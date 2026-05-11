Crisi a bord de l’‘MV Hondius’
Aquests són (de moment) els casos detectats per hantavirus: tres morts, set encomanats i diversos sospitosos
Hantavirus al creuer MV Hondius, en directe: nous casos de contagi i arribada del vaixell a Tenerife
Hantavirus: què és la malaltia que ha causat la mort a tres persones en un creuer per l’Atlàntic, símptomes i com es contagia
Beatriz Pérez
El creuer de luxe ‘MV Hondius’, en què ha esclatat un brot d’hantavirus, va partir el 20 de març del port d’Ushuaia, a la Terra de Foc argentina, amb 149 persones a bord: 88 passatgers i 62 membres de la tripulació. Entre tots, representen 23 nacionalitats i 14 són espanyols: entre els quals, cinc catalans, tres madrilenys, un gallec, un asturià i una valenciana.
L’expedició es disposava a fer escala en algunes de les illes més remotes del planeta, amb incursions a l’Antàrtida, fins a acabar a Cap Verd. No obstant, el vaixell ha acabat confinat després d’haver-se detectat un brot d’hantavirus que, de moment, ha provocat la mort de tres passatgers i n’ha contagiat almenys set més. Actualment tots els passatgers han sigut evacuats als seus països. Aquests són els 10 passatgers afectats per la variant dels Andes de l’hantavirus i, a més, s’inclouen el cas sospitós de l’illa remota de Tristán Acuña i les dues sospites espanyoles.
Dos holandesos – un matrimoni – són els dos primers morts per hantavirus. L’Argentina encara està reconstruint l’itinerari que van fer. Ell tenia 69 anys i va morir l’11 d’abril a bord del barco després d’emmalaltir durant la travessia. Tenia febre, dolor abdominal i de cap i diarrea. Ella, de 69 anys, va empitjorar després de deixar el barco i va morir a Johannesburg el 27 d’abril després de ser evacuada.
El que se sap, de moment, és que aquesta parella va viatjar durant diversos mesos entre l’Argentina, Xile, Uruguai i de tornada a l’Argentina a partir del 27 de març, abans d’abordar l’‘MV Hondius’ l’1 d’abril, va explicar el Ministeri de Salut en un comunicat. El Ministeri de Salut argentí està «reconstruint» la ruta del ‘pacient zero’, és a dir, el recorregut que van seguir els ciutadans holandesos que van presentar els primers símptomes», indica el Ministeri.
Dies després, el 2 de maig, moria a bord del creuer una passatgera alemanya que va desenvolupar una pneumònia. Està inclosa entre els tres morts del brot. La mostra ‘post mortem’ va confirmar que era el virus dels Andes.
Un passatger britànic que va ser evacuat Johannesburg (Sud-àfrica) i que es manté estable, tot i que en aïllament, és la primera persona en la qual es va identificar l’hantavirus. En el creuer, l’hombré va començar a presentar símptomes compatibles amb la pneumònia i, a l’empitjorar, va ser evacuat el 27 d’abril des de l’illa d’Ascensió cap a Sud-àfrica.
Martin Anstee, guia d’expedició britànic de 56 anys, també va ser posteriorment als Països Baixos per rebre tractament especialitzat. A més, també el metge neerlandès del barco, de 41 anys, va ser evacuat als Països Baixos, però el seu estat va millorar després d’haver estat més greu. El mateix passa amb un altre passatger alemany. Tots tres van ser enviats en avionetes medicalitzades a Holanda abans que el vaixell arribés a les Canàries dissabte 9 de maig.
Un exassatger a Suïssa que havia desembarcat al barco i tornat a casa seva, va donar positiu de hantavirus a Zuric. Va començar amb símptomes l’1 de maig i va ser confirmat per PCR el 5 de maig. Continua hospitalitzado i aïllat a Suïssa.
L’OMS ha afegit aquest dilluns un nou contagi: una passatgera francesa repatriada, que va donar positiu per hantavirus l’11 de maig, segons la ministra francesa de Sanitat. És el primer cas d’hantavirus de França i és una dels cinc passatgers que van ser repatriats diumenge de l’‘MV Hondius’. La dona va presentar símptomes durant el vol de repatriació i el seu estat s’ha agreujat.
A més, també aquest dilluns els Estats Units han confirmat un «positiu lleu» entre els seus 17 repatriats i un altre es troba amb «símptomes lleus». El Ministeri de Sanitat espanyol va evacuar per separat el cas «positiu lleu» després del test que li va realitzar un epidemiòleg del Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC), que va embarcar a Cap Verd. Després d’una segona anàlisi que va resultar negativa, Sanitat va considerar que el «positiu lleu» era «no concloent», mentre els EUA van decidir tractar el cas com a positiu. Un altre creuerista va presentar «tos lleu» el 6 de maig i també va ser traslladat al costat d’aquest conciutadà de forma separada.
L’Exèrcit britànic ha enviat assistència mèdica al compatriota sospitós de tenir hantavirus que es troba a la remota illa de Tristán de Acuña. Es tracta d’un passatger del creuer ‘MV Hondius’, que va baixar del barco quan va fer parada entre el 13 i el 15 d’abril, ja que resideix en aquest territori. L’equip, compost per sis paracaigudistes i dos metges militars, va saltar en paracaigudes des d’un avió. Gairebé alhora, es van llançar des de l’aire subministraments vitals d’ oxigen i d’altres d’ajuda mèdica sobre aquesta illa on viuen 221 persones i que només compta amb dos metges.
Els 14 espanyols – cinc d’ells catalans – que viatjaven en el creuer es troben aïllats a l’Hospital Gómez Ulla de Madrid. A l’espera dels resultats de la PCR, cap d’ells presenta símptomes i es troben bé. A Barcelona, es manté aïllada a l ’Hospital Clínic una dona que va ser contacte estret a l’avió de la dona holandesa morta. No ha presentat símptomes i la seva PCR ha donat negativa. I a Alacant també hi ha aïllada una altra dona de 32 anys, que també va viatjar en aquest avió i que ha donat negatiu en dues PCR ja.
