Aturades a tot Espanya

Serveis mínims per la vaga de metges a Catalunya: l’atenció telefònica només atendrà les urgències

Els metges de Catalunya fan una vaga aquest dijous 19 i divendres 20 de març per aconseguir millores salarials

Vaga de metges a Manresa. / ÒSCAR BAYONA

Beatriz Pérez

Barcelona

Els metges catalans han tornat a convocar una vaga pròpia per a aquest dijous 19 de març i divendres 20 de març per pressionar directament la Conselleria de Salut i aconseguir millores que, asseguren els facultatius, estan en mans de la titular del departament, Olga Pané, com el final de les guàrdies de 24 hores, limitar la sobrecàrrega professional i contractar més professionals per cobrir períodes vacacionals. Els mesos anteriors també van convocar dos dies de vaga al mes. Les d’aquest mes coincideix amb la vaga de professors catalans que està tenint lloc tota la setmana. També reclamen un conveni propi, i per això s’oposen a l’Estatut Marc del Ministeri de Sanitat. Aquests són els serveis mínims en la sanitat catalana, establerts pel Departament de Treball, previstos per aquesta setmana per als dies de la protesta.

Quant dura la vaga sanitària?

La vaga convocada aquesta setmana per Metges de Catalunya serà des de les vuit del matí del dijous19 de març fins a les vuit del matí del dissabte 21 de març.

En paral·lel, la convocatòria de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM) contempla aturades del 16 al 20 de març (des de les 0.00 fins a les 23.59) i altres períodes posteriors.

Quina atenció està garantida als hospitals?

Als hospitals del Siscat (la sanitat concertada) funcionaran amb normalitat:

  • Les urgències: funcionament normal (inclosa observació) segons criteri mèdic.
  • Les unitats especials: ucis i similars, coronàries, hemodiàlisi, neonatologia, parts i també radioteràpia/quimioteràpia, a més d’altres unitats d’urgència vital.
  • L’oncologia: radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents o de necessitat vital; en altres casos, segons criteri facultatiu.
  • La cirurgia: activitat inajornable derivada d’urgències o casos greus (inclòs pre i postoperatori), segons direcció mèdica.
  • Els pacients ja ingressats: es manté l’atenció assistencial sanitària durant l’ingrés.

Què passarà a la primària?

Està garantida l’assistència urgent en l’horari habitual de cada centre (CAP amb atenció continuada/urgent, CUAP, PAC i PADES).

La dotació de la plantilla serà del 25% el primer dia; a partir del segon dia, un terç. Si el dispositiu és unipersonal, es considera mínim i s’ha de prestar amb l’assistència normal prevista per a aquest dispositiu.

Quins altres serveis es veuran afectats?

  • Serveis farmacèutics: es mantenen amb el personal facultatiu necessari en guàrdies i torns de nit establerts.
  • Transport sanitari: garantit per a totes les urgències, i també per a tractaments oncològics, diàlisi i oxigenoteràpia, a més de trasllats per a proves urgents segons criteri facultatiu.
  • Coordinació d’urgències i emergències mèdiques: funcionament normal.
  • Resta de serveis: règim de dia festiu, a excepció d’aquells centres on la plantilla en festiu sigui igual que en laborable, que passaran al 50%.
  • Banc de Sang i Teixits (centres fixos i equips mòbils): 50% del servei.
  • Centres penitenciaris i centres educatius de justícia: servei equivalent a dia festiu.
  • Atenció telefònica d’emergències/urgències: només comunicacions que s’hagin de gestionar sense demora.

