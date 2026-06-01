Assaig clínic
Una vacuna experimental contra el càncer millora fins a un 50% els tractaments davant el melanoma
Un assaig clínic de fase 2 desenvolupat als EUA i Austràlia demostra que l’ús d’una injecció personalitzada al costat dels fàrmacs estàndard davant el melanoma eleva la taxa de supervivència global al 92,2% i disminueix les metàstasis en un 59%
Valentina Raffio
Una vacuna experimental contra el càncer ha mostrat resultats prometedors per reduir el risc de recaiguda i mort en pacients amb melanoma, el tipus més agressiu de càncer de pell. Les dades procedeixen d’un assaig clínic internacional els resultats del qual, presentats en la reunió anual de l’American Society of Clinical Oncology i publicats aquest dilluns a la revista científica Journal of Clinical Oncology, suggereixen que combinar aquesta vacuna personalitzada amb immunoteràpia podria representar un important avenç en el tractament de la malaltia. "El fàrmac ha demostrat ser eficaç per reduir el risc de recurrència i mort per càncer de pell en fins a un 49%. Aquesta reducció es va calcular cinc anys després de l’extirpació quirúrgica dels tumors i fins ara es manté sense canvis", afirmen els autors del treball, desenvolupat als EUA i Austràlia.
L’estudi va avaluar un tipus de vacunes d’ARN missatger (ARNm) desenvolupades específicament per a cada pacient a partir de les característiques genètiques del tumor. Segons relaten els científics al darrere d’aquesta feina, liderats per Janice Mehnert, professora del departament de Medicina de la Universitat de Nova York, la suma d’aquesta vacuna amb els tractaments estàndard, com els fàrmacs immunoterapèutics, va aconseguir reduir en un 49% el risc de recaiguda o mort cinc anys després de la cirurgia. Aquests resultats, afirmen els científics, constitueixen una de les evidències més sòlides obtingudes fins ara sobre el potencial de les vacunes personalitzades d’ARNm davant el càncer de pell.
L’ús d’aquestes vacunes experimentals s’ha posat a prova en un assaig clínic de fase 2 realitzat amb 157 pacients amb melanoma a qui s’havia extirpat quirúrgicament el tumor. En el marc d’aquest treball, 107 voluntaris van rebre la combinació de vacuna i immunoteràpia, mentre que 50 van ser tractats únicament amb fàrmacs com el pembrolizumab, que actualment forma part del tractament estàndard després de la cirurgia. L’anàlisi demostra que, cinc anys després d’aquest tractament combinat, el 68,8% dels pacients que van rebre les dues fórmules continuaven sense càncer, davant el 49,1% dels que només havien rebut immunoteràpia. A més, el risc de desenvolupar metàstasi a distància es va reduir un 59% en aquells pacients que havien rebut la immunització experimental.
"Els resultats serveixen d’ànim per als investigadors del càncer arreu del món, ja que demostren que les vacunes d’ARNm podrien funcionar bé en combinació amb la immunoteràpia per a altres tipus de càncer"
Un altre dels punts forts d’aquest assaig, segons relata Mehnert, com a responsable del treball, és el sorprenent augment de les taxes de supervivència global dels pacients. Les dades, de fet, corroboren que el 92,2% dels pacients tractats amb la combinació de fàrmacs continuaven vius al final del seguiment, davant el 71,3% en el grup tractat únicament amb el tractament científic estàndard. "El nostre estudi ofereix proves sòlides als pacients amb melanoma que aquesta combinació de fàrmacs pot reduir el risc que el seu càncer reaparegui i millorar els resultats clínics. Els resultats, a més, també serveixen d’alè per als investigadors del càncer a tot el món, ja que demostren que les vacunes d’ARNm podrien funcionar bé en combinació amb la immunoteràpia per a altres tipus de càncer les altes taxes de mutació dels quals han resultat difícils d’atacar", comenta Mehnert.
Eficàcia de la teràpia combinada
La clau del tractament, que aviat podria endinsar-se en la tercera fase dels estudis clínics, rau a potenciar la resposta del sistema immunitari. Per fer-ho, els científics han desenvolupat una vacuna basada en tecnologia d’ARN missatger, similar a l’emprada en algunes immunitzacions contra la covid-19, que conté instruccions genètiques perquè l’organisme reconegui proteïnes anòmales presents exclusivament a les cèl·lules tumorals del melanoma. En aquest cas, afirmen els científics, el secret de la vacuna consisteix a utilitzar mostres dels tumors extirpats als mateixos pacients per identificar les dianes específiques a atacar. D’aquesta manera, sosté l’estudi, la vacuna podria amplificar l’efecte dels tractaments estàndard contra el melanoma.
Per a Luis Álvarez Vallina, cap de la Unitat de Recerca Clínica en Immunoteràpia del Càncer del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques i de l’Hospital del Mar, es tracta d’"un dels estudis més importants fins ara en vacunes d’ARN personalitzades basades en neoantígens". L’investigador destaca que les dades encaixen amb una idea que fa anys que guanya força en immunoteràpia contra el càncer: les vacunes poden augmentar l’eficàcia dels anticossos i generar noves respostes immunitàries contra el tumor. El més rellevant, assenyala, és que la reducció del risc de recaiguda i metàstasi es manté a llarg termini. Si els resultats es confirmen en estudis posteriors, comenta Álvarez, podria establir-se "el primer estàndard real de vacunes d’ARN personalitzades en oncologia", comenta l’especialista en declaracions al portal Science Media Center Espanya.
