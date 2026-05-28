Sant Joan de Déu i el Clínic
Catalunya opera un fetus al qual li sortien els intestins cap enfora: «És la primera cirurgia que es fa a Europa»
El bebé, que ahora tiene dos meses y se alimenta correctamente, sufría una "gastrosquisis compleja", cuya mayoría de casos acaban necesitando alimentación parental o un trasplante intestinal
Beatriz Pérez
Els hospitals de Sant Joan de Déu i el Clínic de Barcelona —tots dos conformen el consorci de medicina maternofetal i neonatologia BCNatal— han operat, per primera vegada a Europa, un fetus de 28 setmanes, al qual li sortien els intestins cap enfora. «És una cirurgia pionera. Se n’han fet algunes als EUA. En el moment en què la vam fer se n’havien fet dues», ha explicat aquest dijous en roda de premsa el director de BCNatal, Eduard Gratacós. Avui aquest nadó, Tiago —que va néixer sis setmanes després de la intervenció— té dos mesos, es troba bé i s’alimenta correctament.
El fetus, que va ser operat el passat 10 de febrer dins de l’úter de la mare, Camila, presentava una gastrosquisi, una malformació congènita en què els intestins —i de vegades altres òrgans— es desenvolupen fora del cos a través d’un orifici a la paret abdominal, situat a la dreta del cordó umbilical, que no es tanca correctament durant l’embaràs. Com que no estan protegits, els intestins queden exposats al líquid amniòtic, s’inflamen, perden irrigació sanguínia i poden patir necrosi, amb conseqüències molt greus per al nadó un cop neix. «És una anomalia rara que ocorre en tres o quatre casos de cada 10.000. A Espanya hi ha 140 casos a l’any», ha dit Gratacós.
El del nadó Tiago representava, a més, un cas de «gastrosquisi complexa», que representa entre un 15% i un 20% de totes les gastrosquisis. «La gastrosquisi, quan és complexa, es danya dins de l’úter i s’estrangula en sortir per l’intestí. Si no es fa res, que era el que fèiem fins ara, el nadó en néixer té un intestí molt danyat i les famílies viuen un autèntic calvari», ha assegurat Gratacós. Al costat d’ell, el doctor Xavier Tarrado, cap de Cirurgia de Sant Joan de Déu, ha precisat aquest «calvari»: «Els casos complexos de gastrosquisi suposen necessitat d’alimentació parenteral [administració de nutrients per via intravenosa], un trasplantament intestinal, risc de sèpsia, etcètera».
Detecció en una ecografia
Tot va començar a l’Hospital Clínic, que va començar a fer el seguiment de Camila, una dona de 20 anys embarassada. «En una ecografia vam veure que, tot i que era un fetus que es desenvolupava bé, les nanses intestinals eren fora», ha explicat per la seva banda el doctor Josep Maria Martínez, especialista en Medicina Fetal del Clínic. Tot i que la majoria de les gastrosquisis tenen «molt bon pronòstic» perquè «s’operen en néixer», no passa el mateix amb les que són complexes.
