Informe de l’AEMPS
Sanitat confirma 111 casos de càncer limfàtic associat a implants de mama a Espanya des del 2012
La comunitat amb més notificacions va ser Madrid, amb 25 casos confirmats de 36 sospites, seguida d’Andalusia i Catalunya
Nieves Salinas
L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha rebut 146 notificacions de sospites de casos de limfoma anaplàsic de cèl·lules grans (LACG) associat a implants de mama a Espanya fins a l’any 2025 i des del 2012, quan es va conèixer el primer cas. D’aquestes notificacions, 111 han sigut confirmades. Es tracta d’un tipus rar de limfoma no-Hodgkin que afecta una gran varietat de teixits, incloent-hi la mama, en persones portadores d’implants mamaris. Té més relació amb aquells implants de coberta texturada, que són els més utilitzats en els últims anys, apunta l’agència.
Fins a l’any 2025 –en el qual hi va haver 10 notificacions i 9 casos confirmats–, la comunitat amb més notificacions va ser Madrid, amb 25 casos confirmats de 36 notificacions, seguida d’Andalusia, amb 17 casos de 24 notificats, i Catalunya, amb 22 notificacions i 16 casos confirmats.
Seguiment estret
L’AEMPS realitza des de fa diversos anys un seguiment estret, juntament amb les societats mèdiques i les autoritats competents dels Estats membres de la Unió Europea, del limfoma anaplàsic de cèl·lules grans associat a implants mamaris, també denominat BIA-ALCL per les sigles en anglès ("Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma"). El que ha donat a conèixer aquest dimecres és el sisè informe de seguiment del "Protocol per a la detecció i estudi del limfoma anaplàsic de cèl·lules grans (LACG) associat a implants mamaris a Espanya".
Amb l’objectiu de millorar la detecció, el diagnòstic i el coneixement d’aquesta malaltia, el febrer del 2019 la Comissió Assessora d’Implants Mamaris i Afins, juntament amb experts en oncologia mèdica i en hematologia i hemoteràpia, va elaborar un protocol per detectar i estudiar els casos associats a implants mamaris. Aquest protocol va ser actualitzat el 2024 per incorporar l’evidència científica i els avenços més recents relacionats amb aquesta malaltia.
Passos a seguir
Els objectius són detectar els casos de LACG en dones portadores d’implants mamaris, establir els passos que han de seguir els sanitaris davant la sospita d’un cas per facilitar un diagnòstic correcte, la identificació i el tractament, i recollir informació que permeti avaluar una possible associació entre el LACG i els implants mamaris.
Segons l’informe, la indicació per la qual les pacients eren portadores d’implants mamaris en 23 dels 111 casos confirmats va ser la necessitat d’una reconstrucció després de mastectomia i 45 es devien a raons estètiques. En la resta de casos, la informació sobre la indicació per la qual es van col·locar els implants no està disponible.
Coberta texturada
En els casos de LACG associat a implants mamaris en els quals s’ha recollit la identificació de l’implant, s’ha identificat que aquest limfoma està associat més freqüentment amb els implants mamaris que tenen una coberta texturada que no pas amb els de coberta llisa, fins fa uns anys les pròtesis mamàries més utilitzades. Dels 111 casos confirmats, 94 es referien a pròtesis amb coberta texturada, 4 de poliuretà i en 12 dels casos es desconeix el tipus de coberta.
La major part dels casos de LACG associat a implants mamaris van tenir un curs clínic benigne després de la retirada de la càpsula periprotètica i dels implants, tot i que, en alguns casos, van necessitar un tractament associat, que va dependre de l’estadi clínic. Tot i així, conclou l’AEMPS, s’han notificat a la base de dades de vigilància de productes sanitaris quatre casos de mort.
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