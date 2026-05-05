Cinc catalans romanen confinats al creuer amb el brot d’hantavirus que ja ha causat tres morts
Beatriz Pérez
Cinc catalans romanen confinats al creuer en el qual s’ha declarat un brot d’hantavirus, segons ha informat aquest matí l’Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat) en un comunicat. El vaixell transporta 147 persones, incloent-hi 88 passatgers i 59 tripulants, que representen 23 nacionalitats. D’aquests, 13 passatgers i un tripulant són de nacionalitat espanyola, cinc dels quals resideixen a Catalunya. Cap dels catalans té "cap símptoma" i tots cinc es troben "perfectament bé de salut i tranquils", segons confirma a EL PERIÓDICO el secretari de l’Aspcat, Esteve Fernández.
El 2 de maig l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va rebre una notificació del Punt Focal Nacional del Reglament Sanitari Internacional del Regne Unit sobre un brot de malaltia respiratòria greu de causa inicialment desconeguda, amb tres morts i un cas en estat crític —en total hi ha hagut, de moment, sis afectats per una malaltia respiratòria—. El creuer, que va sortir de l’Argentina, porta bandera dels Països Baixos i es troba actualment a Cap Verd. Les evidències apunten que les persones afectades per l’hantavirus es van contagiar a l’embarcació, segons el Ministeri de Sanitat.
Per la seva banda, l’Agència de Salut Pública de Catalunya ha informat que s’han notificat dos casos sospitosos amb símptomes respiratoris lleus o símptomes gastrointestinals. Dos dels passatgers morts havien fet un viatge per Sud-amèrica abans d’embarcar al creuer. Les mateixes fonts han indicat que es desconeix el grau de contacte dels passatgers amb la fauna local durant el viatge o abans de l’embarcament.
Actualment, les autoritats dels estats implicats estan duent a terme la investigació epidemiològica i les accions de salut pública necessàries per a la prevenció i el control d’aquest esdeveniment, garantint la seguretat sanitària global.
En el moment de l’alerta, es va coordinar de manera immediata la informació i les actuacions necessàries entre la Secretaria de Salut Pública del departament de Salut i el Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) i Sanitat Exterior del Ministeri de Sanitat, amb l’objectiu de garantir la seguretat sanitària de les persones afectades.
Transmesos per rosegadors
L’Agència recorda que els hantavirus són virus transmesos per rosegadors que es poden transmetre als humans mitjançant el contacte amb femtes o orina de rosegadors infectats o amb superfícies contaminades. El període d’incubació oscil·la habitualment entre dues i quatre setmanes després de l’exposició. Hi ha diversos tipus d’hantavirus, amb diferents distribucions geogràfiques, que provoquen quadres clínics variables.
Atès que els hantavirus presents a Europa no es transmeten de persona a persona i que no s’ha detectat cap cas d’infecció a Espanya, l’Agència ha assegurat que el risc general de transmissió d’aquesta malaltia es considera "molt baix".
Es poden distingir tres formes clíniques principals després de la infecció: la febre hemorràgica amb síndrome renal i la nefropatia epidèmica, associades a tipus d’hantavirus presents principalment a l’Europa central; i la síndrome cardiopulmonar produïda per un tipus d’hantavirus present al continent americà. El quadre cardiopulmonar, propi d’Amèrica, es manifesta inicialment com un quadre pseudogripal amb alteracions gastrointestinals, amb una progressió ràpida i una letalitat que pot arribar al 35-50%. No té tractament específic.
A Amèrica, el 2005, vuit països van notificar casos confirmats de síndrome pulmonar per hantavirus, amb un total de 229 casos i 59 morts. Els països notificadors van ser principalment l’Argentina, el Brasil, Bolívia, Xile, Panamà, el Paraguai, els Estats Units i l’Uruguai.
A Europa, segons un informe del 2023, 28 països de la Unió Europea van declarar casos d’infecció, amb un total anual de 1.765. Alemanya i Finlàndia van concentrar el 60,5% d’aquests casos. Ni a Espanya ni a Catalunya s’ha detectat cap cas de transmissió local, segons l’Agència.
