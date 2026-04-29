Cadena de subminsitrament
NotificaMES, així és el nou sistema per garantir el proveïment de fàrmacs en pandèmies, guerres o crisis
Impulsat per l’AEMPS i el Consell General de Farmacèutics, permetrà millorar el control del subministrament de medicaments essencials i reforçar la capacitat de resposta del sistema davant situacions d’emergència
Nieves Salinas
L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) i el Consell General de Farmacèutics (CGCOF) han presentat aquest dimecres el sistema NotificaMES (Notifica Medicaments Essencials), per conèixer la disponibilitat de medicaments essencials en situacions d’emergència i crisis sanitàries. El sistema ha estat impulsat per les dues institucions per millorar el proveïment i enfortir la capacitat de resposta del sistema sanitari davant situacions d’alt impacte en salut pública com pandèmies, guerres o crisis en la cadena de subministrament.
El sistema tecnològic respon als compromisos establerts pel Reglament (UE) 2022/123, que reforça el paper de l’Agència Europea de Medicaments (EMA, per les seves sigles en anglès) en la prevenció i gestió de crisis sanitàries, han explicat en roda de premsa el president del CGCOF, Jesús Aguilar, i la directora de l’AEMPS, María Jesús Lamas. "No és informació sobre un mer llistat de medicaments, sinó poder conèixer amb agilitat l’existència de medicaments que es determinin com a essencials", ha indicat el president dels farmacèutics.
Programa pilot
El sistema ja s’ha pilotat en 346 farmàcies de les províncies de Jaén i Saragossa, s’ha assajat amb tres medicaments d’especial impacte i avança cap a la seva implantació nacional, explica el CGCOF. Les farmàcies proporcionaran a l’AEMPS informació actualitzada sobre existències de medicaments considerats necessaris per fer front tant a situacions d’emergència de salut pública —pandèmies o crisis sanitàries internacionals, catàstrofes naturals o guerres, entre altres esdeveniments greus— com davant escenaris d’escassetat real o potencial amb impacte significatiu en la població, com ara ruptures en la cadena de subministrament de fàrmacs essencials.
Després d’aquesta primera etapa, s’ha realitzat una segona fase del pilotatge integrant-hi l’AEMPS, amb l’objectiu de continuar avaluant-ne l’eficàcia simulant escenaris reals. NotificaMES continuarà el seu desenvolupament amb la previsió d’assolir una implantació progressiva a tot el territori nacional a partir de l’1 de juny de 2026.
Anticipar-se
"És un sistema que permetrà el que és fonamental, anticipar-se. Aquest reglament estableix una sèrie d’obligacions per a les agències nacionals a l’hora de recopilar i subministrar informació sobre la disponibilitat de medicaments essencials a l’EMA de cara a preparar-se de manera coordinada davant les emergències de salut pública. Fa més d’un any que treballem braç a braç amb l’Agència Espanyola de Medicaments", ha explicat Aguilar.
En cas que es detecti que existeix una emergència de salut pública o un esdeveniment greu com els descrits, serà l’Agència Europea de Medicaments qui publicarà una llista de medicaments essencials el subministrament dels quals cal garantir i sobre el qual les autoritats nacionals hauran de reportar nivells d’existències en els diferents punts de la cadena de subministrament, incloses les farmàcies comunitàries.
Problemes crònics
Els problemes de subministrament de fàrmacs, ha assenyalat María Jesús Lamas, no són aïllats "i s’han cronificat per causes diverses". Fonamentalment, ha citat, són la concentració de proveïdors per a alguns medicaments, l’augment de la demanda en alguns dels casos i, últimament, la successió d’una sèrie de tensions en la cadena logística per motius diversos, des de les crisis sanitàries, com la pandèmia, fins als conflictes bèl·lics.
Malgrat això, ha dit Lamas, l’AEMPS ha aconseguit, a escala nacional, "una disminució més significativa en el nombre de problemes de subministrament d’impacte més gran, que són els que obliguen a canviar de tractament els pacients i a buscar una altra estratègia". S’han reduït durant el 2025 un 17,4% i un 43% respecte al 2023, ha emfatitzat.
Medicaments crítics
Segons ha explicat el vicepresident del CGCOF, Juan Pedro Rísquez, quan es produeix una situació d’emergència o de problemes de subministrament en més d’un Estat membre de la Unió Europea (UE), l’EMA defineix un llistat de medicaments crítics per a aquesta situació, després del qual l’AEMPS "informa l’organització farmacèutica d’aquests medicaments i NotificaMES sol·licita aquesta informació a totes les oficines".
La farmàcia comunitària "rep la sol·licitud" i emet la informació al sistema, que l’envia, al seu torn, a l’Agència "amb informació agrupada per comunitat autònoma". En fer-se de manera "automatitzada", no repercuteix "negativament sobre l’assistència dels 2,3 milions de ciutadans que són atesos dia a dia a les farmàcies. Tampoc en la càrrega de treball del professional".
