrós, el policonsum i fenòmens com el chemsex o la submissió química estan configurant nous reptes per als serveis d'Urgències i Emergències a Espanya. Segons les darreres dades disponibles, durant el 2025 es van atendre prop de 17.000 episodis relacionats amb el consum de drogues als serveis d'Urgències hospitalàries.
Així s'ha exposat durant la segona jornada del XXXVI Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències (SEMES), que se celebra a Sant Sebastià. Els professionals han posat el focus en com estan canviant els perfils de les intoxicacions que arriben als serveis d'Urgències.
L'alcohol continua liderant les intoxicacions
En l'àmbit toxicològic, els experts adverteixen que l'alcohol continua tenint un pes molt important en l'atenció urgent: és present en més del 56% dels episodis relacionats amb el consum de drogues atesos als hospitals, ja sigui com a única substància o combinat amb altres.
A més, es manté com la substància psicoactiva més consumida entre joves i adolescents a Espanya.
«La principal intoxicació als serveis d'urgències continua sent la intoxicació etílica, que pel fet de ser una substància legal no deixa de tenir efectes aguts sobre la salut, especialment relacionats amb accidents de trànsit o amb el consum intensiu entre els joves», explica Guillermo Burillo, coordinador del grup de treball d'Intoxicacions Agudes de SEMES (SEMESTOX).
Augmenten les mescles de substàncies
Els especialistes alerten, però, d'un increment de les intoxicacions relacionades amb la combinació de diverses drogues i amb nous patrons de consum.
Segons explica Miguel Galicia, metge adjunt consultor del Servei d'Urgències de l'Hospital Clínic de Barcelona, els serveis d'Urgències detecten cada vegada més casos vinculats a contextos específics, com festivals de música electrònica o trobades sexuals associades al consum de drogues.
«Darrerament veiem persones que consumeixen òxid nitrós i presenten problemes derivats del consum d'al·lucinògens. També atenem consumidors de TUSI o cocaïna rosa, que en realitat acostuma a contenir poca cocaïna però sí MDMA i ketamina», assenyala.
L'auge dels productes amb cannabidiol
També preocupen els productes comestibles que, teòricament, contenen cannabidiol (CBD).
«La majoria de vegades consumeixen substàncies semisintètiques noves que no són menys tòxiques i que, a més, en ingerir-se en forma de llaminadures o pastissos, provoquen quadres clínics més intensos», apunta l'expert.
Alhora, el policonsum s'ha convertit en una realitat cada vegada més habitual als serveis d'Urgències, especialment entre els consumidors més freqüents i en determinats contextos d'oci.
«Normalment, sobretot entre els consumidors habituals, hi ha una barreja de substàncies», afegeix.
Un nou repte per als serveis d'Urgències
Durant les sessions del congrés també s'ha abordat com la ràpida aparició de noves drogues psicoactives representa un repte afegit per als professionals sanitaris, especialment per les dificultats que encara existeixen per identificar-les de manera ràpida i precisa en l'entorn assistencial.
«La manca de detecció de noves drogues en la majoria dels casos no impedeix el maneig clínic a urgències, però sí que ens aportaria informació sobre nous patrons de consum entre els pacients que atenem i permetria millorar-ne el tractament», destaca Burillo.
Malalties amb possible origen tòxic
El congrés també ha analitzat l'abordatge de patologies que poden tenir un origen tòxic, com ara l'aturada cardiorespiratòria, la insuficiència cardíaca aguda o els episodis de psicosi.
«Tant la cocaïna com el cànnabis s'han de considerar factors de risc vascular, de manera similar a la hipertensió o la diabetis», explica el coordinador de SEMESTOX.
A més, s'hi ha presentat un protocol sobre la submissió química amb l'objectiu d'establir criteris comuns per a tots els serveis d'Urgències davant la sospita d'aquest tipus d'agressió. El document compta amb l'aval de SEMES i de la Fundació Espanyola de Toxicologia Clínica (FETOC).
- Niño Becerra alerta del desajust de les pensions: 'Les expectatives d’ingressos no sembla que puguin sostenir el sistema de pensions amb el qual convivim
- Viu amb un avi de 102 anys i fa sis anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- Ni Cadaqués, ni el Port de la Selva: aquest és el poble de l'Empordà que ha enamorat Susanna Griso
- Ja és oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària publicada al BOE
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- L'alcaldessa de Pont de Molins cessa un regidor del govern acusant-lo 'd'abús de poder' per utilitzar una sala municipal
- L'Ajuntament de Figueres fa un pas endavant per construir la segona biblioteca i el nou arxiu al Parc de les Aigües