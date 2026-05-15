Adeu a la neuràlgia del trigemin
Una tecnologia per tractar el Parkinson elimina el dolor a l’Inma, pacient de Can Ruti amb la "malaltia del suïcidi": "Ha sigut un canvi descomunal"
Inma Rodríguez patia una neuràlgia del trigemin, afectació a la mandíbula que li provocava "càrregues de dolor" constants i incapacitants i que l’obligaven a viure medicada
Beatriz Pérez
Una màquina indicada per al Parkinson ha canviat per complet la vida d’Inma Rodríguez, una veïna de 52 anys de Viladecans, al Baix Llobregat. "Pateixo des del 2019 neuràlgia del trigemin, un dolor molt fort al costat dret de la mandíbula. Se li diu la malaltia del suïcidi perquè és el dolor més fort que pot aguantar l’ésser humà. Jo he tingut tres fills i t’asseguro que no hi ha res pitjor que el dolor d’aquesta malaltia", relata a El Periódico, diari del mateix grup editorial que l’EMPORDÀ.
El febrer passat, l’Hospital Germans Trias i Pujol, Can Ruti, a Badalona, la va tractar amb una tecnologia d’ultrasons d’alta intensitat, Hifu, per les sigles en anglès, que en principi està indicada per tractar de forma no invasiva pacients amb malalties com la tremolor essencial i el Parkinson de predomini tremòric. Can Ruti és el primer hospital de Catalunya, i un dels primers d’Espanya, a tractar el dolor neuropàtic amb l’Hifu. Des del 2022, any en què va estrenar aquesta màquina, el centre ha tractat 400 pacients amb tremolor essencial i només una, Inma, amb dolor.
El dolor neuropàtic es produeix per una lesió o disfunció del sistema nerviós. Pot ser secundari a una lesió del nervi perifèric, per exemple després d’un herpes o per un problema establert, o bé per una lesió del sistema nerviós central, tant al cervell com a la medul·la espinal, per un ictus, una inflamació o una malaltia desmielinitzant, com l’esclerosi múltiple, per exemple. Afecta entre el 7% i el 10% de la població. Sovint, es manifesta com una neuràlgia en forma de dolor intens, similar a descàrregues elèctriques.
Sense saber què passaria
Els metges, malgrat haver dut a terme un estudi rigorós abans de sotmetre Inma a aquesta intervenció pionera, no sabien del cert què passaria. "Em van dir: ‘El pitjor que et pot passar és que no et faci cap efecte. Però potser et funciona al 100%’. Jo els vaig dir que si em millorava només un 5%, per a mi ja seria suficient", assegura Inma.
I el dolor va millorar al 100%. "Em van intervenir el 17 de febrer. Des d’aleshores, i sé que sembla art de màgia, és com si m’hagués desaparegut el dolor. Quan la metge em va preguntar del 0 al 10 quant em feia mal, per primera vegada vaig dir zero. És una cosa extraordinària, única, després de set anys amb dolor", celebra Inma, que patia la neuràlgia del trigemin de manera secundària a l’esclerosi múltiple que també pateix.
Des del 2019 i fins aquest any, la seva vida va ser un suplici. "La meva neuràlgia era molt severa. Em van fer dues radiocirurgies, dues radiofreqüències, em van tractar amb lidocaïna i amb cànnabis medicinal. I cada vegada que m’ingressaven, em donaven més medicació", recorda. La seva vida va passar a estar "molt limitada" perquè els fàrmacs, tot i que li treien el dolor "provisionalment", li afectaven la vida quotidiana. "Tenia molts marejos, molta pèrdua d’equilibri, visió doble...".
"La meva vida ha fet un canvi descomunal. Abans notava les descàrregues de dol. No mastegava fort, no somreia fort, no podien tocar-me la cara"
Va ser el 2023 quan Can Ruti li va proposar tractar-se amb l’Hifu. Però, com que aquesta teràpia estava fonamentalment provada amb el Parkinson, abans va caldre fer un estudi que va durar dos anys. Finalment, el Ministeri de Sanitat va autoritzar la intervenció, que va tenir lloc el 17 de febrer.
"Des d’aleshores la meva vida ha fet un canvi descomunal", assegura Inma. "Jo abans parlava amb tu i notava les descàrregues de dolor, però m’hi vaig acostumar. No mastegava fort, no somreia fort, no podien tocar-me la cara". Inma encara no pot sortir sola al carrer perquè hi ha risc que perdi l’equilibri. "M’han de treure la medicació a poc a poc. M’estan traient un quart de pastilla cada dues setmanes. Abans em prenia 15 pastilles al dia; ara estic en 13 i mitja".
Ultrasons a través del crani
La intervenció a què es va sotmetre Inma es fa mitjançant ultrasons. Va haver de tallar-se els cabells al zero per sotmetre-s’hi. "Més que una cirurgia és una intervenció. No es fa en un quiròfan. Se li va haver de col·locar al cap un marc, fixat amb quatre cargols al crani. Això últim és el més invasiu. Funciona per ultrasons que travessen el crani. I es fa amb la pacient desperta", explica, per la seva banda, el neurocirurgià de Can Ruti Antonio González. "Fa quatre anys vam presentar aquesta màquina per a la tremolor essencial. Ara és la primera vegada que s’utilitza a Catalunya per tractar el dolor neuropàtic", afegeix.
"Les persones amb neuràlgia del trigemin tenen més risc de suïcidi perquè el seu dolor genera una discapacitat molt important2
Aquesta intervenció es va aplicar a Inma perquè ella "ja havia esgotat totes les línies de tractament", com explica la neuròloga Belén Flores-Pina. "La neuràlgia del trigemin cursa amb dolor en un costat de la cara. Són persones amb dolor elèctric molt intens que es desencadena amb coses tan bàsiques com parlar, menjar o rentar-se les dents. Aquest dolor, que és molt intens, els invalida molt en el seu dia a dia", explica aquesta doctora, que a més apunta que aquesta malaltia afecta "sobretot" persones "en edat laboral". "Aquesta gent té més risc de suïcidi perquè el seu dolor genera una discapacitat molt important. Inma tenia descàrregues de dolor cada dia, no sabia ja què era viure sense dolor".
Tot i que la millora amb l’ús d’aquesta màquina sol ser progressiva, Inma la va notar immediatament, el mateix dia. "Ja puc menjar-me una torrada de pernil", expliquen els seus metges que els va dir. Els doctors precisen, tot i això, que aquest tractament amb Hifu és pal·liatiu, no curatiu, i que se li va aplicar perquè la seva era una situació, tot i que minoritària, "extrema". L’èxit del seu cas obre la porta perquè més pacients amb dolor neuropàtic puguin ser tractats amb aquesta innovadora màquina.
