Relleu a la direcció de la Clínica Bofill amb la sortida de Joan Ortega

El grup situa Lídia Cantarero al capdavant del centre i assegura que l’activitat assistencial continua amb normalitat

La façana de la clínica Bofill a Girona, en una imatge d’arxiu. / Clínica Bofill

Laura Teixidor

Girona

El Grup Clínica Bofill ha anunciat l’inici d’una nova etapa organitzativa i Joan Ortega deixa el càrrec després d'una llarga trajectòria professional. La institució ha comunicat el relleu a través d’un comunicat en què expressa el seu reconeixement a la feina desenvolupada per Ortega i informa que Lídia Cantarero Lorca assumirà la direcció de la Clínica Bofill que té un centre a Figueres, al carrer Sant Llàtzer.

En el comunicat, el grup defensa que l’etapa d’Ortega ha representat una «millora exponencial» per al projecte, construïda amb «esforç, dedicació i responsabilitat». La direcció subratlla que aquesta trajectòria forma part de la història i del creixement de la clínica.

El fins ara director general, Joan Ortega. / Clínica Bofill

El canvi arriba després que, fa uns mesos, Crónica Global publiqués informacions sobre moviments interns i discrepàncies al grup. Aleshores, tant la Direcció de l’Institut Secular d’Operàries Parroquials Magdalena Aulina, propietàries del centre, com la Direcció del Grup Clínica Bofill van desmentir «rotundament» aquelles informacions i van assegurar que la clínica mantenia la seva estructura directiva i mèdica sense canvis. De moment, la Clínica Bofill no ha confirmat cap discrepància interna i en el comunicat actual evita fer valoracions personals sobre el procés.

La nova directora, Lídia Cantarero, compta amb una trajectòria en gestió i direcció empresarial i amb experiència en l’àmbit dels serveis mèdics. Segons el grup, aportarà una visió orientada a l’organització, la consolidació i el desenvolupament del projecte.

Activitat amb normalitat

La institució assenyala que centrarà els seus esforços a garantir una transició «ordenada, respectuosa i coherent» amb el seu compromís assistencial i institucional. També remarca que l’activitat assistencial dels centres del grup continua amb plena normalitat i que el relleu no tindrà cap afectació per als pacients ni per als serveis.

En aquesta nova etapa, Raúl Ortega continuarà com a adjunt de direcció de Clínica Bofill. El grup destaca el seu coneixement transversal dels processos interns i el considera un element clau per mantenir la continuïtat, la proximitat i la confiança.

La Clínica Bofill defensa que afronta el relleu amb «responsabilitat, bona governança» i amb la voluntat de seguir reforçant un model sanitari basat en el bon servei, la proximitat i el compromís amb el territori.

