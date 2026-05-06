Alerta sanitària
El cas d'hantavirus al Berguedà: l'únic precedent recent de la malaltia a Catalunya
El servei de vigilància epidemiològica va notificar la detecció d'un cas autòcton a la Catalunya Central el setembre del 2024
Alba Díaz
El brot d'hantavirus detectat en un creuer a l'Atlàntic, amb diverses persones afectades i almenys tres morts, ha tornat a posar el focus en aquest virus poc freqüent però potencialment greu. Tot i que els casos són excepcionals, Catalunya ja va registrar un precedent recent: el d'un pacient del Berguedà diagnosticat el 2024, l'únic cas autòcton confirmat en els últims anys.
L'evolució del cas va ser greu en un primer moment: a principis d'octubre, l'home, resident en una zona rural de la comarca, va haver d'ingressar a l'hospital, passant per la unitat de cures intensives (UCI). Durant l'estada hospitalària es van recollir mostres per identificar l'agent causant i, a inicis de novembre, el Centre Nacional de Microbiologia va confirmar el diagnòstic positiu per hantavirus. Un cop notificat el cas a les autoritats sanitàries, es van activar els protocols de vigilància i control. Finalment, el pacient va rebre l'alta mèdica amb una evolució favorable.
Aquest episodi, tot i que puntual, contrasta amb el brot detectat recentment al creuer internacional MV Hondius, que ha tingut conseqüències més greus. El vaixell, que navega per l'Atlàntic després de salpar d'Ushuaia (Argentina) amb destinació a Cap Verd, transporta 147 persones —88 passatgers i 59 tripulants— de 23 nacionalitats. Cinc d'ells, catalans. Segons fonts de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, cap no presenta símptomes i es troben en bon estat de salut.
Segons les dades disponibles, el brot ha provocat la mort de tres persones i hi ha almenys set casos possibles d'infecció: dos confirmats en laboratori i cinc de sospitosos. Entre aquests, hi ha un pacient en estat crític i tres amb símptomes de diversa gravetat.
Mentrestant, tres dels casos actius seran evacuats cap als Països Baixos en les pròximes hores, mentre les autoritats decideixen la destinació final del vaixell, que ha d'atracar a les Canàries, i les mesures que cal aplicar per contenir el brot.
¿Què és l'hantavirus?
La síndrome pulmonar per hantavirus és una malaltia infreqüent, però greu, causada per un virus que les persones adquireixen per contacte amb orina, excrements i saliva de rosegadors infectats, fonamentalment en respirar aire contaminat amb el virus. La infecció, tanmateix, no es transmet de persona a persona.
Aquesta malaltia es produeix esporàdicament en persones que viuen en àrees rurals i boscoses dels Estats Units i altres parts del món, com va ser el cas de l'infectat en una zona rural del Berguedà.
Símptomes
Els símptomes comencen entre una i sis setmanes després d'haver entrat en contacte amb aquest virus. Es presenta amb símptomes generals com:
- Febre
- Malestar general
- Dolors musculars
- Dolor abdominal
- Cefalea
- Nàusees
- Vòmits
Al cap de pocs dies, la infecció progressa i apareixen tos i dificultat respiratòria.
