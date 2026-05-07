Hantavirus
Poden els espanyols del creuer, asimptomàtics, negar-se a fer quarantena? Sanitat apel·la al sentit comú però adverteix que hi ha mecanismes legals perquè es compleixi
La ministra de Defensa, Margarita Robles, assegura que és voluntària, ja que és una mesura privativa de llibertat i haurien de signar un consentiment informat
Normalment, s’apel·la a la col·laboració dels pacients i, només quan existeix un risc, es demana l’empara d’un jutge, expliquen des de la Sociedad Española de Epidemiología
Nieves Salinas
Els 14 espanyols que viatgen a bord del creuer MV Hondius i que arribaran a Madrid en un avió militar aquest cap de setmana hauran de guardar un període de quarantena a l’Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Aquest temps encara no ha estat establert per Sanitat, però podria allargar-se fins a 45 dies si es té en compte el període d’incubació de l’hantavirus.
És aquí on sorgeix el debat que va encendre la ministra de Defensa, Margarita Robles, en assegurar que aquesta quarantena és voluntària, ja que és una mesura privativa de llibertat i haurien de signar un consentiment informat. La titular de Sanitat, Mónica García, en canvi, ha afirmat aquest mateix matí que confia que els espanyols del creuer faran “quarantena voluntària” per l’hantavirus, tot i que té “instruments legals” per obligar-los.
Habitacions individualitzades
La titular de Defensa, ministeri al qual pertany el Gómez Ulla, ha especificat que els espanyols no seran ingressats a la unitat d’infecciosos de l’hospital, com va passar anys enrere amb el cas de l’Ebola, sinó que simplement estaran ubicats en habitacions individualitzades.
Els repatriats, ha aclarit, romandran en “habitacions individualitzades”, “sempre que voluntàriament ho vulguin”. Com que es tracta de persones sense símptomes, el règim no serà igual que el de pacients amb altres malalties contagioses greus. “En aquest cas l’aïllament no serà en una unitat d’infecciosos com és la unitat de l’Ebola”, ha precisat.
I si no es volen aïllar?
Tots els pacients que són a bord del vaixell que va salpar de Cap Verd estan asimptomàtics, ha assenyalat aquest matí la ministra Mónica García en una entrevista a TVE. Es troben bé. Des de les Canàries, els que no són espanyols seran repatriats als seus països, i el grup de 14 nacionals serà traslladat en un avió militar a Madrid per anar directament al Gómez Ulla.
Després de les declaracions de Margarita Robles sobre la voluntarietat de passar la quarantena a l’hospital madrileny, que han despertat crítiques del Partido Popular, Sanitat ha deixat les coses clares. “El primer és confiar que aquestes persones i les seves famílies volen estar protegides, cuidades i rebre la millor atenció mèdica possible”, matisava el Ministeri aquest dimecres a la nit.
Mesures legals
“En qualsevol cas, el Govern prendrà les mesures legals necessàries per garantir la salut pública amb tots els instruments legals al seu abast. Com no podria ser d’una altra manera”, concloïa. Aquest matí, en una entrevista a la Cadena SER, Mónica García reforçava aquesta idea. La ministra ha explicat que el seu departament està elaborant, juntament amb l’Organització Mundial de la Salut i el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC), el protocol sobre com atendre i aïllar els passatgers espanyols a bord del creuer.
Una de les primeres decisions que han de prendre les autoritats sanitàries és quants dies hauran de guardar quarantena, ja que primer han de determinar “el dia 0”, és a dir, el dia que van deixar de tenir contacte amb les persones contagiades a bord del vaixell. Caldrà determinar a partir de quin dia comença aquest termini, ja que segons la informació proporcionada per l’OMS la malaltia va aparèixer al vaixell entre el 6 i el 28 d’abril.
“Sabem que les persones que no tenen símptomes no són contagioses, per això el que és important és monitorar-ne l’aparició”, diu la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología.
La presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, Maria João Forjaz, aprofundeix en aquest aspecte en una entrevista amb El Periódico: “És una malaltia que té un període d’incubació variable entre dues i sis setmanes. Sis setmanes corresponen als 45 dies des de l’exposició, des del contacte. D’altra banda, també sabem que les persones que no tenen símptomes no són contagioses, per això el que és important és monitorar-ne l’aparició durant aquest període perquè, si els desenvolupen, puguem actuar ràpidament, ja que això pot salvar vides”.
Instruments legals
Sobre la controvèrsia generada al voltant de si els pacients espanyols han de mantenir la quarantena, Sanitat insisteix que Espanya té “els instruments legals suficients” per obligar-los. Ha suggerit que creu que voldran fer-ho voluntàriament, sense necessitat d’obligar-los judicialment, després que el ministre Ángel Víctor Torres parlés aquest dimecres amb les famílies de cadascun d’ells.
La doctora Maria João Forjaz afegeix: “També sabem que hi ha una Llei General de Salut Pública del 2011 que diu, de manera explícita, que la ciutadania ha de col·laborar, té el deure de col·laborar amb les autoritats sanitàries i complir les mesures preventives prescrites. La salut és un dret, però també és un deure, i hem de protegir la salut dels altres. I això ho vam aprendre molt bé amb la COVID-19”.
Normalment, s’apel·la a la col·laboració dels pacients i, només quan existeix un risc, es demana l’empara d’un jutge.
D’altra banda, apunta: “Hi ha una Llei Orgànica de Mesures Especials en matèria de salut pública del 1986 que permet a les autoritats actuar amb contundència quan existeix un risc per a tercers. En aquest cas, normalment s’apel·la a la col·laboració dels pacients i, només quan existeix un risc, es demana l’empara d’un jutge. Però en aquest cas el risc de transmissió de persona a persona és molt baix”, matisa.
A l’Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, segons fonts sindicals consultades per El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, no disposen d’informació sobre el temps que els espanyols passaran al centre. Han sol·licitat avui mateix una “reunió urgent” amb la direcció de l’hospital per conèixer tots els detalls del dispositiu.
