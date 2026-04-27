Vaga de facultatius
Els metges exigeixen la mediació de Pedro Sánchez per posar fi a la vaga: diuen que Mónica García ja no és una "interlocutora vàlida"
Segons el Comitè de Vaga, la decisió de la ministra de presentar-se a les primàries de Más Madrid per tornar a ser la candidata a la Comunitat de Madrid fa necessari que el president assumeixi personalment el conflicte
Nieves Salinas
Comença una nova setmana de vaga de metges a escala estatal per protestar contra la reforma de l’Estatut Marc. Sense cap rastre d’arribar a un acord amb el Ministeri de Sanitat i després de l’anunci, aquest cap de setmana, de la titular d’aquest departament, Mónica García, que es presentarà a les primàries de Más Madrid per tornar a ser la candidata del partit a la Presidència de la Comunitat de Madrid i disputar la Puerta del Sol a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. En un comunicat conjunt, el Comitè de Vaga exigeix a Pedro Sánchez que "assumeixi la responsabilitat de desencallar la negociació" i sosté que "la ministra de Sanitat ha deixat de ser una interlocutora vàlida".
Els metges protagonitzen la tercera setmana de vaga des de principi d'any. En diverses comunitats, s’allargarà fins al 30 d’abril. El Comitè de Vaga està integrat per la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM), juntament amb el Sindicat Mèdic Andalús (SMA), Metges de Catalunya (MC), l’Associació de Metges i Titulats Superiors de Madrid (AMYTS), el Sindicat Mèdic d’Euskadi (SME) i el Sindicat de Facultatius de Galícia Independents (O'MEGA).
"Sense avenços reals"
Els metges justifiquen la nova aturada per la falta d’avenços. "Després de 16 jornades de vaga i més d’una desena de reunions sense avenços reals, el Comitè de Vaga considera que el conflicte ha arribat a un punt decisiu: no hi haurà final sense negociació real ni solució efectiva", indica el Comitè. "No hi ha marxa enrere mentre es pretengui sostenir la sanitat pública sobre el sobreesforç permanent, la precarietat estructural i el deteriorament progressiu de les condicions laborals de metges i facultatius", afegeixen.
El Comitè sosté que la ministra de Sanitat "ha deixat de ser una interlocutora vàlida. L’absència total d’avenços en la negociació, el seu evident desgast polític, la decisió d’orientar el seu futur cap a altres escenaris polítics i la falta de capacitat efectiva de decisió demostren que aquest conflicte ja ha superat l’àmbit del seu ministeri. La recent orientació de les seves prioritats polítiques cap a Madrid no és una qüestió personal ni partidista, sinó la constatació que aquest conflicte exigeix una interlocució sòlida, estable i amb veritable capacitat de decisió", afegeixen els metges, que la setmana passada en demanaven la dimissió.
Negociació real
El Comitè de Vaga recorda que el conflicte neix d’un avantprojecte impulsat pel ministeri "sense el concurs de tots els ministeris implicats i sense una negociació real amb el col·lectiu". Després de "nombroses i infructuoses reunions", apunten els sindicats, no s’ha produït "cap rectificació substancial, cosa que evidencia la falta de voluntat per corregir un plantejament que ha generat un conflicte de gran magnitud i el rebuig total dels metges i facultatius".
El Comitè "exigeix la intervenció directa del president del Govern, ja que aquest conflicte ja excedeix el Ministeri de Sanitat: és una qüestió de Govern. La sostenibilitat del sistema, les condicions laborals dels metges i la qualitat assistencial requereixen decisions que transcendeixen un ministeri que s’ha mostrat incapaç d’abordar-les", asseguren.
"Per tant, Pedro Sánchez ha d’assumir personalment aquest conflicte, prendre el control polític d’aquesta situació i garantir una negociació real, seriosa i amb capacitat efectiva de decisió, que permeti desbloquejar una crisi que afecta professionals, pacients i comunitats autònomes. No es pot legislar contra els metges i, alhora, defensar la sanitat pública", emfatitzen.
Concentracions
A Madrid, més de 250 metges i facultatius s’han concentrat davant de l’Hospital La Paz. "Almenys ja entenem per què el Ministeri no avançava, sinó que només feia veure que avançava. Senzillament, volien arribar-hi amb un acord, encara que fos en fals, perquè la ministra pogués anunciar que reprèn la seva carrera política a escala de la Comunitat de Madrid", ha apuntat Ángela Hernández, secretària general d’AMYTS i membre del Comitè de Vaga estatal.
Ha assenyalat que calen "interlocutors vàlids a escala de Govern" i per això ha apel·lat que "Pedro Sánchez parli amb els ministeris amb què hagi de parlar per posar solució a aquest problema, que es mantindrà amb aquest Govern o amb els que vinguin si no se soluciona".
Vagues autonòmiques
També en aquesta ocasió hi ha comunitats que han convocat les seves vagues autonòmiques coincidint amb la nacional per reclamar competències pròpies als seus respectius governs. Fora dels sindicats confederats, també hi ha vaga convocada a Catalunya per Metges de Catalunya aquest dilluns o a Madrid per AMYTS del 27 al 30 d’abril. En aquesta comunitat, AMYTS informa que la Conselleria de Sanitat els ha convocat a una reunió la setmana vinent per abordar reivindicacions que depenen de les comunitats autònomes.
Al llarg d’aquesta setmana se celebraran concentracions i manifestacions a les diferents comunitats autònomes. El conseller de Sanitat de Castella-la Manxa, Jesús Fernández Sanz, s’ha pronunciat aquest dilluns sobre les mobilitzacions i ha defensat que "el millor que podria passar és establir un marc i deixar després a les comunitats autònomes que, una a una, resolguin els temes que realment importen". "Al final, la prestació assistencial es fa a les comunitats autònomes. Espero que com més aviat millor s’arribi a un acord i que aquesta vaga acabi tan aviat com sigui possible", ha assegurat.
