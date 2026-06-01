Estatut marc
La reunió entre Sanitat i els metges finalitza sense acord: els sindicats mantenen la vaga del 15 al 19 de juny
La ministra de Sanitat, Mónica García, insisteix que les «úniques reivindicacions» dels professionals sanitaris que «queden vives» són «competència de les comunitats autònomes»
Metges de Catalunya avisa que 38 serveis d’hospitals no faran hores extres a partir del juny per forçar Salut a negociar
Nieves Salinas
El comitè de vaga dels sindicatsmèdics ha tornat a reunir-se aquest dilluns amb el Ministeri de Sanitat amb la intenció de reprendre el diàleg enmig del conflicte plantejat per l’avantprojecte de llei d’estatut marc. La trobada, que es produeix abans de la pròxima vaga, ha finalitzat sense cap avenç, segons els sindicats que enfilen ja el seu cinquè mes de vaga mèdica nacional amb la setmana d’aturades que mantenen convocada del 15 al 19.
El comitè de vaga –format per la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM) al costat del Sindicat Mèdic Andalús (SMA), Metges de Catalunya (MC), l’Associació de Metges i Titulats Superiors de Madrid (AMYTS), el Sindicat Mèdic d’Euskadi (SME) i el Sindicat de Facultatius de Galícia Independents (O’MEGA)– assenyala en un comunicat que, en la nova reunió, «ha comprovat que els responsables ministerials no posen sobre la taula cap proposta que permeti avançar a una solució al conflicte».
Consell interterritorial
La trobada, de poc més d’hora i mitja de durada, ha girat entorn de qüestions ja plantejades prèviament pel Comitè, que «únicament ha rebut com a novetat la intenció del ministeri de reunir-se els pròxims dies amb el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut per abordar «possibles fórmules que permetin que metges i facultatius tinguin un àmbit propi de negociació de les seves condicions laborals amb l’Administració, i, en aquesta línia, aclarir quines competències corresponen a Sanitat i quines a les comunitats autònomes per veure el marge de maniobra de cada un».
Aquest mateix dilluns, la ministra de Sanitat, Mónica García, ha al·ludit al conflicte. Ha assenyalat, quant a les peticions dels facultatius, que les «úniques reivindicacions» que «queden vives» són «competència de les comunitats autònomes». «Fins ara les comunitats s’han escudat al darrere del ministeri, però aquest temps s’ha acabat», ha asseverat la ministra.
Responsabilitat
«Al Ministeri hem fet la nostra feina, hem empatitzat i ens hem fet càrrec de les reivindicacions que tenen a veure amb les competències del Ministeri», ha assenyalat després de la presentació de l’informe ‘Estat de salut i ús del sistema sanitari per la població migrant a Espanya’.
La ministra ha destacat que els sindicats ja van traslladar en una carta a les comunitats el seu deure d’atendre les reivindicacions dels professionals i, en aquest sentit, ha celebrat que els sanitaris «ja estan reivindicant a la finestreta que correspon les reivindicacions que corresponen».
La jubilació
A més, la ministra ha al·ludit a determinades informacions «que no són reals, que no són verídiques, que són falses». Ha indicat que es continua parlant que la jornada de guàrdia no cotitza, una cosa que és «falsa». «Les úniques hores que no cotitzen són les que es paguen en b, les que es paguen en negre. Com que això entenc que no passa enlloc del nostre territori, les hores de guàrdia cotitzen. I les hores de guàrdia compten per a la vida laboral, o sigui que compten per a la jubilació», ha assenyalat.
Després de la trobada celebrada amb Sanitat, els sindicats es queixen, al seu torn, «de l’escàs tarannà negociador de l’equip ministerial». Assenyalen que mantenen les seves reivindicacions que continuen centrant-se en un estatut i un àmbit de negociació propis «i una jornada laboral justa».
