Crisi sanitària al MV Hondius
Així és la unitat d’alt aïllament de Catalunya que es va crear el 2014 per l’Ebola i que està preparada per al hantavirus
L’Equip Ubuntu de l’Hospital Clínic va tractar, vuit anys enrere, un estranger amb hantavirus dobrava, una variant europea que causa malaltia renal
Beatriz Pérez
Els 14 espanyols que viatgen en el creuer de luxe MV Hondius on s’ha declarat un brot d’hantavirus –que ja ha causat tres morts– seran "examinats" a les Canàries, on arribarà el vaixell en "tres o quatre dies", i a continuació seran evacuats a l’Hospital Gómez Ulla de Madrid, que disposa de zones d’alt aïllament. Així ho ha informat aquesta tarda la ministra de Sanitat, Mónica García, que ha afirmat que a Espanya hi ha 16 unitats més com les que té el Gómez Ulla. Només els espanyols amb símptomes serien traslladats a aquestes unitats. De moment, cap d’ells ha presentat símptomes.
Una d’aquestes unitats d’alt aïllament s’anomena Equip Ubuntu i és a l’Hospital Clínic de Barcelona, com va explicar El Periódico, diari del mateix grup editorial que l’EMPORDÀ, fa un any en aquest reportatge. Fa vuit anys aproximadament, aquesta unitat va tractar un cas d’hantavirus Dobrava, una variant europea que causa malaltia renal. El pacient, que era estranger, va estar setmanes a l’UCI i va sobreviure, tot i que amb seqüeles –insuficiència renal–. Com que era estranger, l’hospital no n’ha pogut fer el seguiment i desconeix com es troba en l’actualitat.
L’equip de 50 sanitaris que formen part de l’Equip Ubuntu s’entrena cada dos mesos per saber exactament com actuar davant la possible –i cada vegada més probable– aparició d’un virus desconegut o conegut –com l’Ebola o la febre hemorràgica del Congo–, però altament transmissible i que requereixi un aïllament extrem. Els metges, infermeres, auxiliars, zeladors i personal de neteja de l’Equip Ubuntu són els "geo" dels virus a Catalunya i cada any reben entre 10 i 20 sospites de virus que requereixen un alt nivell d’aïllament. D’aquests, al voltant d’un a l’any acaba ingressant. La unitat no ha tingut casos d’Ebola, però sí alguna febre de Lassa i el cas d’hantavirus.
Com explicaven els seus especialistes a aquest diari, en l’actualitat hi ha una sèrie de malalties catalogades d’alta transmissibilitat, com poden ser una febre hemorràgica, una febre de Lassa o l’Ebola. "Són molt perillosos i per això cal fer una assistència sota equips especials". El sanitari ha de ser capaç de realitzar els mateixos procediments que fa a la pràctica assistencial habitual –com, per exemple, una extracció de sang– amb EPI i vestits d’alta protecció, una cosa que "dificulta" la seva feina.
Els professionals de l’Equip Ubuntu, durant la jornada laboral, realitzen les tasques de qualsevol altre professional del Clínic. No obstant això, ells són els que estan preparats per actuar ràpidament en cas que arribi un virus perillós. Fan guàrdies a l’hospital i allà poden detectar pacients sospitosos d’estar infectats. Automàticament avisen la resta de l’equip i el malalt és traslladat a la unitat d’arribada del pacient, on hi ha un box amb pressió negativa –que serveix per contenir els contaminants i evitar que s’expandeixin–.
Allà, completament equipats i seguint unes mesures d’higiene extremes, els sanitaris introdueixen el pacient en una llitera d’aïllament –on pot estar fins a dues hores mentre els sanitaris realitzen proves i afinen al màxim la desinfecció i neteja de la zona– per portar-lo a una UCI. És important entrenar-se cada dos mesos, explica la infermera, per "consolidar conceptes" ja adquirits.
Aquí va arribar la covid
El primer cas de covid-19 a Catalunya, el febrer del 2020, va ser tractat per l’Equip Ubuntu del Clínic. Des de finals del 2019, aquesta unitat va estar fent el cribratge de pacients que procedien de la Xina i que tenien símptomes d’una malaltia que llavors infundia més temor que ara. Els solen arribar, sobretot, sospites de febre hemorràgica de Crimea-Congo. Un metge de salut internacional de l’Ubuntu és qui fa l’anamnesi –el procés de recopilació d’informació sobre l’historial mèdic del pacient– per saber de quina ciutat o país ve i descartar o no si té una determinada malaltia. Els metges de salut internacional són, a més, els que estan al corrent dels brots registrats en altres països.
L’Equip Ubuntu es va crear el 2014 arran del primer cas d’Ebola que hi va haver a Espanya. Va ser a l’Hospital La Paz de Madrid, quan una infermera es va contagiar, i gairebé mor, després d’haver atès un missioner infectat a Libèria que finalment va acabar morint. Quan els metges es van adonar que un virus com l’Ebola podia afectar tothom, a causa de la globalització, es va decidir crear les unitats d’alt nivell com Ubuntu a tot Europa. A més del Clínic, a Espanya n’hi ha dues a Madrid i també a Sant Sebastià, Sevilla i Tenerife.
La "malaltia X" és un terme que utilitza l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per referir-se a un patogen desconegut que podria causar una epidèmia o pandèmia greu.
