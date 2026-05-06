Salud pública
Canàries qüestiona la gestió del brot d'hantavirus al creuer i denuncia falta d'informació sanitària
L'Executiu canari retreu la falta de dades clíniques sobre els afectats pel virus i el trasllat a Tenerife sense mitjans especialitzats
Aránzazu Fernández
El Govern de Canàries ha expressat la seva preocupació per la gestió del cas d'hantavirus detectat al creuer "Hondius" i ha criticat la falta d'informació traslladada pel Ministeri de Sanitat d'Espanya. Segons ha assenyalat l'Executiu autonòmic, el Servei Canari de Salut (SCS) no disposa de dades clíniques detallades sobre els passatgers afectats, com ara historial mèdic, símptomes específics o resultats analítics.
Aquesta mancança, adverteixen, dificulta la planificació assistencial i la capacitat de resposta als centres hospitalaris de l'arxipèlag. A més, subratllen que Canàries no compta amb unitats altament especialitzades per abordar aquest tipus de malalties infeccioses d'alt risc, cosa que afegeix complexitat a l'atenció d'aquests pacients.
Clavijo qüestiona la decisió de traslladar el creuer a Tenerife
El president del Govern autonòmic, Fernando Clavijo, ha qualificat de "contrasentit" la decisió d'encomanar al sistema sanitari canari l'atenció d'aquests casos sense informació suficient. A parer seu, resulta contradictori que es derivi l'assistència a Canàries quan existeixen a la península hospitals amb unitats més especialitzades en aquest tipus de patologies.
L'Executiu regional considera que la falta de coordinació i comunicació entre administracions està generant incertesa. També critica els canvis de criteri en poques hores per part del Ministeri, que inicialment hauria frenat el desplaçament del vaixell cap a les illes per autoritzar-lo posteriorment.
Proposta alternativa: avaluació a Cap Verd
Des de Canàries es planteja que la gestió del brot podria haver-se abordat d'una altra manera. En concret, es defensa que els passatgers haurien d'haver desembarcat a Cap Verd per fer un triatge sanitari, és a dir, un procés de classificació de pacients en funció de la gravetat del seu estat.
Aquest procediment permetria identificar casos prioritaris i organitzar-ne el trasllat en avions medicalitzats cap a centres hospitalaris europeus més ben preparats. A més, s'evitaria mantenir durant diversos dies els passatgers al vaixell, una situació que, segons l'Executiu canari, podria incrementar la incertesa entre els afectats.
Petició d'intervenció internacional
Una altra de les propostes traslladades pel Govern autonòmic és la intervenció directa d'equips especialitzats de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) a Cap Verd. La idea seria que aquests professionals avaluïn tots els passatgers in situ abans de prendre decisions sobre trasllats internacionals.
Preocupació per la possible alarma social
El president canari ha advertit que la gestió del cas podria generar alarma entre la població si no es gestiona amb transparència i rigor. La falta de dades sobre el comportament del virus, les seves possibles mutacions o els mecanismes de contagi preocupa especialment les autoritats sanitàries de l'arxipèlag.
En aquest sentit, insisteixen en la necessitat de reforçar la comunicació institucional i garantir que els serveis de salut disposin de tota la informació necessària abans d'assumir l'atenció de casos complexos.
