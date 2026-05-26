Els refredats comuns i les al·lèrgies arriben a l’atenció primària: «Estem veient quadres vírics de les vies respiratòries altes»

Mal de coll, congestió nasal i tos lleu són símptomes freqüents que es veuen aquests dies als centres de salut

Imatge d'arxiu d'una persona estornudant. / EUROPA PRESS

B. Pérez

Barcelona

Els centres d’atenció primària (CAP) de Barcelona estan veient un augment dels refredats comuns, amb símptomes com tapament del nas i mal de coll. «Estem veient quadres molt banals, que no són greus. I s’ajunten aquests quadres vírics amb altres relacionats amb irritacions per al·lèrgens de plantes i arbres», explica el metge de família Jordi Mestres Lucero, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic).

El Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic) situa el rinovirus —el virus del refredat comú— com el que més circula en aquests moments al territori. El rinovirus és present en el 50,5% de les mostres analitzades entre el 18 i el 24 de maig, seguit de l’adenovirus (8,7%), la parainfluença (7,8%) i l’enterovirus (6,8%). En la població pediàtrica, l’adenovirus és el virus més freqüent, detectat en el 46,4 % de les mostres positives.

El rinovirus és el virus que causa la majoria dels refredats comuns. Normalment causa mocs, congestió nasal, esternuts, mal de coll, tos lleu i malestar general. A vegades també febre baixa, mal de cap o empitjorament de l’asma. «Probablement s’estan solapant les dues coses: els pòl·lens i els rinovirus», assenyala el doctor Mestres Lucero, que treballa al CAP Sanllehy de Barcelona.

«Al centre de salut estem veient quadres de les vies respiratòries altes, nas tapat i mal de coll. I també rinitis al·lèrgica. I algunes dècimes, però no febre alta», explica aquest metge, que creu que en els pròxims dies es veuran més «quadres vírics» com aquests perquè a Barcelona els dies passats van ser festa i la gent va acudir menys al CAP.

A més, el doctor Mestres Lucero assenyala que ara arriba un període en què comencen a funcionar els aires condicionats, cosa que afecta les «mucoses» de la gent. «Depèn també de si plou o no i de si el nostre sistema immunològic està o no actiu. Estem en un període de transició i aquests dies ha fet molta calor i la gent ha començat a posar aires condicionats», assenyala.

No hi ha, malgrat tot, una saturació de l’atenció primària a causa d’aquests processos catarrals. «Sí que hi ha una cronificació de la falta de professionals. Ara arriben les vacances d’estiu i serà complicat perquè no es cobreixen totes les places i l’exigència és la mateixa», recorda aquest metge. «Els quadres vírics, en tot cas, no ens estan desbordant i són els típics d’aquesta època de l’any», conclou.

