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Hospitals

'Cocaïna rosa', cànnabis, òxid nitrós... les drogues que preocupen els metges d'Urgències

Malgrat l'aparició de nous consums, l'alcohol és present en més del 56% dels episodis atesos als serveis hospitalaris

Les Urgències de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida

Les Urgències de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida / David Zorrakino - Europa Press

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Nieves Salinas

El consum de noves substàncies psicoactives com l'anomenada «cocaïna rosa» i l'òxid nitrós, el policonsum i fenòmens com el chemsex o la submissió química estan configurant nous reptes per als serveis d'Urgències i Emergències a Espanya. Segons les darreres dades disponibles, durant el 2025 es van atendre prop de 17.000 episodis relacionats amb el consum de drogues als serveis d'Urgències hospitalàries.

Així s'ha exposat durant la segona jornada del XXXVI Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències (SEMES), que se celebra a Sant Sebastià. Els professionals han posat el focus en com estan canviant els perfils de les intoxicacions que arriben als serveis d'Urgències.

L'alcohol continua liderant les intoxicacions

En l'àmbit toxicològic, els experts adverteixen que l'alcohol continua tenint un pes molt important en l'atenció urgent: és present en més del 56% dels episodis relacionats amb el consum de drogues atesos als hospitals, ja sigui com a única substància o combinat amb altres.

A més, es manté com la substància psicoactiva més consumida entre joves i adolescents a Espanya.

«La principal intoxicació als serveis d'urgències continua sent la intoxicació etílica, que pel fet de ser una substància legal no deixa de tenir efectes aguts sobre la salut, especialment relacionats amb accidents de trànsit o amb el consum intensiu entre els joves», explica Guillermo Burillo, coordinador del grup de treball d'Intoxicacions Agudes de SEMES (SEMESTOX).

Augmenten les mescles de substàncies

Els especialistes alerten, però, d'un increment de les intoxicacions relacionades amb la combinació de diverses drogues i amb nous patrons de consum.

Segons explica Miguel Galicia, metge adjunt consultor del Servei d'Urgències de l'Hospital Clínic de Barcelona, els serveis d'Urgències detecten cada vegada més casos vinculats a contextos específics, com festivals de música electrònica o trobades sexuals associades al consum de drogues.

«Darrerament veiem persones que consumeixen òxid nitrós i presenten problemes derivats del consum d'al·lucinògens. També atenem consumidors de TUSI o cocaïna rosa, que en realitat acostuma a contenir poca cocaïna però sí MDMA i ketamina», assenyala.

L'auge dels productes amb cannabidiol

També preocupen els productes comestibles que, teòricament, contenen cannabidiol (CBD).

«La majoria de vegades consumeixen substàncies semisintètiques noves que no són menys tòxiques i que, a més, en ingerir-se en forma de llaminadures o pastissos, provoquen quadres clínics més intensos», apunta l'expert.

Alhora, el policonsum s'ha convertit en una realitat cada vegada més habitual als serveis d'Urgències, especialment entre els consumidors més freqüents i en determinats contextos d'oci.

«Normalment, sobretot entre els consumidors habituals, hi ha una barreja de substàncies», afegeix.

Un nou repte per als serveis d'Urgències

Durant les sessions del congrés també s'ha abordat com la ràpida aparició de noves drogues psicoactives representa un repte afegit per als professionals sanitaris, especialment per les dificultats que encara existeixen per identificar-les de manera ràpida i precisa en l'entorn assistencial.

«La manca de detecció de noves drogues en la majoria dels casos no impedeix el maneig clínic a urgències, però sí que ens aportaria informació sobre nous patrons de consum entre els pacients que atenem i permetria millorar-ne el tractament», destaca Burillo.

Malalties amb possible origen tòxic

El congrés també ha analitzat l'abordatge de patologies que poden tenir un origen tòxic, com ara l'aturada cardiorespiratòria, la insuficiència cardíaca aguda o els episodis de psicosi.

«Tant la cocaïna com el cànnabis s'han de considerar factors de risc vascular, de manera similar a la hipertensió o la diabetis», explica el coordinador de SEMESTOX.

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A més, s'hi ha presentat un protocol sobre la submissió química amb l'objectiu d'establir criteris comuns per a tots els serveis d'Urgències davant la sospita d'aquest tipus d'agressió. El document compta amb l'aval de SEMES i de la Fundació Espanyola de Toxicologia Clínica (FETOC).

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