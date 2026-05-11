BROT VÍRIC
Els 14 espanyols del creuer MV Hondius faran quarantena fins al 17 de juny
El secretari d’Estat de Sanitat, Javier Padilla, ha confirmat que la quarantena es comptarà a partir del dia 6 de maig i es podrà estendre fins a 42 dies
Última hora del brot d’hantavirus en el creuer MV Hondius, en directe: nous contagis, símptomes i quarantena dels passatgers
Nieves Salinas
El secretari d’Estat de Sanitat, Javier Padilla, ha confirmat aquest dilluns, que la quarantena per als 14 espanyols traslladats diumenge a l’Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, es comptarà a partir del dia 6 de maig i es podrà estendre fins a 42 dies, per la qual cosa, d’entrada, es podria estendre fins al 17 de juny.
No obstant, Padilla va aclarir que l’avaluació de la situació continua oberta i dependrà també de la possible aparició de nous positius entre els passatgers en els pròxims dies. El secretari d’Estat ha explicat, com a exemple, que si algun dels espanyols ha tingut un contacte estret amb la passatgera francesa el positiu de la qual en hantavirus acaba de confirmar-se, el compte començarà de nou des de zero.
Els Estats Units han informat també d’un positiu i un altre cas amb símptomes. No obstant, Javier Padilla, ha matisat que aquest ciutadà va donar un positiu feble en la prova pel que la prova no es considera concloent. Els Estats Units van voler tractar-lo com a positiu per prudència, han apuntat. El cas simptomàtic nord-americà seria, segons Padilla, una dona que va tenir tos i ara presenta «ansietat» i «carraspera», però no té una simptomatologia concloent.
Organismes internacionals
Durant una entrevista a TVE, recollida per Europa Press, ha assenyalat que, en el cas dels ciutadans espanyols, la data del 6 de maig s’ha designat en anàlisis conjunt amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC) i el Centre de Control d’Alertes i Emergències Sanitàries d’Espanya, després de l’«anàlisi detallada de totes les relacions que hi havia hagut dins del barco».
A partir d’allà, ha precisat el secretari d’Estat de Sanitat, «caldria estendre aquells 42 dies». En aquest sentit, Javier Padilla ha detallat que la primera setmana serà «més estricta». Durant aquesta setmana es tindrà el resultat de la primera i la segona PCR i els 14 espanyols afectats no podran rebre visites. A partir d’allà, ha dit, es tornarà a reavaluar la situació i en funció d’això aniran prenent decisions.
¿Quarantena a domicili?
En qualsevol cas, ha assenyalat que tenen la voluntat que la quarantena no sigui viscuda com un instrument que vagi encaminat a «minar-los la moral». Ha explicat que aniran veient a poc a poc, setmana a setmana «sense tancar cap porta».
A més, no va descartar que part de la quarantena pugui realitzar-se en domicilis particulars si les proves diagnòstiques continuen sent negatives, tot i que tampoc ha confirmat que sigui així apostant per la prudència. «Anirem avaluant-lo», ha assenyalat.
Cinc catalans
Els 14 ciutadans espanyols del MV Hondius, 13 passatgers i un membre de la tripulació, van arribar cap a les 16.30 hores d’aquest diumenge a l’Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla per fer la quarantena després de viatjar a bord del creuer. Entre els espanyols repatriats es troben cinc persones de Catalunya, tres de Madrid, tres del Principat d’Astúries, així com una de Castella i Lleó, una altra de Galícia i una altra del País Valencià.
Asimptomàtics de moment, han sigut ingressats en una planta aïllada i d’accés restringit, en habitacions individuals. Només si són positius aniran a la Unitat d’Aïllament d’Alt Nivell (UAAN), una joia de la sanitat espanyola. La quarantena és obligatòria i sense visites.
La setmana passada, la Comissió de Salut Pública, de la qual formen part totes les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat, aprovava, per unanimitat, el ‘Protocol de maneig dels passatgers del creuer afectat per un brot d’hantavirus’, acordat prèviament pel Comitè Tècnic del Sistema d’Alerta Precoç i Resposta Ràpida (SIAPR), que defineix els criteris d’actuació per fer el seguiment de les persones que hagin estat al vaixell entre l’1 d’abril i el 10 de maig del 2026, així com per als possibles contactes estrets de casos confirmats.
