CRISI SANITÀRIA
L’OMS xifra en vuit les persones afectades pel brot d’hantavirus del creuer MV Hondius
Les autoritats suïsses han confirmat aquest dimecres a l’Organització Mundial de la Salut (OMS) un nou cas en un passatger que va estar en el creuer
Hantavirus en el creuer MV Hondius, en directe: última hora de l’OMS, malalts, contagis, arribada a les Canàries i declaracions de Fernando Simón
Nieves Salinas
Amb dades aportades pel Ministeri de Sanitat aquest migdia, la situació epidemiològica actual del brot d’hantavirus compta actualment amb vuit casos vinculats, dels quals tres han sigut confirmats per laboratori. Hi ha tres morts (un de confirmat amb prova de laboratori); el malalt ingressat a Suïssa amb prova positiva (va baixar del barco a Santa Elena); un altre malalt a l’uci a Sud-àfrica (el tercer amb diagnòstic) i tres pacients simptomàtics ja evacuats aquest matí amb avió des de Cap Verd cap a Amsterdam, a Holanda (un d’ells és el metge del creuer).
Les autoritats suïsses confirmaven aquest dimecres a l’Organització Mundial de la Salut (OMS) un nou cas de hantavirus en un passatger que va estar en el creuer ‘MV Hondius’ i que està sent atès a l’Hospital Universitari de Zuric; es tracta del tercer cas confirmat per proves de laboratori. Com s’ha dit, amb aquesta són vuit les persones afectades pel brot.
Correu a la naviliera
Segons ha detallat l’OMS a la xarxa social X, aquest passatger va respondre a un correu electrònic de la naviliera informant sobre l’esdeveniment de salut i es va presentar en un hospital de Zuric (Suïssa). El govern suís ha precisat en un comunicat que l’home havia tornat del creuer amb la seva dona a finals d’abril.
Després de notar símptomes, va trucar al metge de capçalera i va acudir a l’Hospital Universitari de Zuric per a una avaluació més exhaustiva. «Allà, va ser posat immediatament en aïllament», ha apuntat. La prova de laboratori va revelar un resultat positiu per al hantavirus ‘Andes’. Segons s’ha sabut aquest mateix matí, les autoritats franceses han identificat un ciutadà del país com el primer contacte de hantavirus fora del barco.
Segons va confirmar el Ministeri de Salut de França a BFMTV, l’individu hauria estat en contacte amb un dels afectats per la malaltia del creuer MV Hondius. De moment, no s’ha confirmat que estigui contagiat. La seva identificació, es precisa, tan sols respon a mesures preventives destinades a frenar una possible propagació.
Evacuats
El director general de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informava aquest matí –com després va confirmar en roda de premsa la ministra de Sanitat espanyola, Mónica García – que els tres pacients sospitosos d’hantavirus han sigut evacuats del creuer MV Hondius i es dirigeixen als Països Baixos, on rebran atenció mèdica. Segons ha indicat Tedros, l’evacuació i el trasllat ha comptat amb la coordinació de l’OMS, la naviliera i les autoritats nacionals de Cap Verd, el Regne Unit, Espanya i els Països Baixos.
De moment, l’OMS continua treballant amb els operadors del barco per monitorar de prop la salut dels passatgers i la tripulació, «col·laborant amb els països per recolzar el seguiment mèdic adequat i l’evacuació quan sigui necessari», ha afegit el director general.
Monitoratge i seguiment
Així mateix, Tedros ha remarcat que s’ha iniciat el monitoratge i seguiment per als passatgers a bord i per a aquells que ja han desembarcat, en col·laboració amb els operadors del barco i les autoritats sanitàries nacionals. En aquest sentit, recalca que el risc general per a la salut pública «continua sent baix».
Per la seva banda, el Ministeri de Sanitat ha informat que un d’aquests tres passatgers, el metge del barco, que inicialment havia de ser evacuat a les Illes Canàries, serà finalment traslladat als Països Baixos després d’experimentar una millora en el seu estat de salut.
Hores d’incertesa
Després d’hores d’incertesa sobre el destí final del barco, el Ministeri de Sanitat informava a última hora d’aquest dimarts que Espanya acolliria a les Canàries al creuer a petició de l’OMS en «compliment del Dret Internacional i l’esperit humanitari».
El pla de l’OMS és que, a les Canàries, en col·laboració amb les autoritats espanyoles, sigui desinfectat i es faci una «investigació epidemiològica completa», incloent una avaluació del risc dels passatgers. Els 14 espanyols, 13 passatgers i un tripulant, viatjaran en un avió militar al madrileny Hospital Gómez Ulla, segons ha confirmat la ministra Mónica García aquest migdia.
El brot de hantavirusa bord del creuer ‘MV Hondius’, sobre el qual l’OMS va alertar diumenge, manté en tensió tant els creueristes com les autoritats sanitàries dels països implicats, entre ells Espanya, ja que a bord hi ha 14 espanyols.
