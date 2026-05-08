L’hostessa hospitalitzada a Amsterdam dona negatiu en hantavirus

Segons l’OMS, el nombre de contagis, de moment, es redueix a vuit, cinc dels quals confirmats per l’agència sanitària de l’ONU

El creuer neerlandès MV Hondius i una llanxa ambulància per evacuar dos tripulants malalts pel brot d’hantavirus / AFP

Nieves Salinas

L’hostessa neerlandesa hospitalitzada a Amsterdam (Països Baixos) per possibles símptomes d’hantavirus ha donat negatiu, segons ha confirmat aquest divendres l’Organització Mundial de la Salut (OMS), de manera que el nombre de contagis, de moment, es redueix a vuit, cinc dels quals confirmats per l’agència sanitària de l’ONU.

L’hostessa no havia estat al creuer MV Hondius, a diferència dels altres vuit pacients, dels quals tres han mort, un es troba a Johannesburg (Sud-àfrica) i quatre més són tractats en centres de Zuric (Suïssa), Düsseldorf (Alemanya), Nimega i Leiden (Països Baixos). El Punt Focal per al Reglament Sanitari Internacional als Països Baixos va notificar aquest resultat negatiu a l’OMS, segons van indicar a EFE portaveus de l’organització amb seu a Ginebra.

Símptomes lleus

L’hostessa va ser ingressada en un hospital neerlandès per sotmetre’s a proves davant un possible contagi per hantavirus. La dona havia estat breument en contacte a Johannesburg (Sud-àfrica) amb la dona neerlandesa de 69 anys que va morir a causa de l’hantavirus l’endemà.

L’hostessa presentava símptomes lleus i es troba aïllada al Centre Mèdic Universitari d’Amsterdam, on se li van practicar les proves pertinents, segons informa RTL. El cas d’aquesta dona era el primer sospitós d’hantavirus per contacte, pendent de confirmació de laboratori mitjançant PCR i per part de l’OMS.

Nova sospita

Pel que fa al nombre de casos sospitosos, la xifra podria variar. Un tercer ciutadà britànic que es troba a Tristan da Cunha, territori sota sobirania del Regne Unit a l’Atlàntic sud on el creuer MV Hondius va fer escala a l’abril, presenta símptomes d’hantavirus, segons ha informat aquest divendres l’Agència de Seguretat Sanitària del Regne Unit (UKHSA).

Dels altres dos homes britànics que han donat positiu, un es manté estable als Països Baixos després de ser evacuat del vaixell dimecres, i l’altre continua a cures intensives en un hospital de Johannesburg (Sud-àfrica), on també va ser traslladat en avió.

