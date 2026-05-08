Malalties respiratòries
Els pediatres confirmen que tots els nens (també els asmàtics) poden fer exercici de manera segura amb aquesta guia
La Societat Espanyola d'Immunologia Clínica, Al·lergologia i Asma Pediàtrica recorda que practicar esport és un mitjà excel·lent perquè els menors millorin la seva qualitat de vida i redueixin la gravetat dels seus atacs
Rubén Gargoi
L'exercici és fonamental per al desenvolupament saludable dels nens, no només pels seus beneficis sobre la condició física, sinó també per la seva influència en el benestar general. Activitats com córrer, nedar o saltar enforteixen el cor, els pulmons i els músculs, a més de millorar la coordinació i la resistència dels més petits.
Tal com apunta el Grup d'Activitat Física de l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP), la pràctica regular d'exercici físic en nens i adolescents "ajuda en la prevenció i el tractament de l'obesitat, problemes del cor, malalties dels ossos i alguns càncers".
Més enllà dels beneficis visibles, hi ha proves científiques sòlides que demostren la importància de l'exercici físic en el benestar psicològic infantil. Segons la guia de l'Activitat física i salut en la infància i l'adolescència publicada pel Govern d'Espanya, la pràctica regular d'exercici contribueix a elevar l'autoestima, millorar la percepció de la imatge corporal i augmentar la sensació de competència. Els nens que practiquen exercici regularment solen sentir-se més segurs de si mateixos i més capaços d'afrontar reptes quotidians, des de l'escola fins a la vida social i personal.
El foment d'habilitats socials
A més, l'esport i el joc en grup fomenten habilitats socials importants, com la cooperació, la comunicació i el respecte pels altres. Molts pares es pregunten quin tipus d'activitat han de practicar els seus fills segons la seva edat. La Fundació Espanyola del Cor assenyala que "els exercicis aeròbics que augmentin la resistència, millorin la força muscular i la flexibilitat" són fonamentals, "sempre que no suposin una sobrecàrrega" en el sistema ossi i muscular per evitar problemes en el desenvolupament. A continuació, es detalla el tipus d'entrenament segons l'edat:
- Fins als 8 anys el nen ha de jugar i conèixer el seu propi cos. Combinar exercicis de psicomotricitat, coordinació i equilibri amb exercicis de sentit del ritme i de l'espai és una bona idea. Marxar, saltar, enfilar-se i dansar són moviments molt positius en aquesta edat.
- Dels 8 als 12 anys és un període en què cal potenciar el creixement i el desenvolupament físic general. Es recomana augmentar progressivament les activitats diàries i treballar la resistència, la força i la flexibilitat. És un moment perfecte per aprendre la tècnica de diferents esports.
- Entre els 12 i els 14 anys, l'atenció se centra a perfeccionar la tècnica dels moviments esportius i començar a competir suaument per mantenir la motivació.
- A partir dels 14 anys arriba l'etapa d'un entrenament més especialitzat en què es comencen a augmentar progressivament els volums de càrrega.
L'exercici físic en nens amb asma
Els beneficis esmentats resulten molt afavoridors per als nens asmàtics, que, si tenen ben controlada la malaltia, l'activitat física és un mitjà excel·lent per millorar la seva qualitat de vida i reduir la gravetat dels atacs. Però, abans de res, és important deixar clar què entenem per asma. La Societat Espanyola d'Immunologia Clínica, Al·lergologia i Asma Pediàtrica (SEICAP) defineix l'asma bronquial com "una malaltia amb símptomes repetits en què els bronquis s'inflamen i s'estrenyen, cosa que dificulta la respiració".
Els nens que pateixen aquesta patologia poden fer esport habitualment i, de fet, és molt convenient que ho facin. En els moments en què no pateix els símptomes de l'asma, el petit pot practicar algun esport o fer activitats físiques que milloraran el seu sistema respiratori i cardiocirculatori.
Pel que fa a quin esport practicar, el menor pot triar el que més li agradi, ja que, si no és així, probablement l'acabarà abandonant. És cert que els que poden provocar més símptomes d'asma són els que requereixen un esforç mantingut sense possibilitat de descansar, per exemple, el futbol o el bàsquet, que exigeixen al jugador curses contínues cap a un costat i l'altre. També són molt exigents les curses de resistència, el ciclisme, el patinatge o el rugbi, entre d'altres.
Per contra, els esports que provoquen menys símptomes són aquells en què es corre menys i hi ha descansos, com els esports de raqueta, el voleibol, la gimnàstica o les arts marcials. Però, si al nen o la nena l'apassiona un esport que provoqui més símptomes, aquest és el que ha de practicar, sempre prenent precaucions.
Recomanacions
La SEICAP agrupa aquestes mesures preventives en sis punts que recomana seguir perquè els nens puguin gaudir dels beneficis de l'esport mentre cuiden la seva salut respiratòria:
- És essencial fer sempre un escalfament prolongat i progressiu abans de l'activitat i distribuir l'exercici en intervals adaptats a les seves capacitats.
- No fer activitat física intensa si l'asma no està controlada.
- Evitar entrenar durant infeccions respiratòries, com bronquitis o refredats.
- Intentar respirar pel nas en lloc de per la boca mentre es fa exercici.
- Aturar l'activitat immediatament davant qualsevol senyal de xiulets, tos o dificultat respiratòria.
- Evitar esports a l'aire lliure durant períodes de pol·linització intensa o amb temperatures baixes i aire sec.
Amb aquestes pautes, els petits amb asma podran mantenir-se actius sense comprometre la seva salut, però sempre és recomanable consultar el metge abans d'iniciar qualsevol programa d'activitat física.
