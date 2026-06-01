Duplica la seva superfície
Illa inaugura la nova àrea d’oncohematologia infantil de la Vall d’Hebron: "Una sanitat capdavantera i universal cohesiona la societat"
La reforma d’aquest nou espai ha sigut finançada al 100% per la Fundació Aladina, la Fundació Albert Bosch i la Fundació Small, i ha costat 7,4 milions d’euros
Beatriz Pérez
El president Salvador Illa ha inaugurat aquest dilluns la nova Àrea d’Oncohematologia Infantil i Adolescent de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, finançada al 100% per la Fundació Aladina, la Fundació Albert Bosch i la Fundació Small, i que ha tingut un cost de 7,4 milions d’euros. Illa ha agraït i destacat la "col·laboració publicoprivada". "Una sanitat capdavantera, universal i d’alt nivell és un dels factors que més cohesionen la societat", ha dit el president.
La nova àrea, que funciona des de l’octubre però que s’ha inaugurat aquest 1 de juny, duplica la superfície de l’anterior. Segons el gerent de Vall d’Hebron, Albert Salazar, en els últims mesos s’hi han fet 72 trasplantaments de medul·la òssia i s’han tractat més de 400 pacients.
Ubicada a la planta 1 de l’Hospital Infantil i de la Dona de Vall d’Hebron, compta amb més de 2.646 metres quadrats, té 12 habitacions individuals per a infants, vuit per a adolescents i adults joves i nou habitacions d’entorn protegit per a trasplantament hematopoètic.
Totes les habitacions han estat concebudes com a petits apartaments per afavorir la vida familiar. A més, l’espai compta amb una terrassa exterior al mateix nivell de la planta, zones d’oci i descans diferenciades per franges d’edat, espais comuns per a les famílies i àrees de treball per a professionals més àmplies i amb millors condicions de llum.
"Tot això té un impacte en la recuperació emocional i física dels pacients", ha destacat el president, que també ha posat en valor que a Vall d’Hebron, i en concret en aquesta nova àrea, es tracten infants "amb la millor tecnologia possible".
Un somni preciós
"Catalunya té el millor talent possible", ha assegurat Illa. "Fa set anys que vam decidir unir-nos per tirar endavant un somni preciós. Volíem que infants i famílies tinguessin un espai bonic, humà, que transmetés esperança. Això avui és una realitat. Hi ha zones de joc perquè els nens continuïn sent nens", ha destacat, per la seva banda, Laura Lucaya, vicepresidenta de la Fundació Small.
El disseny d’aquesta nova àrea ha estat cocreat per pacients, familiars i professionals per garantir un espai funcional que respongui a les necessitats dels usuaris. "La remodelació de l’Àrea d’Oncohematologia Infantil i Adolescent ens ha donat l’oportunitat de replantejar l’espai i situar-lo a l’altura d’un centre oncològic internacional de referència com és Vall d’Hebron", explica Lucas Moreno, cap del Servei d’Oncologia i Hematologia Pediàtriques de Vall d’Hebron.
"A partir d’ara, els pacients disposen d’habitacions individuals, lluminoses i confortables. Els professionals, d’espais de treball més eficients, i hem canviat el paradigma en l’ingrés dels pacients que necessiten un trasplantament de progenitors hematopoètics: les antigues cambres d’aïllament han estat substituïdes per habitacions d’entorn protegit, més accessibles per a les famílies, però amb un rigorós control d’infeccions", afegeix Moreno.
Entre les zones comunes destaquen un espai per a famílies equipat amb taules, sofà i zona de brunch; una àrea terapèutica de rehabilitació; una sala de jocs diferenciada per a infants, adolescents i adults joves; una aula hospitalària on poden continuar amb la seva formació mentre romanen ingressats; i un despatx de psicooncologia.
"Hem diferenciat clarament les zones dedicades a pacients adolescents i adults joves, tant a les habitacions com als espais de lleure. Fomentar que els pacients es relacionin amb altres persones de la seva mateixa edat que travessen circumstàncies similars i dur a terme activitats pensades per a ells afavoreix la socialització, el seu desenvolupament maduratiu i el benestar emocional, tan important per garantir l’adherència al tractament i millorar el seu pronòstic", explica Elena Nogales, supervisora d’infermeria del Servei d’Oncologia i Hematologia Pediàtriques.
