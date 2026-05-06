Crisi sanitària a bord del 'MV Hondius'
Oriol Mitjà, infectòleg: "La letalitat de la variant dels Andes de l'hantavirus pot arribar al 40%"
L'infectòleg explica que "les parelles íntimes tenen un risc d'infecció d'aproximadament un 20%"
Beatriz Pérez
La crisi de l'hantavirus a bord del creuer de luxe 'MV Hondius', que roman en aigües de Cap Verd, "no és una alerta per al gran públic", però sí "un repte sanitari important" per la letalitat del 40%, la possibilitat de transmissió entre humans i la falta de vacuna i tractament, segons l'infectòleg Oriol Mitjà. Canàries finalment acollirà el creuer, en què viatgen 14 espanyols, cinc dels quals catalans.
En un fil al seu compte social d'X, Mitjà ha dit avui que la variant d'aquest virus és "l'americana", concretament, la dels Andes. El creuer va sortir de l'Argentina el passat 1 d'abril. "El virus és la variant americana. La seva letalitat pot arribar al 40%", ha dit. Mitjà ha explicat que la incubació del virus dura al voltant de "dues o tres setmanes", després de les quals apareixen símptomes com els de la grip. "Però, de cop, els vasos es tornen permeables, el líquid sanguini surt cap als pulmons i el cor es debilita. Això porta a la fallada cardiorespiratòria".
Segons aquest especialista, el "punt crític" de la crisi actual és que el virus dels Andes es pot transmetre —tot i que "de manera molt limitada"— entre persones, una cosa "inusual" en hantavirus. "La persona pot excretar el virus en la saliva i l'orina. Es transmet per contacte directe amb petons, però també per inhalació de gotes en espais tancats", ha assegurat Mitjà.
Brot a l'Argentina el 2018
L'infectòleg recorda que, el 2018, un brot al sud de l'Argentina va causar cadenes de transmissió entre persones de fins a 34 casos. "Les parelles íntimes tenien un risc d'infecció d'aproximadament un 20%, mentre que en altres convivents era d'un 1%. Per exemple, tripulants que canvien llençols o companys i amics".
Mitjà ha intentat explicar el que "ha pogut passar" en aquest creuer, en què viatgen 70 passatgers i 50 tripulants. "El primer mort, neerlandès, es va infectar al voltant del 20 de març a terra. El vaixell va salpar l'1 d'abril i el dia 6 va tenir símptomes. Mor el dia 11. Va contagiar sis persones més que, després de dues o tres setmanes d'incubació, van emmalaltir cap al 27 d'abril".
Aquest infectòleg creu que el risc per a Canàries és "baix" per a la població general, ja que "en cap cas estarà a poca distància dels passatgers". Però "alt" per al personal portuari i sanitari, que haurà d'utilitzar equips de protecció individual (EPI) "adequats": mascaretes FFP2, bates i ulleres.
Per això proposa, com a mesures a l'hora d'atracar, que el desembarcament sigui "controlat" i amb "triatge de casos i contactes", que hi hagi una "evacuació hospitalària de casos i aïllament respiratori", una "quarantena de contactes de tres a sis setmanes" —ja que "poden estar incubant la infecció"— i una "desinfecció del vaixell i cerca dels rosegadors a bord".
"El millor és ser més cautelosos que menys. El brot es pot controlar amb mesures adequades i tot ha d'acabar bé. L'OMS recomana una bona gestió dels espais d'aïllament i transport de persones del creuer".
