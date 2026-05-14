La Fundació Althaia arriba al miler d’intervencions amb cirurgia robòtica
El bloc quirúrgic de l’Hospital de Sant Joan de Déu compta amb dos robots que utilitzen els serveis de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, i els de Cirurgia General i Aparell Digestiu, Urologia i Ginecologia
Jordi Morros
La Fundació Althaia ha realitzat un miler d’intervencions assistides per robot des de l’any 2023, quan va incorporar el primer al bloc quirúrgic. Es traca d’una fita que evidencia la consolidació de l’ús de la cirurgia robòtica a la institució, segons la institució. Aquesta tecnologia d’última generació permet millorar la precisió i la seguretat de les intervencions i, alhora, fer-les menys invasives, afavorint una recuperació més ràpida dels pacients. A la vegada, enforteix el paper de l’organització com a referent en innovació en salut.
Actualment, el bloc quirúrgic de l’Hospital Sant Joan de Déu compta amb dues plataformes robòtiques que donen cobertura a diverses especialitats. D’una banda, el Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT) disposa del sistema Mako SmartRobotics, orientat a les intervencions de pròtesi de genoll i de maluc. Per l’altra, el sistema Hugo RAS de Medtronic, que s’utilitza en intervencions de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu, Urologia i Ginecologia.
500 cirurgies de pròtesi
En l’actualitat, una part important de les cirurgies de pròtesis de genoll i de maluc ja es realitzen amb assistència robòtica. Aquest sistema, considerat un dels més avançats en traumatologia, permet una major precisió en la col·locació dels implants, incrementa la seguretat i redueix l’agressivitat de la intervenció. A més a més, l’eina facilita que el professional faci una planificació preoperatòria més completa i personalitzada. Tot això es tradueix en una recuperació més ràpida i en una millora qualitativa per als pacients.
Des de la incorporació del sistema Mako SmartRobotics, el 2023, el Servei de COT ha dut a terme prop de 500 cirurgies amb aquesta tecnologia, amb un creixement sostingut de l’activitat. Durant el primer trimestre d’aquest 2026 s’han realitzat un 59% més d’intervencions amb cirurgia robòtica respecte al mateix període de l’any anterior, fet que evidencia la seva consolidació dins la pràctica clínica habitual.
Un segon rorbot el 2024
L’any 2024, Althaia va fer un pas endavant amb la incorporació del sistema Hugo RAS de Medtronic, una solució de cirurgia assistida per robot que s’utilitza en intervencions dels serveis de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu, Urologia i Ginecologia. En pràcticament dos anys, s’han realitzat més de 400 cirurgies amb aquesta tecnologia robòtica.
Aquest sistema consta d’una consola des d’on el professional realitza la intervenció, la torre de visió i els braços robòtics que executen amb precisió i seguretat el pla establert. Cal tenir en compte que es tracta d’un sistema de cirurgia en què el professional controla remotament tots els moviments dels braços del robot. En aquest sentit, el robot no substitueix el criteri ni l’experiència del professional que porta a terme la intervenció, sinó que potencia la seva capacitat de treballar amb més control, segons Althaia.
Amb aquest nou sistema, el professional té una visió tridimensional del camp operatori i la possibilitat de magnificar-ne la visió, fet que es tradueix en una major precisió quirúrgica. Aquesta visió permet identificar millor els plans anatòmics, anticipar riscos i disseccionar amb més precisió. No totes les intervencions requereixen la mateixa disposició ni el mateix abordatge. Aquesta tecnologia robòtica permet ajustar el sistema a cada tipus de procediment, fet que facilita una planificació més personalitzada.
Millor precisió de moviments
Destaquen també les millores ergonòmiques que, per una banda, faciliten que el professional realitzi uns moviments de pràcticament 360 graus, que amb la cirurgia laparoscòpica no són possibles, i que treballi amb més comoditat. A més, respecte a la instrumentació manual, es millora la precisió dels moviments que són necessaris durant la intervenció.
La cirurgia robòtica no és només tecnologia, sinó que també fomenta el treball en equip. En aquest sentit la consola oberta del Hugo RAS afavoreix la comunicació amb la resta de professionals del quiròfan i ajuda a mantenir una visió compartida del que està passant durant la intervenció.
Per tots aquests motius, les intervencions assistides pel robot són menys invasives i comporten menys complicacions i efectes secundaris adversos per als pacients, que d’aquesta manera tenen una recuperació més ràpida.
La seva implementació es va fer de manera progressiva. Va començar per Cirurgia General i Digestiva -principalment en intervencions de càncer de còlon, hèrnies i cirurgia gàstrica- i posteriorment es va estendre a les especialitats d’Urologia i Ginecologia. Des d’aquestes dues últimes àrees s’hi porten a terme cirurgies de tumors renals, de pròstata i de bufeta, així com neoplàsies d’endometri i de patologies del sòl pelvià, entre d’altres.
