Escala
El creuer confinat per norovirus farà escala aquest dissabte a A Coruña i sortirà després cap a Gijón
Està previst que l’Ambition atraqui a les 9.30 hores a la ciutat gallega i que torni a salpar a les 20.00 hores
Alberto Rivera
El creuer Ambition, que va ser aïllat per un brot de norovirus amb desenes de passatgers i membres de la tripulació amb símptomes de gastroenteritis, farà escala aquest dissabte 16 de maig a A Coruña.
El transatlàntic arribarà amb 1.670 persones a bord procedent de la ciutat francesa de Burdeos, i té previst atracar al Moll de Transatlàntics del port corunyès a les 9.30 hores. Es quedarà a la ciutat 10 hores i mitja fins a les 20 hores, hora de la seva sortida cap a Gijón.
Fonts consultades per La Opinión de A Coruña confirmen que ara estan pendents de Sanitat Exterior, departament dependent del Ministeri de Sanitat, per saber si la tripulació i els passatgers poden baixar del vaixell durant la seva estada a la ciutat.
