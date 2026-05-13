Alerta sanitària
El pacient espanyol contagiat d’hantavirus rep oxigenoteràpia: "Continua amb símptomes però està estabilitzat"
Els altres 13 passatgers del 'MV Hondius' que romanen a l’Hospital Gómez Ulla no presenten novetats després de donar negatiu en la prova PCR
Nieves Salinas
L’espanyol contagiat d’hantavirus que roman aïllat a l’Hospital Gómez Ulla de Madrid no ha presentat canvis en el seu estat de salut en les últimes hores, segons el Ministeri de Sanitat. El pacient "continua tenint símptomes però està estabilitzat", segons ha detallat Javier Padilla, secretari d’Estat de Sanitat, que espera que "evolucioni de manera totalment favorable". Els altres 13 passatgers del 'MV Hondius' que van ser traslladats a l’hospital des de les Canàries no presenten novetats després de donar negatiu en la prova PCR.
El pacient que va donar positiu, que la nit de dilluns va presentar febrícula i símptomes respiratoris, està aïllat a la Unitat d’Aïllament i Tractament d’Alt Nivell (UATAN) de l’hospital madrileny que depèn del Ministeri de Defensa.
"Les dades que tenim són que continua tenint símptomes, però que està estabilitzat. Va començar amb certa dificultat respiratòria, va ser atès amb oxigenoteràpia, va començar a millorar i estava estabilitzat segons les últimes notícies", ha explicat Padilla al programa 'La Hora de La 1' de TVE.
13 negatius
Aquest dimarts, la Comissió de Salut Pública, formada pel Govern i les comunitats, aprovava una actualització del protocol de gestió de persones exposades a l’hantavirus en el brot sorgit al creuer 'MV Hondius'. El document estableix que només les persones evacuades del creuer faran la quarantena a l’Hospital Gómez Ulla. Per a qualsevol altre contacte, les autoritats sanitàries faran una valoració individualitzada.
El protocol serà reavaluat, com a tard, transcorreguts 28 dies, per adaptar les mesures a l’evolució epidemiològica i al coneixement científic disponible. Un aspecte al qual s’ha referit el secretari d’Estat de Sanitat. Ha avançat que, si les condicions clíniques ho aconsellen, "a partir del dia 28" d’aïllament s’avaluaria "individualment la pertinència de poder fer la quarantena, evidentment en un altre lloc que no fos l’Hospital Gómez Ulla".
L’acord conté, a més, una bona notícia per als 13 espanyols confinats que no han donat positiu al patogen: podran rebre visites externes utilitzant equips de protecció individual i mascaretes si el setè dia d’aïllament una PCR ratifica que continuen sense estar contagiats. A més, podran sortir de les seves habitacions i fer sortides "supervisades" a les zones comunes de la planta on estan allotjats a l’Hospital Gómez Ulla.
